«Вегас» обыграл «Эдмонтон» в 5-м матче серии, забросив 3 шайбы за 89 секунд во 2-м периоде

«Вегас» обыграл «Эдмонтон» в 5-м матче (4:3), забросив 3 шайбы во 2-м периоде за 1:29.

«Голден Найтс» вышли вперед в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ойлерс» (3-2).

После первого периода канадский клуб вел со счетом 2:1, а во втором «рыцари» забросили 3 шайбы подряд за 89 секунд, установив рекорд клуба для игр плей-офф.

Прежнее достижение – 3 гола за 91 секунду – было установлено в 2018 году в игре второго раунда с «Сан-Хосе» (7:0).

Отличились Марк Стоун, (первый гол в текущем плей-офф) и (первый гол в текущем плей-офф).

После этого « » заменил вратаря Стюарта Скиннера (18 сэйвов после 22 бросков) на Джека Кэмпбелла.

В концовке этого отрезка форвард « » Киган Колесар был удален до конца матча за толчок в борт защитника «Эдмонтона» Маттиаса Экхольма.

«Ойлерс» только раз сумели реализовать 5-минутное большинство в третьем периоде, после чего счет не изменился.