Лига Ставок Большой тур сборной. «Россия 25» сыграет с Беларусью в Туле в 5-м матче команд в турне

«Россия 25» сыграет с Беларусью в очередном матче турне..

В Туле продолжится «Лига Ставок Большой тур сборной».

Сборную «России 25» возглавляет главный тренер СКА Роман Ротенберг. Команда проведет 5-й матч против в рамках турне.

В первых двух матчах в Челябинске россияне одержали победы (4:0, 6:2), в Астане сильнее оказались белорусы (4:7), в Красноярске – вновь россияне (5:1).

Всего запланировано 8 игр. Команды еще раз сыграют в Туле 13 мая, а также дважды встретятся в Минске (15 и 16 мая).

Лига Ставок Большой тур сборной

«Россия 25» – Беларусь – 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.