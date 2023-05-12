Александр Мостовой: «Могу и не стать тренером после учебы. Я 20 лет играл на высочайшем уровне – какие могут быть мысли о будущем?»
Александр Мостовой допустил, что не станет тренером после обучения.
Ранее стало известно, что Александр Мостовой подал документы для обучения на тренера в академии РФС.
«Я всегда спокойно к этому отношусь! Мы не в том возрасте, когда перед собой надо ставить какие-то цели, ожидания. Да, поступил, и все.
Получится или нет – ничего страшного. Никаких мыслей по будущему нет. Я всю жизнь в футболе, 20 лет играл на высочайшем уровне. Какие могут быть мысли?
Допускаю, что после учебы могу и не стать тренером. Сколько есть людей с лицензиями, но при этом без команд? Команд столько нет, сколько футболистов, которые всю жизнь играли в футбол», – сказал бывший полузащитник сборной России и «Спартака».
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Бузова российского футбола.
Редакция, когда уже начнете доплачивать Александру за то, что он вам кликбейт аккумулирует?
Какая мама, какую раму???
Я двацыть лет играл в этот, как его. О! Футбол.
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ШО?