Всероссийская федерация волейбола подала иск в CAS с требованием возместить 76 млн долларов за отмену ЧМ в стране
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу об отмене мужского чемпионата мира в России.
В частности, ВФВ требует компенсацию в размере 76 миллионов долларов от Международной федерации волейбола (FIVB).
Это включает в себя возврат взноса за право проведения ЧМ (40 млн), штраф за одностороннее расторжение соглашения на организацию турнира (12 млн), а также возмещение расходов ВФВ и оргкомитета на подготовку (не менее 23 млн).
Иск был подан 28 апреля 2023 года, 3 мая CAS уведомил FIVB о начале разбирательств и дал им 20 дней на предоставление краткого отзыва. Интересы ВФВ будет представлять адвокат Люк Питте из международной юридической компании Walder Wyss.
ЧМ должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022-го в десяти российских городах. Однако из-за конфликта на Украине FIVB перенесла турнир в Польшу и Словению.
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