Холанд стал игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов. У него 72% голосов – самый большой отрыв в истории АПЛ
Эрлинг Холанд стал лучшим футболистом года в Англии по версии журналистов.
Форвард «Манчестер Сити» набрал 72% голосов и победил в голосовании с рекордным со времен появления АПЛ отрывом.
Второе место в голосовании занял вингер «Арсенала» Букайо Сака, третье – полузащитник «канониров» Мартин Эдегор, четвертое – хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне, пятое – нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.
Холанд проводит первый сезон в Англии. У него 51 гол и 8 результативных передач в 47 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах, его полная статистика доступна здесь.
Награда лучшей футболистке года в Англии досталась нападающей «Челси» Сэм Керр. Она выиграла приз во второй раз подряд.
Холанд и Керр получат награды 25 мая на праздничном ужине.
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Кстати, Гарри Кейн с 29 очками по гол+пас (второй результат) тоже мимо кассы...
35+7 в АПЛ и 51+8 за сезон в целом
Что это, если не Золотой Мяч?
Месси в 2010 вроде тоже дали за статистику, в то время как Снейдер - требл + финал ЧМ (5+1 на турнире)
У Уэсли кстати был дубль Бразилии в 1/4 и 0 голов с пенальти, и тот самый пас на Роббена 1 на 1 в финале
Но главный вопрос - почему в топ-3 нет Кевина?
И с какой стати Сака и Эдегор выше него?
Это типо утешительный приз для безтрофейника?