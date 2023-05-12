Александр Мостовой: «Могу и не стать тренером после учебы. Я 20 лет играл на высочайшем уровне – какие могут быть мысли о будущем?»

Александр Мостовой допустил, что не станет тренером после обучения.

Ранее стало известно, что подал документы для обучения на тренера в академии РФС.

«Я всегда спокойно к этому отношусь! Мы не в том возрасте, когда перед собой надо ставить какие-то цели, ожидания. Да, поступил, и все.

Получится или нет – ничего страшного. Никаких мыслей по будущему нет. Я всю жизнь в футболе, 20 лет играл на высочайшем уровне. Какие могут быть мысли?

Допускаю, что после учебы могу и не стать тренером. Сколько есть людей с лицензиями, но при этом без команд? Команд столько нет, сколько футболистов, которые всю жизнь играли в футбол», – сказал бывший полузащитник сборной России и « ».