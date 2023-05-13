«Торонто» продлил паузу без победы в Кубке Стэнли до 57 лет. Клуб обновляет антирекорд НХЛ

«Торонто» останется без Кубка Стэнли как минимум 57 лет, клуб обновляет антирекорд НХЛ.

« » вылетел во втором раунде розыгрыша Кубка Стэнли, уступив «Флориде» (1-4).

«Лифс» вновь лишились шансов на завоевание трофея. Клуб не может выиграть его с 1967 года.

Таким образом, даже в случае победы в следующем году, пауза между победами составит 57 лет. Канадский клуб продолжает обновлять ранее установленный антирекорд по продолжительности серии без побед.

Ранее антирекорд принадлежал «Рейнджерс» (54 года, победы в 1940 и 1994 годах).

Свои длительные серии ожидания трофея продолжают «Баффало» и «Ванкувер» (по 53 года минимум), не выигрывавшие ни разу в истории. Эти команды дебютировали в лиге в сезоне-1970/71.

При этом « » на данном отрезке не сыграл в финале ни разу, «Баффало» – дважды (1975 и 1999 годы), «Ванкувер» – трижды (1982, 1994 и 2011 годы).

В 2019 году свою серию на отметке 51 года остановил «Сент-Луис», дебютировавший в сезоне-1967/68.