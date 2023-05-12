Агент Малкома, Клаудиньо, Ренана и Мантуана заявил, что игроки не уйдут из «Зенита» летом: «Нет шансов на данный момент»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Малком Клаудиньо Р-Спорт Густаво Мантуан Роберт Ренан Луис Фернандо Гарсия Футбол

Агент бразильских игроков «Зенита» исключил уход футболистов из клуба летом.

Луис Фернандо Гарсия высказался о том, могут ли Малком, Клаудиньо, Густаво Мантуан и Роберт Ренан уйти из петербургского клуба в ближайшее трансферное окно.

«На данный момент нет шансов на уход Малкома, Клаудиньо, Густаво Мантуана и Роберта Ренана из «Зенита», – заявил представитель футболистов.

«Зенит» досрочно стал чемпионом Мир РПЛ в нынешнем сезоне после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура.

35 комментариев

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СБГ СПБ
В Москве зафиксирован подрыв пуканов мощностью 1000 Мегатонн
+52
-19
+33
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TravenS
Ответ СБГ СПБ
В Москве зафиксирован подрыв пуканов мощностью 1000 Мегатонн
Подтверждаю, тепло даже до Вологды дошло)
+27
-10
+17
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Ramon Mercader
А теперь, прогноз погода в Москве...
+18
-5
+13
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Колбаскер тут
Зарема: Спартак снимается с чемпионата
+10
-2
+8
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Алексей Коновалов
Ответ TravenS
Подтверждаю, тепло даже до Вологды дошло)
В Иркутске потепление резкое.это из-за них)) гори свино-жопный газ. Грей землю🤣
+13
-7
+6
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Кирилл.С-Пб
АХАХАХА))) ПОСОНЫ, СПАРТАК СНИМАЕТСЯ С РПЛ!!!🤣🤣🤣
+11
-6
+5
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San9
Ответ Vatikan
Спартак чемпион!
Пердива
+6
-1
+5
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Caniball
Шансов нет на уход, нас и здесь не плохо кормят (с).
+10
-6
+4
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voka25
"Данный момент" ? Всё может изменяться в два счёта.
+2
0
+2
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Дмитрий9779
НЕ жалеет спортс околомосковских бедолаг,напалмом жжет.
+9
-8
+1
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Дмитрий9779
Ответ Паспортист
Разве у Мантуана не заканчивается аренда этим летом? 🤔
– Есть какая-то ясность по Мантуану, который сейчас играет на правах аренды? Останется ли он в команде после окончания сезона?

– Да. Большая вероятность того, что Мантуан останется в клубе и после этого сезона. Он хороший футболист. Густаво – молодой и талантливый игрок. Он принес большую пользу нашей команде. Он забил очень важные голы в очень важных матчах. Но решать клубу, если будет желание оставить его себе.
+1
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wlad wasew
Ответ San9
Пердива
Потянет ?
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Artem Ka
Ответ Vatikan
Спартак чемпион!
У тебя сильно устаревшая инфа))
+1
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Илья Рыбаков
Ответ СБГ СПБ
В Москве зафиксирован подрыв пуканов мощностью 1000 Мегатонн
Сегодня новость читал, что в Москве самое жаркое лето за 150 лет обещают. Теперь понятно почему))))
+2
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argentina10
ну и хорошо, пусть клубы усиливаются идентично, что бы конкуренцию составлять не словами, там и чемп интереснее будет..
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ZenitTop
То уйдут,то не уйдут вы определитесь уже
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smoohter
Зарема: А Баба Яга против!!!
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Сергей
Мантуан случайно не дальний родственник Зураба Матуа?
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Игорь М.
Речь идёт про данный момент(12.05). Что будет летом, никто не знает. Я буду только рад, если удастся продать Малкома или ещё кого-то в топ-клуб.
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Валера, уходи!!!
Не уйдут потому что не куда
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Матвей Суицидин
Ответ СБГ СПБ
В Москве зафиксирован подрыв пуканов мощностью 1000 Мегатонн
Ученые нашли настоящую причину глобального потепления.
+1
-1
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трахтенберг месть коней
Ответ СБГ СПБ
В Москве зафиксирован подрыв пуканов мощностью 1000 Мегатонн
С чего ты решил, что Спартаку есть до этого дело?
А по факту слова агента означают- никому они в Европе не нужны
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TravenS
Ответ Vatikan
Спартак чемпион!
https://youtu.be/sjtcVgQnoak
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Паспортист
Разве у Мантуана не заканчивается аренда этим летом? 🤔
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Игорь М.
Ответ LaffyTaffy
А где им еще так щедро насыпят? Бразильцы Зенита сейчас как итальянские певцы во времена СССР, для которых ковровые дорожки выкладывали, возили по лучшим саунам и всячески обмазывали ништяками
А где им ещё так щедро насыпят?
Южноамериканцы ЦСКА сейчас как итальянские певцы...

А где им ещё так щедро насыпят?
Негры Спартака сейчас как итальянские певцы...

Так можно до бесконечности продолжать
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