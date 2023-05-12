ЧМ по хоккею 2023. Финляндия против США, Канада сыграет с Латвией, Чехия – со Словакией, Швеция – с Германией

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В Финляндии и Латвии стартует групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Финляндия сыграет с США, Швеция – с Германией, Чехия – со Словакией, Канада будет противостоять Латвии

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют. 

Чемпионат мира-2023

Группа А

Финляндия – США
Дата проведения
12 мая, 16.20, «Нокиа Арена»
Онлайн матча Видео

 

Швеция – Германия
Дата проведения
12 мая, 20.20, «Нокиа Арена»
Онлайн матча Видео

Группа B

Словакия – Чехия
Дата проведения
12 мая, 16.20, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

 

Латвия – Канада
Дата проведения
12 мая, 20.20, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2023

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2023

Статистика ЧМ по хоккею 2023

Стартовал Fantasy-турнир к чемпионату мира по хоккею-2023!

13 комментариев

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Melnikov1968
Интересно, будут показывать хотя бы отдельные матчи?
+6
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+6
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Slanselap
Ответ Crenk
Да уж Мог бы быть домашний чемп и свободные Кучеров с Василевским и Капризовым
Чтобы как в 19 году обосраться супер звездным составом против финнов.
+6
0
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Crenk
Да уж
Мог бы быть домашний чемп и свободные Кучеров с Василевским и Капризовым
+3
0
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Плеймейкер87
Если бы не эта новость на спортсе, то даже бы не вспомнил, что этот турнир проводится:)
+5
-2
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ARAMIS777
С детства за Суоми! После сборной СССР/России естественно.
А получилось это так. На одном из турниров сборная Финляндии постоянно догоняла в счёте сборную Чехословакии. Сначала забрасывали хоккеисты ЧССР,а финны отыгрывались.1:0,1:1,2:1,2:2,3:2,3:3,4:3,4:4.
В итоге та игра завершилась со счётом 4:4(Да,представьте себе тогда были ничьи в хоккее).
Если меня память не подводит,это был турнир на приз газеты "Известия" в конце 1980-хх годов.
В общем,желаю Рантанену и компании защитить свой титул в этом году.
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ARAMIS777
Ответ Melnikov1968
Интересно, будут показывать хотя бы отдельные матчи?
Весь турнир будет транслировать МАТ ТВ и другие каналы холдинга "ГазПрём медиа".
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Ми Ша
Это просто праздник какой-то
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Дима Миронов
ого сразу так много интересных матчей
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Эскалация добра
Весьма интересные игры сегодня,кроме,пожалуй,Канада-Латвия.Во всех остальных парах обещает быть упорная борьба.
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Зубы Дзюбы
Ответ Сергей Галынский
Какой ЧМ,там Россия против Белоруссии Рома Ротенберг,перспективнейший специалист
А ЧМ без России сам по себе очень интересен? Да и Беларусь не последняя страна в хоккее
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