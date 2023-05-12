«Ювентус» презентовал форму в стиле окраски зебры и с желтыми вставками на следующий сезон
«Ювентус» представил новую игровую форму с желтыми вставками.
Туринский клуб провел презентацию форму, выполненной в стиле окраски зебры.
Уникальный рисунок, как отмечается на сайте клуба, «применяется, чтобы пробудить индивидуальность и артистизм игроков на поле».
Желтые вставки на джерси присутствует во всех ключевых частях дизайна – от логотипа клуба и маркировки спонсора до трех полос на плечах.
Также сообщается, что форма изготовлена на 100 процентов из переработанного полиэстера, подтверждая стремление adidas бороться с пластиковыми отходами.
«Ювентус» сыграет в новой форме 14 мая в матче Серии А против «Кремонезе».
Безумная форма «Ювентуса» – в стиле зебры. Эффектом меха воссоздали шерсть животного
Могли бы давно уже лёгкий ребрендинг затеять. Клубы столетние меняют клубные цвета и эмблемы, а эти всё впихивают уродские полосы везде.
Свежо!