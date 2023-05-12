Сегодня в НБА состоятся шестые матчи второго раунда плей-офф.

«Майами» на своем паркете постарается закрыть серию с « », «Лейкерс» попытаются не дать вернуться в серию «Голден Стэйт».

Второй раунд

Шестые матчи

« » ведет в серии – 3-2

«Лейкерс» ведут в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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