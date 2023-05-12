Всероссийская федерация волейбола подала иск в CAS с требованием возместить 76 млн долларов за отмену ЧМ в стране

Теги чемпионат мира ВФВ CAS FIVB Волейбол

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу об отмене мужского чемпионата мира в России.

В частности, ВФВ требует компенсацию в размере 76 миллионов долларов от Международной федерации волейбола (FIVB).

Это включает в себя возврат взноса за право проведения ЧМ (40 млн), штраф за одностороннее расторжение соглашения на организацию турнира (12 млн), а также возмещение расходов ВФВ и оргкомитета на подготовку (не менее 23 млн).

Иск был подан 28 апреля 2023 года, 3 мая CAS уведомил FIVB о начале разбирательств и дал им 20 дней на предоставление краткого отзыва. Интересы ВФВ будет представлять адвокат Люк Питте из международной юридической компании Walder Wyss.

ЧМ должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022-го в десяти российских городах. Однако из-за конфликта на Украине FIVB перенесла турнир в Польшу и Словению.

 

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14 комментариев

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Max Bochkov
"В углу плакал Паниковский.
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– Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, – сказал Бендер. – Может быть, там помогут..."
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Lacrosse-style goal
Надо было в Басманный иск подавать. Там бы точно постановили: "возместить". А кто и когда, это уже другой вопрос. Может заодно и чемпионами признали бы.
+14
-9
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Russ Ivan
Эльвира Набиуллина подала иск в CпортЛото с требованием возместить замороженные у России $640млрд.
+7
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catcher69
а почему именно долларов ???
+6
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Sova.BB
Непосредственному организатору причины всех отмен, исключений и переносов они при этом не то что иск подать, даже вслух претензию озвучить боятся. Хотя между собой, наверняка, обсуждают.
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Melnikov1968
Немного странно, что иск подан спустя 8 месяцев после окончания ЧМ. А раньше нельзя было это сделать?
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FrEeMaN88
Почему не в юанях?
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алексей любовь
Карман шире
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Юлия Гладкова
Бюджет давно распилили, ещё хотят)))
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шампион
Ого, уже вторая волейбольная новость на главной за неделю. Первая была про тренера и обезъяну. Там кстати финал был у женщин, Динамо выиграло у Локомотива. Но кому это интересно.
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