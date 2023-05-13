«Торонто» продлил паузу без победы в Кубке Стэнли до 57 лет. Клуб обновляет антирекорд НХЛ

Теги Торонто Кубок Стэнли НХЛ рекорды Хоккей

«Торонто» останется без Кубка Стэнли как минимум 57 лет, клуб обновляет антирекорд НХЛ.

«Торонто» вылетел во втором раунде розыгрыша Кубка Стэнли, уступив «Флориде» (1-4). 

«Лифс» вновь лишились шансов на завоевание трофея. Клуб не может выиграть его с 1967 года. 

Таким образом, даже в случае победы в следующем году, пауза между победами составит 57 лет. Канадский клуб продолжает обновлять ранее установленный антирекорд НХЛ по продолжительности серии без побед.

Ранее антирекорд принадлежал «Рейнджерс» (54 года, победы в 1940 и 1994 годах).

Свои длительные серии ожидания трофея продолжают «Баффало» и «Ванкувер» (по 53 года минимум), не выигрывавшие Кубок Стэнли ни разу в истории. Эти команды дебютировали в лиге в сезоне-1970/71. 

При этом «Торонто» на данном отрезке не сыграл в финале ни разу, «Баффало» – дважды (1975 и 1999 годы), «Ванкувер» – трижды (1982, 1994 и 2011 годы). 

В 2019 году свою серию на отметке 51 года остановил «Сент-Луис», дебютировавший в сезоне-1967/68.

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36 комментариев

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RBS
Это главный закон НХЛ, не покушаться на традиционные ценности хоккея!!! Торонто без кубка это аксиома, это азы, вековая традиция на которой держится мироздание!!!!
+36
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+35
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gopnik23
Ответ АРХАТ
Кливленд Индианс (МЛБ) с 1948 не может выиграть Везде надо искать плюсы - лучше не выигрывать 57 лет, но иметь 13 кубков. Чем не выигрывать 53 года (Бафф и Ван) и не иметь ни одного кубка.
Современному поколению болел от этого легче по-любому. Уж лучше при жизни финал увидеть, чем далёкие 13 кубков в пивной лиге из 6 команд
+19
-2
+17
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Александр Балабанов
Ответ Garrincha_the best
Сенаторы (из Оттавы) почти 100 лет не выигрывали уже, с 1927го.
Не считается. Это разные франшизы, правопреемства нет.

То же с Сиэтлом и Ванкувером.
+14
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йозе марино
интересно, какие сейчас последуют изменения в Торонто, обменяют кого то из звёзд останется ли менеджер, тренет?
+12
0
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Evincive
«Торонто» не только без победы в Кубке Стэнли, но и без финала Кубка 57 лет.
+8
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Александр Балабанов
Ответ hotfrog
А что, каждая команда должна выигрывать хоть иногда что-ли? Вон в футболе в каждом чемпионате есть команды, которые даже во сне его не выиграют никогда, а лигу чемпионов - и в страшном сне. И никто не ведёт отсчет рекордов "Осасуна не выигрывает ЛЧ с момента её создания"
А эта ваша Осасуна входит в топ-3 богатейших клубов Европы?)
+8
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Кино Музыка
Проблемы Торонто в длящейся десятилетиями безликой игре. Сильные игроки появляются, тренеры нет. Похоже, дело в самой консерватории.
+7
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АРХАТ
Кливленд Индианс (МЛБ) с 1948 не может выиграть
Везде надо искать плюсы - лучше не выигрывать 57 лет, но иметь 13 кубков. Чем не выигрывать 53 года (Бафф и Ван) и не иметь ни одного кубка.
+9
-4
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гилберт
Ответ АРХАТ
Кливленд Индианс (МЛБ) с 1948 не может выиграть Везде надо искать плюсы - лучше не выигрывать 57 лет, но иметь 13 кубков. Чем не выигрывать 53 года (Бафф и Ван) и не иметь ни одного кубка.
Ну Кливленд то не так давно вел в финале 3-1 и проиграл Чикаго Кабз, которые лет двести не выигрывали.
+5
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кракадил
Поздравляем
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Юрий Богданов
с рекордом что ли
+5
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АРХАТ
Ответ Garrincha_the best
Сенаторы (из Оттавы) почти 100 лет не выигрывали уже, с 1927го.
Это мёртвая франшиза...
+4
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raspisanie77
Ответ hotfrog
А что, каждая команда должна выигрывать хоть иногда что-ли? Вон в футболе в каждом чемпионате есть команды, которые даже во сне его не выиграют никогда, а лигу чемпионов - и в страшном сне. И никто не ведёт отсчет рекордов "Осасуна не выигрывает ЛЧ с момента её создания"
Там нет потолка зп и осасунам априори не светит, у Торонтовки есть всё
+3
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Михаил Блинов
Ответ Garrincha_the best
Сенаторы (из Оттавы) почти 100 лет не выигрывали уже, с 1927го.
Не путайте Сенаторов 27 года и нынешних они вообще друг к другу не имеют отношения. Нынешние Сенаторы ведут историю с 92 года
+3
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Артем Садуллаев
Торонто из хоккея = футбольный ПСЖ
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balander09
Ответ Кино Музыка
Проблемы Торонто в длящейся десятилетиями безликой игре. Сильные игроки появляются, тренеры нет. Похоже, дело в самой консерватории.
Был же Бэбкок, за плечами у которого Детройт с Дацюком и два золота на ОИ
может в чем-то другом дело?)
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oberkorn
Хоть где то первые
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Данияр Карашолаков
Есть ещё одно серия как 30 лет канадская команда не выигрывает КС, с 1993 года после Монреала
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владимир 73
А вообще в НХЛ ещё 11команд не выигрывали ни разу кубок Стэнли
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VintDV
Листьям терпения. Правильные шаги в этом сезоне сделали. Теперь нужно сбалансировать состав немного. И лидерам в ответственный момент вспомнить что они лидеры.
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ЖЭКА 81
Вроде самый лучший город Канады и звезды есть но не судьба!!! Канадцам не западло что ничего выиграть не могут уже млн. лет?!
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dimpa
Всему свое... долгое время. Первый круг пройден. Это успех для Торонто, и 100 лет не срок.
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jss
Ответ йозе марино
интересно, какие сейчас последуют изменения в Торонто, обменяют кого то из звёзд останется ли менеджер, тренет?
писали уже - всех на мороз выгонят
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гилберт
Менопауза.
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Klinsmann32
Ответ hotfrog
А что, каждая команда должна выигрывать хоть иногда что-ли? Вон в футболе в каждом чемпионате есть команды, которые даже во сне его не выиграют никогда, а лигу чемпионов - и в страшном сне. И никто не ведёт отсчет рекордов "Осасуна не выигрывает ЛЧ с момента её создания"
Осасуна не играет в лиге чемпионов с 32 командами каждый год. Ей что бы в лигу попасть надо занять 1-4 место в чемпионате Испании, где у нее самый мизерный бюджет)
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