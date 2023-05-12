Бернарду Силва: «Роналду говорил, что заслуживает больше «Золотых мячей», когда не выигрывал приз. Он всегда недоволен, когда не побеждает»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия Эйсебио Золотой мяч Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва рассказал об отношении Криштиану Роналду к «Золотому мячу».

«Три футболиста из Португалии выигрывали «Золотой мяч». Но не могу отдать предпочтение ни одному из них.

Первым это сделал Эйсебио, первый из тех, кто добился этого, и он из «Бенфики», моего родного клуба. Затем Луиш Фигу выиграл «Золотой мяч». После этого Криштиану Роналду – наш капитан в сборной Португалии.

Иногда в сборной он говорил нам, что, по его мнению, он заслуживает больше «Золотых мячей», когда он не выигрывал приз.

Криштиану любит всегда быть на вершине. Он очень конкурентоспособен. Конечно, он всегда недоволен, когда не побеждает», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии в интервью France Football.

Роналду выиграл пять «Золотых мячей» в карьере – в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

33 комментария

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Strateg 7
А ещё ему личная статистика важнее командного успеха.
Скулёж на ЧМ с просьбами переписать гол Бруну Фернандеша тому пример.
Капитанище, лидер, вожак!
+33
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+24
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QWertY
Ответ Vatikan
Криштиану и правда велик!
Причем горный!
+13
-2
+11
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Blaumerc
Ответ David Aprasidze
Его личная статистика и обуславливала командный успех ))
его личная статистика и обуславливала командный провал последние 5-6 лет
+5
-1
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Universal1000
Наиграл максимум на два. Максимум.
+9
-5
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rigobersong
Так стоп!:) Португальские игроки уже начали говорить, что роналду даже на уровне Португалии не величайший:))
+4
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otchim kaloeda
Ответ QWertY
Причем горный!
Пустынный
+2
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rigobersong
Ответ Человек1991
Месси вся карьера на данный момент: 892 гола, более 400 голевых передач , более 300 предголевых пасов , более 3000 ключевых пасов , более 5000 успешных обводок , более 3000 созданных голевых моментов. Месси лучший футболист Мира 2007, 2008, 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , соответственно получается у Месси 16 Золотых Мячей.
Выиграл все возможные трофеи со сборной:) МЧМ, Олимпиада, КА, Финалиссима, ЧМ:)
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Максим Кутузов
Ответ Strateg 7
А ещё ему личная статистика важнее командного успеха. Скулёж на ЧМ с просьбами переписать гол Бруну Фернандеша тому пример. Капитанище, лидер, вожак!
Детьми клялся даже. Позорище
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Фанат Лионеля Месси
Кстати ,а ещё он сказал ,что выдал бы этот ЗМ Месси,хахахахха ,это же комбо удар для Роналдуфанов ,мало того ,что играет с ним в сборной ,так ещё в 1 команде с главным конкурентом Месси за ЗМ
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Asik
🤣😅
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Добрый Ретроград
Золотая антилопа
— Сколько тебе нужно золота?
— Э-э-э... много!
— А если его будет слишком много?
— Глупое животное! [смеётся] Золота не может быть слишком много!
«Но если ты скажешь «Довольно», всё твоё золото превратится в черепки»
– Золото! ... Пощади. Антилопа! Помогите! Спасите! Довольно! Довольно! Довольно!
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Человек1991
Месси вся карьера на данный момент: 892 гола, более 400 голевых передач , более 300 предголевых пасов , более 3000 ключевых пасов , более 5000 успешных обводок , более 3000 созданных голевых моментов. Месси лучший футболист Мира 2007, 2008, 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , соответственно получается у Месси 16 Золотых Мячей.
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Спартак Уокер
Как будто кто то может быть доволен поражением
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Добрый Ретроград
Вовремя уйти всегда лучше.-Максим Горький. "На дне"
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Максим Кутузов
Ответ yrok77
не нервничай ты так сильно
Пусть фанатки верблюда нервничают. А клясться детьми за такое скотство это ниже никуда
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Asik
Ответ Blaumerc
его личная статистика и обуславливала командный провал последние 5-6 лет
Европу когда брали?
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Men77
Ответ yrok77
классика, мессигерлы первыми налетают
Юрок, что с тобой не так? Ты же сам прибегаешь под новости про Месси и наяриваешь одним из первых😁.
И потом кого то обвиняешь в том, что сам делаешь.
У тебя все хорошо?
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Мохнатый55
Ответ Universal1000
Наиграл максимум на два. Максимум.
Один, в 2008. Все остальные куплены.
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