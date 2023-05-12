Агент Малкома, Клаудиньо, Ренана и Мантуана заявил, что игроки не уйдут из «Зенита» летом: «Нет шансов на данный момент»

Агент бразильских игроков «Зенита» исключил уход футболистов из клуба летом.

Луис Фернандо Гарсия высказался о том, могут ли , Клаудиньо, и уйти из петербургского клуба в ближайшее трансферное окно.

«На данный момент нет шансов на уход Малкома, , Густаво Мантуана и Роберта Ренана из « », – заявил представитель футболистов.

«Зенит» досрочно стал чемпионом Мир РПЛ в нынешнем сезоне после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура.