«Вегас» обыграл «Эдмонтон» в 5-м матче серии, забросив 3 шайбы за 89 секунд во 2-м периоде

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Марк Стоун Райлли Смит Николас Хаг Стюарт Скиннер Хоккей

«Вегас» обыграл «Эдмонтон» в 5-м матче (4:3), забросив 3 шайбы во 2-м периоде за 1:29.

«Голден Найтс» вышли вперед в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ойлерс» (3-2). 

После первого периода канадский клуб вел со счетом 2:1, а во втором «рыцари» забросили 3 шайбы подряд за 89 секунд, установив рекорд клуба для игр плей-офф.

Прежнее достижение – 3 гола за 91 секунду – было установлено в 2018 году в игре второго раунда с «Сан-Хосе» (7:0).  

Отличились Марк Стоун, Райлли Смит (первый гол в текущем плей-офф) и Николас Хаг (первый гол в текущем плей-офф).

После этого «Эдмонтон» заменил вратаря Стюарта Скиннера (18 сэйвов после 22 бросков) на Джека Кэмпбелла. 

В концовке этого отрезка форвард «Вегаса» Киган Колесар был удален до конца матча за толчок в борт защитника «Эдмонтона» Маттиаса Экхольма.

«Ойлерс» только раз сумели реализовать 5-минутное большинство в третьем периоде, после чего счет не изменился. 

7 комментариев

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Сергей Носков
Здорово, великолепно!
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Maxim Shumov
Защита Нефти снова сделала свое дело
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raspisanie77
Вегасу надо перестать удаляться
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Кино Музыка
Защита Эдмонтона становится уже легендарной.
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ARAMIS777
Однако.
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Why always me?!
Стоит всё же сказать что Стоун забросил шайбу при игре 5 на 3. А Смит во время игры 5 на 4. В этом моменте рикошет от конька Макдэвида помог Барбашеву с передачей на Смита. Рыцари реализовали двойное большинство. Вегас с победой! Классный матч.
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Ivan Juniorovich
Что еще должен делать Макдэвид, чтоб местные клоуны не писали про него чушь?)
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