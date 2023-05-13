Макдэвид – 1-й игрок в XXI веке с 70+ голами в сезоне НХЛ с учетом плей-офф. Он побил рекорд Овечкина

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Эдмонтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Давид Пастрняк Хоккей

Коннор Макдэвид – 1-й игрок в XXI веке с 70+ голами в сезоне НХЛ с учетом плей-офф.

Капитан «Эдмонтона» побил рекорд Александра Овечкина для текущего столетия по голам за сезон с учетом плей-офф.

Канадец сделал дубль в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:4, 2-3). 

В его активе стало 7 шайб в 11 играх в текущем плей-офф. Ранее Макдэвид стал лучшим снайпером регулярного чемпионата с 64 шайбами в 82 играх. 

Таким образом, в сумме у него 71 гол – новый рекорд лиги в XXI веке. У Александра Овечкина из «Вашингтона» в сезоне-2007/08 было 69 (65 шайб в 82 играх регулярного чемпионата плюс 4 в 7 играх плей-офф). 

Давид Пастрняк («Бостон») завершил текущий сезон с 66 шайбами (61 в 82 играх регулярки и еще 5 в 7 играх плей-офф). В активе Леона Драйзайтля («Эдмонтон») сейчас 65 шайб (52 в 80 играх регулярки и еще 13 в 11 играх плей-офф). 

Рекорд лиги всех времен принадлежит Уэйну Гретцки. В сезоне-1983/84 он забросил 100 шайб (87 голов в 74 играх регулярки и еще 13 в 19 играх плей-офф). 

6 комментариев

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JuVero
надеюсь, нас ждут ещё две игры в этой огненной серии.
+9
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+9
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Кирил Тарароев
Тащит кае может. И в пк и в пп. Эх. Грустно.
+4
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Latenight Radio
Вудкрофт скатывается в ошибки прошлых тренеров - загоняй Мака и Драя пока у них ноги не отвалятся. Бьюг, Фогел, Янмарк - все меньше 10 минут, Клим вообще 3:30. Ну не работает так.
+4
0
+4
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Барин
Макдэвид бы рекорды все поменял на бидон, без сомнения. А так, да, рекорд.
0
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Кино Музыка
Уникальное достижение. Особенно если чашку не выиграет.
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marchellinos
Ответ JuVero
надеюсь, нас ждут ещё две игры в этой огненной серии.
И чтобы Вегас дальше прошёл!
+1
-1
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