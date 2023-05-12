Александр Мостовой: «Могу и не стать тренером после учебы. Я 20 лет играл на высочайшем уровне – какие могут быть мысли о будущем?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой допустил, что не станет тренером после обучения.

Ранее стало известно, что Александр Мостовой подал документы для обучения на тренера в академии РФС.

«Я всегда спокойно к этому отношусь! Мы не в том возрасте, когда перед собой надо ставить какие-то цели, ожидания. Да, поступил, и все.

Получится или нет – ничего страшного. Никаких мыслей по будущему нет. Я всю жизнь в футболе, 20 лет играл на высочайшем уровне. Какие могут быть мысли?

Допускаю, что после учебы могу и не стать тренером. Сколько есть людей с лицензиями, но при этом без команд? Команд столько нет, сколько футболистов, которые всю жизнь играли в футбол», – сказал бывший полузащитник сборной России и «Спартака».

43 комментария

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Gans_hi
Представляю его на занятиях.... Да что вы мне тут рассказываете , я 20 лет на высочайшем уровне играл, вот где вы играли, что бы учить меня????
+102
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Wesley
"Какие могут быть мысли?" - Действительно.
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Velirpa
"Сколько есть людей с лицензиями, но при этом без команд? Команд столько нет, сколько футболистов, которые всю жизнь играли в футбол"
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Бузова российского футбола.
+17
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Altim
Я столько лет ездил в общественном транспорте, что смогу запросто водить автобус!
+9
0
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Пирс Морган
Ответ Gans_hi
Представляю его на занятиях.... Да что вы мне тут рассказываете , я 20 лет на высочайшем уровне играл, вот где вы играли, что бы учить меня????
“В атаке пошире, в защите поуже, вы че мне тут заливаете? “
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Адепт Суперлиги
Да какой он, к чёрту, тренер. Даже если он каким-то чудом и получит лицензию Про, то будет он в лучшем случае Газовик или Электрон тренировать из 2-й лиги, абсолютно неадекватный персонаж с ярко выраженными замашками фрика. Ему нужно шоу на ютубе вести начинать, где рассказывать о футбольной жизни и гостей приглашать. Всякие пивные болелы с удовольствием послушают и поржут над фриками вроде него и Ловчева.
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Recreated
Ответ Gans_hi
Представляю его на занятиях.... Да что вы мне тут рассказываете , я 20 лет на высочайшем уровне играл, вот где вы играли, что бы учить меня????
...Вы хоть чеканить умеете..!?
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Ilya Bobrin
вот по правде говоря, ну на каком таком ВЫСОЧАЙШЕМ уровне?
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валя_стакан
Пусть попробуют только не дать лицензию ему. Весь спортсру придет к вам в глаза посмотреть.
+3
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Ollagir
Ответ Михо
По факту он играл 17 лет на высоком уровне, а не 20. Если считать со Спартака и до Сельты, последний сезон в Алавесе это уже не уровень
Сухие факты
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Геннадий Тёкин
Александр Дю..Мостовой"20 дет спустя".
+3
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Vovan94
Фух,а я реально уже поверил,что за голову взялся. Но нет,его так просто не сломить
+3
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Максим Кутузов
Ответ Зураб Алиев
Прошу прощения, а чего он добился за 20 лет большого футбола? Напомните пожалуйста кто знает
Кубки всякие выигрывал
+2
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pantriashvili
Мне кажется, что Александр просто боится, что у него не получится
+1
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Abriel
Ответ Gans_hi
Представляю его на занятиях.... Да что вы мне тут рассказываете , я 20 лет на высочайшем уровне играл, вот где вы играли, что бы учить меня????
холопи царя не учат!
+3
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maximus388
Мостовой -- главный ньюсмейкер спорса. Пока в фигурном катании пора отпусков, царь всесезонный и не теряет хватки, достаточно лишь задать ему любой рандомный вопрос.
Редакция, когда уже начнете доплачивать Александру за то, что он вам кликбейт аккумулирует?
+1
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Пирс Морган
Как это 20 лет, 54 же, нет?
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Михо
По факту он играл 17 лет на высоком уровне, а не 20. Если считать со Спартака и до Сельты, последний сезон в Алавесе это уже не уровень
+2
-1
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kemal_spartak
Ну это уже реально не смешно
+1
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Антоша Спирин
Итаааак - мама мыла раму.
Какая мама, какую раму???
Я двацыть лет играл в этот, как его. О! Футбол.
- Трансформация схемы с тремя защитниками в ромб влечет активизацию...
ШО?
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alisa dvoikina
вы только представьте, что нас ждёт, когда Мостовой получит лицензию, но по "совершенно непонятным причинам" ни один клуб РПЛ его так и не пригласит
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Алекс Ну
Опять эта старая шарманка про высший уровень;)
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Пылесос
Блин, как же хочется, чтобы он лицензию получил и начал тренировать, чтобы посмотреть на результат и в случае чего - на отмазки.
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Ира15577
Ответ Зураб Алиев
Прошу прощения, а чего он добился за 20 лет большого футбола? Напомните пожалуйста кто знает
Может в интернете почитаете сами и голы посмотрите???
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Renki
Всё верно, нет у тебя мыслей о будущем. Есть только воспоминания о прошлом...
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