Бернарду Силва: «Роналду говорил, что заслуживает больше «Золотых мячей», когда не выигрывал приз. Он всегда недоволен, когда не побеждает»

Бернарду Силва рассказал об отношении Криштиану Роналду к «Золотому мячу».

«Три футболиста из Португалии выигрывали « ». Но не могу отдать предпочтение ни одному из них.

Первым это сделал Эйсебио, первый из тех, кто добился этого, и он из «Бенфики», моего родного клуба. Затем Луиш Фигу выиграл «Золотой мяч». После этого – наш капитан в сборной Португалии.

Иногда в сборной он говорил нам, что, по его мнению, он заслуживает больше «Золотых мячей», когда он не выигрывал приз.

Криштиану любит всегда быть на вершине. Он очень конкурентоспособен. Конечно, он всегда недоволен, когда не побеждает», – сказал полузащитник « » и сборной Португалии в интервью France Football.

Роналду выиграл пять «Золотых мячей» в карьере – в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.