НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Майами» примет «Нью-Йорк», «Лейкерс» встретятся с «Голден Стэйт»

Теги результаты Голден Стэйт Лейкерс Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА состоятся шестые матчи второго раунда плей-офф.

«Майами» на своем паркете постарается закрыть серию с «Нью-Йорком», «Лейкерс» попытаются не дать вернуться в серию «Голден Стэйт».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Шестые матчи

Майами – Нью-Йорк
Дата проведения
13 мая, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

«Майами» ведет в серии – 3-2

Лейкерс – Голден Стэйт
Дата проведения
13 мая, 05.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

«Лейкерс» ведут в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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47 комментариев

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Edward XVII
серия с Сакраменто еще раз убедила меня что в в спорте нет ничего лучше чем 7-е матчи в плей офф НБА. даже когда в НФЛ играется один решающий матч или там финал ЛЧ/ЧМ - это все равно не так круто как апофеоз долгой долгой серии, кульминация длительной равной и упорной борьбы примерно равных соперников (иначе 3-3 бы никогда не было бы), со своими аругментами сторон, постоянной адаптацией под сопернкиа, поиском новых ходов, постоянными взлетами и падениями, переворотами и кульбитами по ходу серий и тд и тп.

и в 7х матчах обычно уже все решает не класс и не мастерство, а характер, опыт, бойцовский дух, лучшая адаптация и выдержка. то есть то самое Это. А для болельщиков же 7й матч обычно это кульминация сезона, его пик и его суть, высшая точка, в которой можно увидеть и понять свою команду как она есть - на все 200% ее возможностей, ее характера, ее потенциала и ее внутренних качеств. так сказать это момент отделения мух от котлет и зерен от плевел. это лучший спортивный опыт болельщика и самые сильные эмоции.

я к сожалению на таких матчах никогда не был. Но ровно 10 лет назад - в мае 2013-го - у меня был шикарный шанс - молодой и персективный Голден Стэйт впервые за 6 лет и всего второй раз аж за 19 вышел в плей-офф и зарубился с Денвером. я поначалу не особо верил в ГС - все же 6й посев, никкого опыта в плей-офф, соверщшенно молодые и сырые Сплеш-бразерс, Грин вообще на скамейке тогда сидел, но когда счет в серии стал 3-1 стал подумывать - а не махнуть ли на майских праздниках на 7ю игру в Колорадо, мне тогда казалось что она будет, раз ГС ее себе точно обеспечили. и когда Денвер одну игру отыграл я был процентов на 70 уверен что 7й игры не измежать и купил на нее билет плюс билеты из Москвы в НЙ и оттуда в Денвер. Это должно было быть потрясающим опытом - поприсутствовать на 7й игре плей офф молодой симпатичной зарождающейся команды и испытать огромные эмоции, не важно положительыне или нет - но запоминающиеся на всю жизнь.

но увы к счастью - ГС закрыл серию дома в 6й игре. кажется я тогда даже немнорго расстроился - хотя в целом был рад такому удачному началу плей офф этих молодых смелых ребят. Стэф тогда уже реально зажигал. Мой билет остался нереализованным и стабхаб вернул мне деньги. я просто погулял немного по Денверу и поехал в горы - в Эстес парк, центр национального парка Роки Маунтайнс, где шикарно провел 5 денй, погулял по горам, покорил одну вершину и чуть не погиб там когда ночью в темноте спускался вниз. Потом сьездил в вегас и выиграл долларов 600 в покер, слетал на Гранд Каньон - и вроде хорошо провел время - но все равно было грустно внутри что этого 7го матча тогда не случилось, чего то все же не хватало, не ради этого я туда все же летел. Недавний матч с Сакраменто лишь напомнил что я потерял тогда и какой это мог быть невероятный опыт. Да и 7ю игру финала 2016 как можно забыть...

Очень надеюсь ГС подарят мне еще один 7й матч. пускай и по ТВ - это все равно будет нереально круто. Ну пожалуйста парни - это будет великий матч. нужно всего лишь выиграть 6й в ЛА. это будет сложно, да - но ради того чтобы испытать все эти впечатления и нервы от 7й игры вы должны максимально выложиться сегодня. тем более уверен им самим в кайф такие матчи. они их немало уже играли - и знают каково это. именно в 7х матчах ты можешь понять про себя кто ты на самом деле, как игрок, как атлет и даже как человек.

