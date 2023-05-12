Тренер Антона Бабикова: «Сегодня Ростовцев проводил собрание с тренерами. Было принято решение, что Антон будет готовиться централизованно»

Тренер Антона Бабикова заявил, что биатлонист будет готовиться к сезону в составе сборной.

Сегодня комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Бабикова не взяли в состав команды на централизованную подготовку.

«Сегодня вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев проводил собрание с тренерами. Было принято решение, что Антон будет готовиться централизованно.

Он седьмой номер рейтинга СБР и заслужил это право», – рассказал Виктор Никитин, главный тренер сборной Башкортостана и личный тренер Бабикова.

Бабиков – чемпион мира 2017 года в эстафете. В сезоне-2022/23 он занял четвертое место в общем зачете Кубка Содружества и седьмое на Кубке России.

Антона Бабикова убрали из сборной. Он заступился за аналитика – и руководству это не понравилось