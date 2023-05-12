ЧМ по хоккею 2023. Финляндия против США, Канада сыграет с Латвией, Чехия – со Словакией, Швеция – с Германией

В Финляндии и Латвии стартует групповой этап чемпионата мира по хоккею.

сыграет с США, – с Германией, – со Словакией, будет противостоять .

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

Чемпионат мира-2023

Группа А

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2023

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2023

Статистика ЧМ по хоккею 2023

Стартовал Fantasy-турнир к чемпионату мира по хоккею-2023!