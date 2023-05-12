Холанд стал игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов. У него 72% голосов – самый большой отрыв в истории АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Кевин де Брюйне Мартин Эдегор Маркус Рэшфорд Эрлинг Холанд Букайо Сака Футбол

Эрлинг Холанд стал лучшим футболистом года в Англии по версии журналистов.

Форвард «Манчестер Сити» набрал 72% голосов и победил в голосовании с рекордным со времен появления АПЛ отрывом.

Второе место в голосовании занял вингер «Арсенала» Букайо Сака, третье – полузащитник «канониров» Мартин Эдегор, четвертое – хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне, пятое – нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

Холанд проводит первый сезон в Англии. У него 51 гол и 8 результативных передач в 47 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах, его полная статистика доступна здесь.

Награда лучшей футболистке года в Англии досталась нападающей «Челси» Сэм Керр. Она выиграла приз во второй раз подряд.

Холанд и Керр получат награды 25 мая на праздничном ужине.

Великий рекорд Холанда – 35 голов в АПЛ! Никто не забивал больше

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26 комментариев

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Los Galácticos
Все справедливо, только вот второе место железно должно быть за КДБ.
+31
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Александр Елисеев
Ответ Artem Piatkov
Да здесь без вариантов 35+7 в АПЛ и 51+8 за сезон в целом Что это, если не Золотой Мяч? Месси в 2010 вроде тоже дали за статистику, в то время как Снейдер - требл + финал ЧМ (5+1 на турнире) У Уэсли кстати был дубль Бразилии в 1/4 и 0 голов с пенальти, и тот самый пас на Роббена 1 на 1 в финале Но главный вопрос - почему в топ-3 нет Кевина? И с какой стати Сака и Эдегор выше него? Это типо утешительный приз для безтрофейника?
Месси за КА получил ЗМ, вы всерьез думаете, что за ЧМ не дадут? Как это будет выглядеть? При всей моей антипатии к Месси.
+6
-1
+5
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Artem Piatkov
Ответ Los Galácticos
Все справедливо, только вот второе место железно должно быть за КДБ.
Сака и Эдегор выше Кевина это сюр 🤦🤷

Кстати, Гарри Кейн с 29 очками по гол+пас (второй результат) тоже мимо кассы...
+11
-6
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Artem Piatkov
Да здесь без вариантов
35+7 в АПЛ и 51+8 за сезон в целом

Что это, если не Золотой Мяч?
Месси в 2010 вроде тоже дали за статистику, в то время как Снейдер - требл + финал ЧМ (5+1 на турнире)
У Уэсли кстати был дубль Бразилии в 1/4 и 0 голов с пенальти, и тот самый пас на Роббена 1 на 1 в финале

Но главный вопрос - почему в топ-3 нет Кевина?
И с какой стати Сака и Эдегор выше него?

Это типо утешительный приз для безтрофейника?
+16
-13
+3
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Va_BanK
Как так? Нам же после кубка втирали что Нуньес намного лучше Холанда…?
+2
0
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Los Galácticos
Ответ Artem Piatkov
Сака и Эдегор выше Кевина это сюр 🤦🤷 Кстати, Гарри Кейн с 29 очками по гол+пас (второй результат) тоже мимо кассы...
Эдегор и Сака как и в целом весь Арсенал откровенно провалили концовку чемпионата, не выдержали чемпионского давления в отличии от опытного КДБ и МС.
+3
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MK
Уже за дебютный год
+2
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Tristan...
На каком месте Кейн? Он тоже не мало голов в АПЛ забил
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Coodesnik
Ответ JENNINGS
Заслуженно! Один из лучших, если не лучший в принципе трансфер минувшего сезона! Эрлинг просто зверь!
Все покажет ответный полуфинал. Если забьет парочку и выведет МС в финал,тогда вообще вопросов нет.)
+2
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Roman
Ставить Эдегора выше Кевина - это преступление. В очной игре Кевин показал, что Эдегор молокосос на его фоне, которому еще пахать и пахать до такого уровня. Эдегор максимум может унижать синий середняк во главе с Лэмпардом
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ML26
Ответ Artem Piatkov
Сака и Эдегор выше Кевина это сюр 🤦🤷 Кстати, Гарри Кейн с 29 очками по гол+пас (второй результат) тоже мимо кассы...
Ну ты посмотри как Эдегор по сезону играет. По г+п они КДБ одинаковы, по импакту в команду тоже. Тут уже вкусовщина и только. Обесценивать других игроков не нужно
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Homelender_666
Ответ VERBLYUD
Это слезы персофанов Кришти после очередного ЗМ Месси))
🤦‍♂️
+6
-5
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Mikas7
Ответ DolJun
местные кулес разделились на две части: одни хотят поражения сити во всех турнирах чтобы у месси не было конкуренции на зм, другие - хотят победы сити во всех турнирах чтобы пеп взял наконец лч, а золотой мяч холанда - это уже незначительно) любопытно каких к дню вручения зм будет больше)
я думаю ассоциация Пеп и Барселона у большинства юзеров в силу молодости нет
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Mikas7
Ответ Антон Чугунов
Воообще без вопросов. Главный талант мирового футбола
главный наконечник как Пипо Инзаги только лошадь 🐎 🐎🐎
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Bogdan Fedyuk
Ответ А. Мостовой
пустые коронный пенальти похоронный. Пока Мбаппе хет трик в финале ЧМ. Без дебрюйне он просто белый лукаку
В Боруссии и Зальцбурге КДБ не было ... Но фанаты пешехода видимо всегда будут преуменьшать заслуги всех , кто позарился на продажный мяч или как там эта награда называется
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Ruslan Bayramovich
Эдегор достойно на этого награду а трансик
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Granero-24
Тут без вопросов.
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Aleksey Yashin
Если дочитать до конца, то можно увидеть, что Челси тоже взял награду. Но есть один нюанс...
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JENNINGS
Заслуженно! Один из лучших, если не лучший в принципе трансфер минувшего сезона! Эрлинг просто зверь!
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