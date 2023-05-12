Лига Ставок Большой тур сборной. «Россия 25» сыграет с Беларусью в Туле в 5-м матче команд в турне
«Россия 25» сыграет с Беларусью в очередном матче турне..
В Туле продолжится «Лига Ставок Большой тур сборной».
Сборную «России 25» возглавляет главный тренер СКА Роман Ротенберг. Команда проведет 5-й матч против Беларуси в рамках турне.
В первых двух матчах в Челябинске россияне одержали победы (4:0, 6:2), в Астане сильнее оказались белорусы (4:7), в Красноярске – вновь россияне (5:1).
Всего запланировано 8 игр. Команды еще раз сыграют в Туле 13 мая, а также дважды встретятся в Минске (15 и 16 мая).
Лига Ставок Большой тур сборной
«Россия 25» – Беларусь – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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