ну а там если вдруг все будет хорошо - то снова будет Денвер - и кто знает - а вдруг там все же состоится тот 7й матч который не случился 10 лет назад... и может быть все бросить и снова рискнуть и на него полететь? эх, мечты мечты... но кто знает?)
+25
-7
+18
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badaboom
Djimbo Unchained
Djimbo
Djimbo, have you always been alone?
Djimbo
Djimbo, have you never been a champ?
You’ll put that ring on
PlayOffs must go on
For you cannot spend your prime regreatting
Djimbooo
Djimbo, you have to brew so many cups
Once you got a ring
You’ll never lose it
But you’re in two steps from your dream, Djimbo
Oh Djimboo, after the Knicks you beat the King
Djimbooo
Oh, oh, oh, Djimbo
You must go on
For your crown
Oh, oh, oh, Djimbo
+8
-2
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vasfre
ЛАЛ - ГСВ важнейшая игра сезона. Тут тебе и ГСВ с его 19-0 в прей-офф на западе при Керре, и Леброн с возможностью единолично возглавить рейтинг победителей серии (сейчас по 40 с Фишером), и возможность выйти с 1-3 у Стефа и Ко против того же Леброна...

На мой взгляд, ГСВ должны быть расслабленнее; как недавно была новость, что Стеф ничего не боится - всё оно так и есть, терять им нечего, династия, всем всё доказали, мотивация сохранена при этом, но и в случае проигрыша никто сильно не осудит их. С другой стороны, ЛАЛ. Где есть человек, который тоже ничего уже не боится, и не боится давно. Только вот он уже не первая опция команды, к сожалению. До сезона 2018 включительно всегда было непреклонное ощущение, что Леброн вынесет любую команду до финала, так было и с Инди при 0-1 дома, и перед Торонто (1-й посев) и с Бостоном при 0-2 и 2-3 - всегда было ощущение, что Леброн затащит...Сейчас явно нужно надеяться на то, что найдутся и иные ресурсы (в лице АД, Ривса, Дло и т.д.), которые помогут закрыть серию.

Тяжелейшая игра предстоит для ЛАЛ. Но есть важная вещь, которая может помочь им затащить сегодня (или 7-й матч, если он будет) - это менталка Леброна, глядя на которого все остальные должны собраться и выдать матч жизни.

