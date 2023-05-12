Холанд – лучший игрок апреля в АПЛ. У него 6 голов и 2 передачи в 4 матчах

Эрлинг Холанд признан лучшим игроком месяца в АПЛ.

Нападающий « » победил в голосовании за звание лучшего игрока апреля в английском чемпионате. У него 6 голов и 2 результативные передачи в 4 играх месяца – в том числе гол и 2 ассиста в игре с «Арсеналом».

В матче с «Фулхэмом» (2:1) Холанд забил 35-й мяч в этой АПЛ и побил рекорд по количеству голов, забитых за сезон в чемпионате.

22-летний футболист во второй раз за сезон получил приз лучшему игроку месяца в . До этого его признали лучшим в августе.

Также на приз претендовали Кевин де («Манчестер Сити», 3 гола, 4 ассиста), («Кристал Пэлас», 4 гола), Александер Исак («Ньюкасл», 4 гола, 1 ассист), Диогу Жота («Ливерпуль», 5 голов, 2 ассиста), Доминик Соланке («Борнмут», 3 гола, 3 ассиста), Олли Уоткинс («Астон Вилла», 5 голов, 1 ассист) и Каллум Уилсон («Ньюкасл», 8 голов, 1 ассист).

Полную статистику можно найти по ссылке.