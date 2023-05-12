ЧМ по хоккею 2023. Финляндия против США, Канада сыграет с Латвией, Чехия – со Словакией, Швеция – с Германией
В Финляндии и Латвии стартует групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Финляндия сыграет с США, Швеция – с Германией, Чехия – со Словакией, Канада будет противостоять Латвии.
Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.
Чемпионат мира-2023
Группа А
- Дата проведения
- 12 мая, 16.20, «Нокиа Арена»
- Дата проведения
- 12 мая, 20.20, «Нокиа Арена»
Группа B
- Дата проведения
- 12 мая, 16.20, «Арена-Рига»
- Дата проведения
- 12 мая, 20.20, «Арена-Рига»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2023
Мог бы быть домашний чемп и свободные Кучеров с Василевским и Капризовым
А получилось это так. На одном из турниров сборная Финляндии постоянно догоняла в счёте сборную Чехословакии. Сначала забрасывали хоккеисты ЧССР,а финны отыгрывались.1:0,1:1,2:1,2:2,3:2,3:3,4:3,4:4.
В итоге та игра завершилась со счётом 4:4(Да,представьте себе тогда были ничьи в хоккее).
Если меня память не подводит,это был турнир на приз газеты "Известия" в конце 1980-хх годов.
В общем,желаю Рантанену и компании защитить свой титул в этом году.