Болею за ЛАЛ. Перед 4-й игрой и 3-1 боялся именно 6-й игры. Вот она наступила. Удачи озёрникам, но не сильно буду удивлен, если ГСВ заберет сегодня матч.
+9
-4
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Jaison (Jeison)
Сегодня ЛАЛ и Хит закроют серии
+11
-7
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pulyalke
Ответ СВБД
Ну что ж, будем посмотреть как Леброн, Девис и ко будут забирать серию. В прошлой игре Керр смог перестроить состав, но тут Хэм должен найти ключи против Воинов. Домашние трибуны, последний поход Короля за гайкой должны нереально мотивировать. Если проиграть эта игру, то в гостях на дизморали можно и слить седьмую. Слишком много стоит на кону, Озёрники должны быть нереально собраны и дать последний бой в этой серии. У ГС есть шансы, если только у Карри и Томпсона дико полетят трёхи, верит, что защита Лейкерс развалится уж как-то совсем бредово. Вива, ЛАЛ!
что опять??? очередной последний поход короля за гайками)) а ведь он еще в прощальной игре ривса через 10 лет сыграет))
+6
-2
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ST-L
Ответ Дима Оксентюк
Как же не хочу смотреть ЛАЛ в финале. Они так скучно и безыдейно играют. Все держится только на сольниках Леброна и Дэвиса. У ГСВ каждый вносит свою лепту в победе. Каждый игрок, замены, стратегии, схемы атаки, все имеет цель и смысл. За их баскетболом интересно наблюдать. Он динамичный и красивый. Баскетбол ЛАЛ унылый и скучный. Это когда в игре бос вкачал все на защиту и ты с лицом полной скуки долбишь по кнопки атака и ждешь когда этот свин уже упадет и забрать наконец лут.
Лонни (непосредственно повлиявший на победу в 1 игре) и Рассел (2 игры) такие , ну да, ну да, пошли мы ....
+3
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Ржавый крюк Джаббара
Ответ Дима Оксентюк
Как же не хочу смотреть ЛАЛ в финале. Они так скучно и безыдейно играют. Все держится только на сольниках Леброна и Дэвиса. У ГСВ каждый вносит свою лепту в победе. Каждый игрок, замены, стратегии, схемы атаки, все имеет цель и смысл. За их баскетболом интересно наблюдать. Он динамичный и красивый. Баскетбол ЛАЛ унылый и скучный. Это когда в игре бос вкачал все на защиту и ты с лицом полной скуки долбишь по кнопки атака и ждешь когда этот свин уже упадет и забрать наконец лут.
О, да ты матчей 90-х не видел. Или большой финал САС - Детройт, уж на что люблю баскет, но проспал всю семиматчевую серию, просыпался к концовке и понимал, что ничего не потерял. Кстати, Лейкерс играют совершенно не скучно, а наоборот, вместо однобокого пуляния красивая, сбалансированная на обеих сторонах площадки игра.
+3
0
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Райли Карри
Ответ СВБД
Ну что ж, будем посмотреть как Леброн, Девис и ко будут забирать серию. В прошлой игре Керр смог перестроить состав, но тут Хэм должен найти ключи против Воинов. Домашние трибуны, последний поход Короля за гайкой должны нереально мотивировать. Если проиграть эта игру, то в гостях на дизморали можно и слить седьмую. Слишком много стоит на кону, Озёрники должны быть нереально собраны и дать последний бой в этой серии. У ГС есть шансы, если только у Карри и Томпсона дико полетят трёхи, верит, что защита Лейкерс развалится уж как-то совсем бредово. Вива, ЛАЛ!
последний поход)
я 10 лет назад тоже так думал и 5
+3
0
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Ононаоно
Пришло время Клею расчехлить пушку
+7
-4
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Адилет Сапаров
Дед давай уже, пора закрывать серию.
+12
-9
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СВБД
Ну что ж, будем посмотреть как Леброн, Девис и ко будут забирать серию. В прошлой игре Керр смог перестроить состав, но тут Хэм должен найти ключи против Воинов. Домашние трибуны, последний поход Короля за гайкой должны нереально мотивировать. Если проиграть эта игру, то в гостях на дизморали можно и слить седьмую. Слишком много стоит на кону, Озёрники должны быть нереально собраны и дать последний бой в этой серии. У ГС есть шансы, если только у Карри и Томпсона дико полетят трёхи, верит, что защита Лейкерс развалится уж как-то совсем бредово. Вива, ЛАЛ!
+7
-4
+3
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Ryan T.
За "Никс" и за 7-й матч за "MSG"!
Брансон, Барретт, Харт я в вас верю. Вперёд мужики! 😎
+4
-1
+3
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Holo Dilnick
4:2, 4:2
+7
-4
+3
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M D
Пора закрывать серии
+6
-4
+2
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DirkMavs
За Брона за сенсацию 🔥
+5
-4
+1
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Ржавый крюк Джаббара
Ответ Edward XVII
серия с Сакраменто еще раз убедила меня что в в спорте нет ничего лучше чем 7-е матчи в плей офф НБА. даже когда в НФЛ играется один решающий матч или там финал ЛЧ/ЧМ - это все равно не так круто как апофеоз долгой долгой серии, кульминация длительной равной и упорной борьбы примерно равных соперников (иначе 3-3 бы никогда не было бы), со своими аругментами сторон, постоянной адаптацией под сопернкиа, поиском новых ходов, постоянными взлетами и падениями, переворотами и кульбитами по ходу серий и тд и тп. и в 7х матчах обычно уже все решает не класс и не мастерство, а характер, опыт, бойцовский дух, лучшая адаптация и выдержка. то есть то самое Это. А для болельщиков же 7й матч обычно это кульминация сезона, его пик и его суть, высшая точка, в которой можно увидеть и понять свою команду как она есть - на все 200% ее возможностей, ее характера, ее потенциала и ее внутренних качеств. так сказать это момент отделения мух от котлет и зерен от плевел. это лучший спортивный опыт болельщика и самые сильные эмоции. я к сожалению на таких матчах никогда не был. Но ровно 10 лет