Тренер Антона Бабикова: «Сегодня Ростовцев проводил собрание с тренерами. Было принято решение, что Антон будет готовиться централизованно»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Виктор Никитин Антон Бабиков Биатлон

Тренер Антона Бабикова заявил, что биатлонист будет готовиться к сезону в составе сборной.

Сегодня комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Бабикова не взяли в состав команды на централизованную подготовку.

«Сегодня вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев проводил собрание с тренерами. Было принято решение, что Антон будет готовиться централизованно.

Он седьмой номер рейтинга СБР и заслужил это право», – рассказал Виктор Никитин, главный тренер сборной Башкортостана и личный тренер Бабикова. 

Бабиков – чемпион мира 2017 года в эстафете. В сезоне-2022/23 он занял четвертое место в общем зачете Кубка Содружества и седьмое на Кубке России.

Антона Бабикова убрали из сборной. Он заступился за аналитика – и руководству это не понравилось

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9 комментариев

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encaro_one
Ответ shexes
Слово Майонезу
Не поднял бы тему "Майонез", к кому Бабиков и обратился, не было бы сегодня и совещания по Антону.
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shexes
Слово Майонезу
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Кирилл Польский
Предстоит сезон (ны?) первенства водокачек, а ажиотаж такой, будто идёт отбор на ЧМ не меньше. Ну надо же, не взяли в СБОРНУЮ тренироваться. Произвол. А простите зачем сборная, к чему она прямо сейчас готовится? Конечно можно строить теории заговоров, что мол Бабиков в интервью наговорил всякого, но камон. Почему просто всех не распустить готовиться по регионам, и не раздувать ерунду на ровном месте. Они на чемпионате России, да и содружества я белорусами все равно представляют регионы, а не сборную
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Биатлонная зима
Похоже Антон перейдет в другую группу
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Татьяна Солотина
Централизованная подготовка уже и не нужна, это почти все понимают, международных стартов нет и не предвидится. Но, СБР держится за неё, чтобы их самих не оптимизировали. И, если эта подготовка существует, то Бабикову там , по его результатам, самое место. И кто хотел его оттуда отжать, совершенно не прав.
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justbored
Ответ Кирилл Польский
Предстоит сезон (ны?) первенства водокачек, а ажиотаж такой, будто идёт отбор на ЧМ не меньше. Ну надо же, не взяли в СБОРНУЮ тренироваться. Произвол. А простите зачем сборная, к чему она прямо сейчас готовится? Конечно можно строить теории заговоров, что мол Бабиков в интервью наговорил всякого, но камон. Почему просто всех не распустить готовиться по регионам, и не раздувать ерунду на ровном месте. Они на чемпионате России, да и содружества я белорусами все равно представляют регионы, а не сборную
Да ну чего он там наговорил. СБР разозлилось, я так понимаю, что через их спины к диджею мероприятий с участием Главного лица обратился и во всю эту медийную шумиху втянул.
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