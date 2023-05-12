НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Майами» примет «Нью-Йорк», «Лейкерс» встретятся с «Голден Стэйт»
Сегодня в НБА состоятся шестые матчи второго раунда плей-офф.
«Майами» на своем паркете постарается закрыть серию с «Нью-Йорком», «Лейкерс» попытаются не дать вернуться в серию «Голден Стэйт».
Второй раунд
Шестые матчи
- Дата проведения
- 13 мая, 02.30, «FTX Arena»
«Майами» ведет в серии – 3-2
- Дата проведения
- 13 мая, 05.00, «Crypto.com Arena»
«Лейкерс» ведут в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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и в 7х матчах обычно уже все решает не класс и не мастерство, а характер, опыт, бойцовский дух, лучшая адаптация и выдержка. то есть то самое Это. А для болельщиков же 7й матч обычно это кульминация сезона, его пик и его суть, высшая точка, в которой можно увидеть и понять свою команду как она есть - на все 200% ее возможностей, ее характера, ее потенциала и ее внутренних качеств. так сказать это момент отделения мух от котлет и зерен от плевел. это лучший спортивный опыт болельщика и самые сильные эмоции.
я к сожалению на таких матчах никогда не был. Но ровно 10 лет назад - в мае 2013-го - у меня был шикарный шанс - молодой и персективный Голден Стэйт впервые за 6 лет и всего второй раз аж за 19 вышел в плей-офф и зарубился с Денвером. я поначалу не особо верил в ГС - все же 6й посев, никкого опыта в плей-офф, соверщшенно молодые и сырые Сплеш-бразерс, Грин вообще на скамейке тогда сидел, но когда счет в серии стал 3-1 стал подумывать - а не махнуть ли на майских праздниках на 7ю игру в Колорадо, мне тогда казалось что она будет, раз ГС ее себе точно обеспечили. и когда Денвер одну игру отыграл я был процентов на 70 уверен что 7й игры не измежать и купил на нее билет плюс билеты из Москвы в НЙ и оттуда в Денвер. Это должно было быть потрясающим опытом - поприсутствовать на 7й игре плей офф молодой симпатичной зарождающейся команды и испытать огромные эмоции, не важно положительыне или нет - но запоминающиеся на всю жизнь.
но увы к счастью - ГС закрыл серию дома в 6й игре. кажется я тогда даже немнорго расстроился - хотя в целом был рад такому удачному началу плей офф этих молодых смелых ребят. Стэф тогда уже реально зажигал. Мой билет остался нереализованным и стабхаб вернул мне деньги. я просто погулял немного по Денверу и поехал в горы - в Эстес парк, центр национального парка Роки Маунтайнс, где шикарно провел 5 денй, погулял по горам, покорил одну вершину и чуть не погиб там когда ночью в темноте спускался вниз. Потом сьездил в вегас и выиграл долларов 600 в покер, слетал на Гранд Каньон - и вроде хорошо провел время - но все равно было грустно внутри что этого 7го матча тогда не случилось, чего то все же не хватало, не ради этого я туда все же летел. Недавний матч с Сакраменто лишь напомнил что я потерял тогда и какой это мог быть невероятный опыт. Да и 7ю игру финала 2016 как можно забыть...
Очень надеюсь ГС подарят мне еще один 7й матч. пускай и по ТВ - это все равно будет нереально круто. Ну пожалуйста парни - это будет великий матч. нужно всего лишь выиграть 6й в ЛА. это будет сложно, да - но ради того чтобы испытать все эти впечатления и нервы от 7й игры вы должны максимально выложиться сегодня. тем более уверен им самим в кайф такие матчи. они их немало уже играли - и знают каково это. именно в 7х матчах ты можешь понять про себя кто ты на самом деле, как игрок, как атлет и даже как человек.
ну а там если вдруг все будет хорошо - то снова будет Денвер - и кто знает - а вдруг там все же состоится тот 7й матч который не случился 10 лет назад... и может быть все бросить и снова рискнуть и на него полететь? эх, мечты мечты... но кто знает?)
Djimbo
Djimbo, have you always been alone?
Djimbo
Djimbo, have you never been a champ?
You’ll put that ring on
PlayOffs must go on
For you cannot spend your prime regreatting
Djimbooo
Djimbo, you have to brew so many cups
Once you got a ring
You’ll never lose it
But you’re in two steps from your dream, Djimbo
Oh Djimboo, after the Knicks you beat the King
Djimbooo
Oh, oh, oh, Djimbo
You must go on
For your crown
Oh, oh, oh, Djimbo
На мой взгляд, ГСВ должны быть расслабленнее; как недавно была новость, что Стеф ничего не боится - всё оно так и есть, терять им нечего, династия, всем всё доказали, мотивация сохранена при этом, но и в случае проигрыша никто сильно не осудит их. С другой стороны, ЛАЛ. Где есть человек, который тоже ничего уже не боится, и не боится давно. Только вот он уже не первая опция команды, к сожалению. До сезона 2018 включительно всегда было непреклонное ощущение, что Леброн вынесет любую команду до финала, так было и с Инди при 0-1 дома, и перед Торонто (1-й посев) и с Бостоном при 0-2 и 2-3 - всегда было ощущение, что Леброн затащит...Сейчас явно нужно надеяться на то, что найдутся и иные ресурсы (в лице АД, Ривса, Дло и т.д.), которые помогут закрыть серию.
Тяжелейшая игра предстоит для ЛАЛ. Но есть важная вещь, которая может помочь им затащить сегодня (или 7-й матч, если он будет) - это менталка Леброна, глядя на которого все остальные должны собраться и выдать матч жизни.
Болею за ЛАЛ. Перед 4-й игрой и 3-1 боялся именно 6-й игры. Вот она наступила. Удачи озёрникам, но не сильно буду удивлен, если ГСВ заберет сегодня матч.
я 10 лет назад тоже так думал и 5
Брансон, Барретт, Харт я в вас верю. Вперёд мужики! 😎
Надеюсь и Девис и Уиги будут готовы играть и будет реальная заруба в матче. А то на данный момент большая часть матчей в этой серии были без клатча.
Удачи воинам. Ну и пора бы уже Томпсону вспомнить про свою традицию в 6 матчах.
Если теория заговора 3-3 на востоке и 4-2 ЛАЛ закроют.