назад - в мае 2013-го - у меня был шикарный шанс - молодой и персективный Голден Стэйт впервые за 6 лет и всего второй раз аж за 19 вышел в плей-офф и зарубился с Денвером. я поначалу не особо верил в ГС - все же 6й посев, никкого опыта в плей-офф, соверщшенно молодые и сырые Сплеш-бразерс, Грин вообще на скамейке тогда сидел, но когда счет в серии стал 3-1 стал подумывать - а не махнуть ли на майских праздниках на 7ю игру в Колорадо, мне тогда казалось что она будет, раз ГС ее себе точно обеспечили. и когда Денвер одну игру отыграл я был процентов на 70 уверен что 7й игры не измежать и купил на нее билет плюс билеты из Москвы в НЙ и оттуда в Денвер. Это должно было быть потрясающим опытом - поприсутствовать на 7й игре плей офф молодой симпатичной зарождающейся команды и испытать огромные эмоции, не важно положительыне или нет - но запоминающиеся на всю жизнь. но увы к счастью - ГС закрыл серию дома в 6й игре. кажется я тогда даже немнорго расстроился - хотя в целом был рад такому удачному началу плей офф этих молодых смелых ребят. Стэф тогда уже реально зажигал. Мой билет остался нереализованным и стабхаб вернул мне деньги. я просто погулял немного по Денверу и поехал в горы - в Эстес парк, центр национального парка Роки Маунтайнс, где шикарно провел 5 денй, погулял по горам, покорил одну вершину и чуть не погиб там когда ночью в темноте спускался вниз. Потом сьездил в вегас и выиграл долларов 600 в покер, слетал на Гранд Каньон - и вроде хорошо провел время - но все равно было грустно внутри что этого 7го матча тогда не случилось, чего то все же не хватало, не ради этого я туда все же летел. Недавний матч с Сакраменто лишь напомнил что я потерял тогда и какой это мог быть невероятный опыт. Да и 7ю игру финала 2016 как можно забыть... Очень надеюсь ГС подарят мне еще один 7й матч. пускай и по ТВ - это все равно будет нереально круто. Ну пожалуйста парни - это будет великий матч. нужно всего лишь выиграть 6й в ЛА. это будет сложно, да - но ради того чтобы испытать все эти впечатления и нервы от 7й игры вы должны максимально выложиться сегодня. тем более уверен им самим в кайф такие матчи. они их немало уже играли - и знают каково это. именно в 7х матчах ты можешь понять про себя кто ты на самом деле, как игрок, как атлет и даже как человек. ну а там если вдруг все будет хорошо - то снова будет Денвер - и кто знает - а вдруг там все же состоится тот 7й матч который не случился 10 лет назад... и может быть все бросить и снова рискнуть и на него полететь? эх, мечты мечты... но кто знает?)
Стареешь, нет подробностей, какая последняя модель телефона у тебя была, насколько шикарные были номера, где жил, во что был одет, когда падал с горы в темноту.(( Хотя тоже старею, даже не сразу вспомнил, кого в НБА называют Крабом.
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Ржавый крюк Джаббара
Ответ badaboom
Djimbo Unchained Djimbo Djimbo, have you always been alone? Djimbo Djimbo, have you never been a champ? You’ll put that ring on PlayOffs must go on For you cannot spend your prime regreatting Djimbooo Djimbo, you have to brew so many cups Once you got a ring You’ll never lose it But you’re in two steps from your dream, Djimbo Oh Djimboo, after the Knicks you beat the King Djimbooo Oh, oh, oh, Djimbo You must go on For your crown Oh, oh, oh, Djimbo
Потрясающе.
+2
-1
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Михаил Евдокимов
Решающий матч для Лал и ГСВ, если воины заберут матч, то лично я не верю , что Лал выиграют 7 матч, я думаю не один такой.
Надеюсь и Девис и Уиги будут готовы играть и будет реальная заруба в матче. А то на данный момент большая часть матчей в этой серии были без клатча.
Удачи воинам. Ну и пора бы уже Томпсону вспомнить про свою традицию в 6 матчах.
+6
-5
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Givi Shotadze
Если баскетбол - серии должны закончиться.
Если теория заговора 3-3 на востоке и 4-2 ЛАЛ закроют.
+4
-3
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Баркамол Абдулла
Хату на ЛА, у ГСВ нет шансов, думаю там будет разгром 30+
+7
-6
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Палец Дюранта
Хейтер обеих команд, поэтому просто за деда, если он это сделает, откровенно низкий поклон и уважение. И очень хочется (хотя слабо верится) финал Бостон - ЛА
+4
-3
+1
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Djoyin
У Уиггинса серьёзное повреждение на рёбрах. Скорее всего, без него.
+3
-2
+1
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Consistency
Итого, у нас было четыре команды с 3-2. Денвер свое взял. Но он и был фаворитом, а дальше были три андердога, забравшие гостевые. Фила, правда, весьма условно андердог, но серию не закрыла. А сегодня самое интересное, ведь тут и реальные андердоги с 7 и 8 места, и вели они не 3-2, а аж 3-1. Думаю, если сегодня дома не закроют, то ЛАЛ точно все, Хит 50/50. В общем, на 7 матч лучше не рассчитывать, слив 3-1 приезжать на седьмой матч в гости - это огромная дизмораль.
+1
-1
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Xell
Ответ Danya Black
Гейм 6 Клей Камбэк с 1-3 от ГСВ Дисперсия от Карри Сотряс Дэвиса 19-0 на западе 27 серий с одной победой на выезде 7-2 при Керре матчи на вылет «Уорриорз» – на втором месте. Они выходили победителями в 64,5% cлучаев (20-11). В 6 матчах Против: 5-0 дома 11-30 ГСВ в гостях регулярке Любого выстреливающего ролевика Домашних ручных судей 17-0 Леброна при 3-1 + Бонусом при 3-1, Леброн никогда не доводил до 7 матча
У Лал 27/32 шестые матчи) Учи историю в школе лучше Даня.
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Xell
Поставил 25штук на победу Лейкерс. Абсолютно спокоен и уверен как Леброн, ведь бабло не мое, а фрибет от буков.
0
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