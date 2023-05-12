Холанд – лучший игрок апреля в АПЛ. У него 6 голов и 2 передачи в 4 матчах
Эрлинг Холанд признан лучшим игроком месяца в АПЛ.
Нападающий «Манчестер Сити» победил в голосовании за звание лучшего игрока апреля в английском чемпионате. У него 6 голов и 2 результативные передачи в 4 играх месяца – в том числе гол и 2 ассиста в игре с «Арсеналом».
В матче с «Фулхэмом» (2:1) Холанд забил 35-й мяч в этой АПЛ и побил рекорд по количеству голов, забитых за сезон в чемпионате.
22-летний футболист во второй раз за сезон получил приз лучшему игроку месяца в АПЛ. До этого его признали лучшим в августе.
Также на приз претендовали Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 3 гола, 4 ассиста), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас», 4 гола), Александер Исак («Ньюкасл», 4 гола, 1 ассист), Диогу Жота («Ливерпуль», 5 голов, 2 ассиста), Доминик Соланке («Борнмут», 3 гола, 3 ассиста), Олли Уоткинс («Астон Вилла», 5 голов, 1 ассист) и Каллум Уилсон («Ньюкасл», 8 голов, 1 ассист).
Прокатили Уилсона.
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