Холанд – лучший игрок апреля в АПЛ. У него 6 голов и 2 передачи в 4 матчах

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Эрлинг Холанд признан лучшим игроком месяца в АПЛ.

Нападающий «Манчестер Сити» победил в голосовании за звание лучшего игрока апреля в английском чемпионате. У него 6 голов и 2 результативные передачи в 4 играх месяца – в том числе гол и 2 ассиста в игре с «Арсеналом».

В матче с «Фулхэмом» (2:1) Холанд забил 35-й мяч в этой АПЛ и побил рекорд по количеству голов, забитых за сезон в чемпионате.

22-летний футболист во второй раз за сезон получил приз лучшему игроку месяца в АПЛ. До этого его признали лучшим в августе.

Также на приз претендовали Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 3 гола, 4 ассиста), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас», 4 гола), Александер Исак («Ньюкасл», 4 гола, 1 ассист), Диогу Жота («Ливерпуль», 5 голов, 2 ассиста), Доминик Соланке («Борнмут», 3 гола, 3 ассиста), Олли Уоткинс («Астон Вилла», 5 голов, 1 ассист) и Каллум Уилсон («Ньюкасл», 8 голов, 1 ассист).

Полную статистику Холанда можно найти по ссылке.

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30 комментариев

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Michael Sneg
А разве часто люди по 8 да месяц забивают?!
Прокатили Уилсона.
Человек 8 положил, половину со скамейки выходя
+40
0
+40
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Pedri
Уилсон с 8 голов не получил 🤔🤔🤔
+13
0
+13
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Heisenberg
Ответ А. Мостовой
топ - 5 кандидатов на Золотой Мяч: 1 чемпион мира Месси 2 Винни (если выиграет ЛЧ) 3 КДБ 4 Мбаппе 5 Бензема Замыколанд? Извините, но он даже не топ-10. Замыкать в пустые после передач Дебюйне и бернардо даже моя бабушка сможет
Держишь марку. Продолжай.
+11
-1
+10
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ARTEM PROKAZOV
Ответ VERBLYUD
Завелась пиар машина. Ни по статистике г+п, ни по влиянию на игру Холанд не был лучшим в апреле))
Можно согласиться, хз почему минусуют
+12
-4
+8
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VERBLYUD
Завелась пиар машина. Ни по статистике г+п, ни по влиянию на игру Холанд не был лучшим в апреле))
+20
-14
+6
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S H A R K
Ответ Pedri
Уилсон с 8 голов не получил 🤔🤔🤔
Пиар решает
+4
0
+4
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Иван Куянец
Ответ А. Мостовой
топ - 5 кандидатов на Золотой Мяч: 1 чемпион мира Месси 2 Винни (если выиграет ЛЧ) 3 КДБ 4 Мбаппе 5 Бензема Замыколанд? Извините, но он даже не топ-10. Замыкать в пустые после передач Дебюйне и бернардо даже моя бабушка сможет
хахахах
+5
-1
+4
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Ришад Хайруллин
Ответ Michael Sneg
А разве часто люди по 8 да месяц забивают?! Прокатили Уилсона. Человек 8 положил, половину со скамейки выходя
ага очень странно почему так Уилсон тем более в послабее клубе играет
+2
0
+2
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Pokrishkin
Холанду видимо из-за того что он рекорд АПЛ побил дали награду игрока месяца
+1
0
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Данияр Жумабекович
Ответ А. Мостовой
топ - 5 кандидатов на Золотой Мяч: 1 чемпион мира Месси 2 Винни (если выиграет ЛЧ) 3 КДБ 4 Мбаппе 5 Бензема Замыколанд? Извините, но он даже не топ-10. Замыкать в пустые после передач Дебюйне и бернардо даже моя бабушка сможет
слова адекватность и Мостовой в ряд не ставится
+2
-1
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ман сити фейк
Ответ А. Мостовой
топ - 5 кандидатов на Золотой Мяч: 1 чемпион мира Месси 2 Винни (если выиграет ЛЧ) 3 КДБ 4 Мбаппе 5 Бензема Замыколанд? Извините, но он даже не топ-10. Замыкать в пустые после передач Дебюйне и бернардо даже моя бабушка сможет
Персофанатизм неизлечим к сожалению
+2
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alexey alexeev
Ответ А. Мостовой
топ - 5 кандидатов на Золотой Мяч: 1 чемпион мира Месси 2 Винни (если выиграет ЛЧ) 3 КДБ 4 Мбаппе 5 Бензема Замыколанд? Извините, но он даже не топ-10. Замыкать в пустые после передач Дебюйне и бернардо даже моя бабушка сможет
мбапэ тут лишний, даже в дно лиге он не первый по гол+пас в 24 года, учитывая что он еще и штатный пенальтист псж
+1
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VERBLYUD
Ответ Burel
а почему с реалом не вышел на поле ?
Вышел, просто партнеры не выкатили на пустые)
+5
-4
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Vasilii Naymov
Ответ А. Мостовой
топ - 5 кандидатов на Золотой Мяч: 1 чемпион мира Месси 2 Винни (если выиграет ЛЧ) 3 КДБ 4 Мбаппе 5 Бензема Замыколанд? Извините, но он даже не топ-10. Замыкать в пустые после передач Дебюйне и бернардо даже моя бабушка сможет
вроде взрослый человек, откуда эти кривляния ?
+2
-2
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Хаумачиззэфиш Шоумастгоуонович-Лондонгудбаев
Ответ Владислав Козьминский
у него не мендеш агент
Да ну нафиг!
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Oleg
Ответ Tun
Холанд стал тем самым фактором х для Пепа, еще и ЛЧ заберут
А если не заберут, кто у психдисрансера будет в роли " кто угодно лишь бы не Месси" на ЗМ?)))
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Сергей Лимонников
Ответ А. Мостовой
топ - 5 кандидатов на Золотой Мяч: 1 чемпион мира Месси 2 Винни (если выиграет ЛЧ) 3 КДБ 4 Мбаппе 5 Бензема Замыколанд? Извините, но он даже не топ-10. Замыкать в пустые после передач Дебюйне и бернардо даже моя бабушка сможет
Мостового забыл добавить в список
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sintenced
Уилсон с 8 голами: "ну да, ну да, пошел я ..."
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Tun
Холанд стал тем самым фактором х для Пепа, еще и ЛЧ заберут
+4
-4
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