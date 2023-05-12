Холанд стал игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов. У него 72% голосов – самый большой отрыв в истории АПЛ

Эрлинг Холанд стал лучшим футболистом года в Англии по версии журналистов.

Форвард « » набрал 72% голосов и победил в голосовании с рекордным со времен появления отрывом.

Второе место в голосовании занял вингер « » , третье – полузащитник «канониров» Мартин Эдегор, четвертое – хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне, пятое – нападающий « » Маркус Рэшфорд.

Холанд проводит первый сезон в Англии. У него 51 гол и 8 результативных передач в 47 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах, его полная статистика доступна здесь.

Награда лучшей футболистке года в Англии досталась нападающей «Челси» Сэм Керр. Она выиграла приз во второй раз подряд.

Холанд и Керр получат награды 25 мая на праздничном ужине.

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