«Торонто» продлил паузу без победы в Кубке Стэнли до 57 лет. Клуб обновляет антирекорд НХЛ
«Торонто» останется без Кубка Стэнли как минимум 57 лет, клуб обновляет антирекорд НХЛ.
«Торонто» вылетел во втором раунде розыгрыша Кубка Стэнли, уступив «Флориде» (1-4).
«Лифс» вновь лишились шансов на завоевание трофея. Клуб не может выиграть его с 1967 года.
Таким образом, даже в случае победы в следующем году, пауза между победами составит 57 лет. Канадский клуб продолжает обновлять ранее установленный антирекорд НХЛ по продолжительности серии без побед.
Ранее антирекорд принадлежал «Рейнджерс» (54 года, победы в 1940 и 1994 годах).
Свои длительные серии ожидания трофея продолжают «Баффало» и «Ванкувер» (по 53 года минимум), не выигрывавшие Кубок Стэнли ни разу в истории. Эти команды дебютировали в лиге в сезоне-1970/71.
При этом «Торонто» на данном отрезке не сыграл в финале ни разу, «Баффало» – дважды (1975 и 1999 годы), «Ванкувер» – трижды (1982, 1994 и 2011 годы).
В 2019 году свою серию на отметке 51 года остановил «Сент-Луис», дебютировавший в сезоне-1967/68.
То же с Сиэтлом и Ванкувером.
Везде надо искать плюсы - лучше не выигрывать 57 лет, но иметь 13 кубков. Чем не выигрывать 53 года (Бафф и Ван) и не иметь ни одного кубка.
может в чем-то другом дело?)