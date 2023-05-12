«Ювентус» презентовал форму в стиле окраски зебры и с желтыми вставками на следующий сезон

«Ювентус» представил новую игровую форму с желтыми вставками.

Туринский клуб провел презентацию форму, выполненной в стиле окраски зебры.

Уникальный рисунок, как отмечается на сайте клуба, «применяется, чтобы пробудить индивидуальность и артистизм игроков на поле».

Желтые вставки на джерси присутствует во всех ключевых частях дизайна – от логотипа клуба и маркировки спонсора до трех полос на плечах.

Также сообщается, что форма изготовлена на 100 процентов из переработанного полиэстера, подтверждая стремление adidas бороться с пластиковыми отходами.

«Ювентус» сыграет в новой форме 14 мая в матче Серии А против «Кремонезе».

Безумная форма «Ювентуса» – в стиле зебры. Эффектом меха воссоздали шерсть животного

Фото: официальный сайт «Ювентуса», инстаграм «Ювентуса»