«Ювентус» презентовал форму в стиле окраски зебры и с желтыми вставками на следующий сезон

Теги Ювентус серия А Италия adidas игровая форма стиль Футбол

«Ювентус» представил новую игровую форму с желтыми вставками.

Туринский клуб провел презентацию форму, выполненной в стиле окраски зебры.

Уникальный рисунок, как отмечается на сайте клуба, «применяется, чтобы пробудить индивидуальность и артистизм игроков на поле».

Желтые вставки на джерси присутствует во всех ключевых частях дизайна – от логотипа клуба и маркировки спонсора до трех полос на плечах.

Также сообщается, что форма изготовлена на 100 процентов из переработанного полиэстера, подтверждая стремление adidas бороться с пластиковыми отходами.

«Ювентус» сыграет в новой форме 14 мая в матче Серии А против «Кремонезе».

Безумная форма «Ювентуса» – в стиле зебры. Эффектом меха воссоздали шерсть животного

Фото: официальный сайт «Ювентуса», инстаграм «Ювентуса»

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruscello
Довольно мило, особенно эта блонда в центре
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Олдскульная с желтыми вставками когда еще играл Недвед была намного круче.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ответ Ruscello
Довольно мило, особенно эта блонда в центре
Ляхами арбузы колит на раз
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёня Великий
Жду в сезоне 24/25 пешеходный переход
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федя-гол
все бы хорошо, но эти полоски на плечах...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Адидас безумно раздражает своими полосками на плечах. Какое-то сельпо. А ведь была когда-то классная форма от Каппы, особенно синяя гостевая, если ничего не путаю уже.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zidane 21
ужас
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hedgehog111
форма формой, а игры, как не было так и нет!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
а зачем жёлтый
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hedgehog111
Ответ Лёня Великий
Жду в сезоне 24/25 пешеходный переход
🤣👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MaaRek
Норм форма, напоминает тамойловскую с Недведом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
А ничего, с чёрными гетрами и чёрными трусами смотрится.😎
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hedgehog111
шляпа
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Горобей
а играть презентуют 🤔
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
genghizsrk
Каппу никто не переплюнет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arslan Kolesov
Что то не то
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федя-гол
Ответ Ola BP
Адидас почти любую одежду портит этими уродливыми полосками. Могли бы давно уже лёгкий ребрендинг затеять. Клубы столетние меняют клубные цвета и эмблемы, а эти всё впихивают уродские полосы везде.
согласен, вроде наконец придумали +- удачное решение убрать с плеч и переместить на бока, но тут опять на старые грабли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Man
Ну вроде, как бы норм. Но это не точно..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чефирь со Льдом
Ответ Ruscello
Довольно мило, особенно эта блонда в центре
Это Роза))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ola BP
Ответ Федя-гол
все бы хорошо, но эти полоски на плечах...
Адидас почти любую одежду портит этими уродливыми полосками.
Могли бы давно уже лёгкий ребрендинг затеять. Клубы столетние меняют клубные цвета и эмблемы, а эти всё впихивают уродские полосы везде.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марслан Акматалиев
На игроках выглядит очень даже неплохо.
Свежо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gelkin
Кайф
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aidos_1979
Из далека вроде норм, близко лучше не подходить))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZID@NE 21
Окраски в стиле зебры это хорошо. Но важнее чтобы бегали как зебры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rumov
С желтыми???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий