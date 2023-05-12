Бернарду Силва: «Роналду говорил, что заслуживает больше «Золотых мячей», когда не выигрывал приз. Он всегда недоволен, когда не побеждает»
Бернарду Силва рассказал об отношении Криштиану Роналду к «Золотому мячу».
«Три футболиста из Португалии выигрывали «Золотой мяч». Но не могу отдать предпочтение ни одному из них.
Первым это сделал Эйсебио, первый из тех, кто добился этого, и он из «Бенфики», моего родного клуба. Затем Луиш Фигу выиграл «Золотой мяч». После этого Криштиану Роналду – наш капитан в сборной Португалии.
Иногда в сборной он говорил нам, что, по его мнению, он заслуживает больше «Золотых мячей», когда он не выигрывал приз.
Криштиану любит всегда быть на вершине. Он очень конкурентоспособен. Конечно, он всегда недоволен, когда не побеждает», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии в интервью France Football.
Роналду выиграл пять «Золотых мячей» в карьере – в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.
Скулёж на ЧМ с просьбами переписать гол Бруну Фернандеша тому пример.
Капитанище, лидер, вожак!
— Сколько тебе нужно золота?
— Э-э-э... много!
— А если его будет слишком много?
— Глупое животное! [смеётся] Золота не может быть слишком много!
«Но если ты скажешь «Довольно», всё твоё золото превратится в черепки»
– Золото! ... Пощади. Антилопа! Помогите! Спасите! Довольно! Довольно! Довольно!
И потом кого то обвиняешь в том, что сам делаешь.
У тебя все хорошо?