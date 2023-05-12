Хавбек ЦСКА Здьелар: «Удивляет, насколько чистые города в России. Москва – самый чистый город, который я когда-либо видел. Даже в Испании не так»

Хавбек ЦСКА Саша Здьелар восхитился чистотой Москвы.

– Что-то удивляет в России?

– Наверное, холод. К нему действительно нужно привыкать. Я никогда нигде не играл при минус 15, как в Екатеринбурге. Я тогда как будто умер изнутри (смеется). В Сербии бывает максимум минус два-три градуса.

Еще удивляет, насколько чистые здесь города. Москва вообще самый чистый город, который я когда-либо видел. Даже в Испании не так. Столица России – просто невероятный, великолепный мегаполис.

Каждый раз удивляюсь, как тут все классно организовано. Нужно такси – вызвал через приложение, через минуту оно уже у твоего подъезда. Захотел поесть – заказал из ресторана.

Нужны продукты – заказал из магазина, через час они у тебя. Ты можешь не тратить время на эти вещи, все привезут домой. Такого нет нигде в мире, – сказал .