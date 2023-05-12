Агент Малкома, Клаудиньо, Ренана и Мантуана заявил, что игроки не уйдут из «Зенита» летом: «Нет шансов на данный момент»
Агент бразильских игроков «Зенита» исключил уход футболистов из клуба летом.
Луис Фернандо Гарсия высказался о том, могут ли Малком, Клаудиньо, Густаво Мантуан и Роберт Ренан уйти из петербургского клуба в ближайшее трансферное окно.
«На данный момент нет шансов на уход Малкома, Клаудиньо, Густаво Мантуана и Роберта Ренана из «Зенита», – заявил представитель футболистов.
«Зенит» досрочно стал чемпионом Мир РПЛ в нынешнем сезоне после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура.
– Да. Большая вероятность того, что Мантуан останется в клубе и после этого сезона. Он хороший футболист. Густаво – молодой и талантливый игрок. Он принес большую пользу нашей команде. Он забил очень важные голы в очень важных матчах. Но решать клубу, если будет желание оставить его себе.
А по факту слова агента означают- никому они в Европе не нужны
Южноамериканцы ЦСКА сейчас как итальянские певцы...
А где им ещё так щедро насыпят?
Негры Спартака сейчас как итальянские певцы...
Так можно до бесконечности продолжать