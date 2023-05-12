Хавбек ЦСКА Здьелар: «Удивляет, насколько чистые города в России. Москва – самый чистый город, который я когда-либо видел. Даже в Испании не так»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Саша Здьелар Футбол

Хавбек ЦСКА Саша Здьелар восхитился чистотой Москвы.

– Что-то удивляет в России?

– Наверное, холод. К нему действительно нужно привыкать. Я никогда нигде не играл при минус 15, как в Екатеринбурге. Я тогда как будто умер изнутри (смеется). В Сербии бывает максимум минус два-три градуса.

Еще удивляет, насколько чистые здесь города. Москва вообще самый чистый город, который я когда-либо видел. Даже в Испании не так. Столица России – просто невероятный, великолепный мегаполис.

Каждый раз удивляюсь, как тут все классно организовано. Нужно такси – вызвал через приложение, через минуту оно уже у твоего подъезда. Захотел поесть – заказал из ресторана.

Нужны продукты – заказал из магазина, через час они у тебя. Ты можешь не тратить время на эти вещи, все привезут домой. Такого нет нигде в мире, – сказал Здьелар.

52 комментария

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Инженер Управляющий
Ща налетят самобичеватели, расскажут что хорошо везде где нас нет
+70
-18
+52
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Lyelik
Когда был во Франции ахренел от количества мусора.. И эмигрантов.
+40
-13
+27
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Andrei Cherednichenko
Просто в Сербии улицы будто не убирают. Живу в центре Белграда сейчас - уже пару недель разбитое стекло лежит россыпью возле дороги, интересно уберут ли вообще(
+25
-1
+24
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а ты смешной
Ответ Инженер Управляющий
Ща налетят самобичеватели, расскажут что хорошо везде где нас нет
Или то, что Москва - не Россия, хотя Яндекс есть везде
+26
-8
+18
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Сергей Сергеев
Никто не спорит, что Москва хороша
Правда за счет других городов, но уже это другой вопрос.
+20
-4
+16
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а ты смешной
Ответ Lyelik
Когда был во Франции ахренел от количества мусора.. И эмигрантов.
Заезжай в московские котельники)
+22
-7
+15
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Marcus-light
В плане пользовательских приложений Россия - супер, однозначно. Но чистота за пределами Москвы? Нет, ну конечно если сравнить Москву и Мадрид, то возможно. Но если сравнить хотя бы Санкт-Петербург и какой-нибудь Гётеборг, то про чистоту и говорить не стоит. А так понятно, что в любой стране есть плюсы и минусы.
+18
-6
+12
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Британский шпион
Культура в этом плане в России улучшается заметно, не только в Москве, много езжу по регионам (центральной России в основном), на самом деле почти везде уже люди снова приучились не сорить, где живут, разве что по-прежнему в скрытых от массового обозрения местах, типа привалов в лесах или оврагах все еще много мусора — к сожалению, многим не понятно, что если место не проходное, то это не индульгенция от прохождения с пакетом отходов лишнего километра. Тем не менее, Зделар прав, в России вполне по европейским меркам чисто.
+13
-4
+9
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encaro_one
Ответ Lyelik
Когда был во Франции ахренел от количества мусора.. И эмигрантов.
В Москве побывай, тоже охренеешь от количества мигрантов.
+12
-3
+9
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Tutti Pazzi per Materazzi
Это он еще в Минске не был)
+8
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Раиль Гайнетдинов
Это Россия 🇷🇺👍🏻🔥
+16
-10
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Ubik-city
Ответ Сергей Сергеев
Никто не спорит, что Москва хороша Правда за счет других городов, но уже это другой вопрос.
Человек стал меньше бросать мусор на улице, потому условный Норильск это оплатил?
+9
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+6
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Caniball
Москва - очень чистый город, и везде есть тротуары, и везде можно пройти 👍
+5
0
+5
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Marcus-light
Ответ Кеша
Что вы такое говорите ? Что-либо хорошее про столицу России , про саму Россию -это не популярный тренд на спортс ру . Сейчас любители Западных ценностей расскажут вам как все плохо . Бгггг. А я лет 20 назад еще говорил , что Москва самый чистый город . А уж с Мадридом , Прагой , Лиссабоном, Варшавой , Парижем , Вильнюсом, Ригой по чистоте мы вообще на другой Планете . И никто не жахается на остановках как привыкли демократичные европейцы .
Хаха, в Пхеньяне тоже, представляете)
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encaro_one
Город засран собаками, особенно по весне.
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Ubik-city
За час продукты привозят? Вообще-то за 15-20 минут и до поздней ночи - что за нападки на Москву.
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evgshk
Ответ dojdina
а че переехал? что то случилось?
Тебе-то какое дело до его переезда?)
+3
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Уся Ваткин
Ответ Caniball
Москва - очень чистый город, и везде есть тротуары, и везде можно пройти 👍
особенно похорошела при Собянине!
+3
0
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трович
Ответ Ubik-city
Человек стал меньше бросать мусор на улице, потому условный Норильск это оплатил?
Человек стал бросать мусор ровно столько же. Условный Норильск оплатил кучу Джамшутов, которые тут же этот мусор вылизывают, попутно расставаясь со значительной частью зарплаты в пользу высококультурных московских чиновников
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SAF22
Ответ Кеша
Что вы такое говорите ? Что-либо хорошее про столицу России , про саму Россию -это не популярный тренд на спортс ру . Сейчас любители Западных ценностей расскажут вам как все плохо . Бгггг. А я лет 20 назад еще говорил , что Москва самый чистый город . А уж с Мадридом , Прагой , Лиссабоном, Варшавой , Парижем , Вильнюсом, Ригой по чистоте мы вообще на другой Планете . И никто не жахается на остановках как привыкли демократичные европейцы .
Да пока только любители макнуть по любому поводу запад рассказывают о том, как набегут, да как что-то расскажут любители западных ценностей. И да, был в Праге, ничего подобного на остановках не видел:)
+5
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Гоп-стоп
Москва - лучший город мира по всем показателям. Просто научный факт.
+8
-7
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Recreated
Типа в Сербии такого нет!? Я про сервис.
+1
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Konservator
Немного странно звучит про приложения такси и доставки - в Сербии они тоже есть и работают ничуть не хуже чем в России. И да, по сравнению с Белградом, Москва действительно чище.
+1
0
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Dark.Babysitter
Ну Бродвей и Пикадилли тоже почти чистые. Но не ходите на параллельные улицы. Там просто #опа!
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Russian Horse
Да что этот европеец понимает?
Вон, кудрявый сын израиля - варламов, расскажет тебе, в сотый раз, про отсутствие велодорожек, бгг
+8
-7
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