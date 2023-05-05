«Наполи» – чемпион, проигрыш «МЮ» с голом на 99-й, «Матч ТВ» перестанет использовать дроны, Воронков в «Коламбусе» и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. «Наполи» оформил чемпионство за 5 туров до конца сезона в Серии А, сыграв вничью с «Удинезе» (1:1) на выезде. Клуб из Неаполя выиграл чемпионат Италии впервые за 33 года, до этого титул брали лишь дважды с Диего Марадоной. Тренер Лучано Спаллетти выиграл 8-й трофей в карьере, ранее он только с «Зенитом» был чемпионом страны. Впервые за 22 года чемпионом стал не «Ювентус», «Милан» или «Интер».

2. НХЛ. «Флорида» благодаря 34 сэйвам Сергея Бобровского обыграла «Торонто» (3:2) во 2-м раунде Кубка Стэнли и повела в серии 2-0. Гол Евгения Дадонова помог «Далласу» победить «Сиэтл» (4:2, 1-1).

3. «Манчестер Юнайтед» третий раз подряд проиграл «Брайтону» в АПЛ – Мак Аллистер забил на 99-й минуте с пенальти (0:1), назначенного судьей после ВАР за игру Шоу рукой. «МЮ» скатился на 4-е место в таблице Премьер-лиги.

4. Месси не хочет играть за «ПСЖ» после отстранения, он также считает, что парижане не смогут конкурировать с топ-клубами из-за ограничений финансового фэйр-плей. Лионель получил официальное предложение от саудовского «Аль-Хилаля». При этом пишут, что аргентинец ради возвращения в «Барселону» готов снизить зарплату в 3 раза – до 10 млн евро (нужны одобрение Ла Лиги и «десятка», которую Фати пока не хочет отдавать). В то же время отец Месси обсудит переход Лео в «Интер» Майами с владельцем клуба МЛС.

5. НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» разгромил «Лейкерс» (127:100), сравняв счет (1-1) в серии 2-го раунда.

6. Карацев впервые вышел в 1/2 финала «Мастерса» и поднимется минимум на 70 строчек в рейтинге. Хачанов уступил Алькарасу на турнире в Мадриде, Циципас тоже выбыл в четвертьфинале. Рублев и Хачанов вышли в парный финал. Кудерметова разгромно проиграла Иге Швентек в полуфинале, Соболенко вышла в финал.

7. Форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ «Коламбус».

8. «Матч ТВ» перестанет использовать дроны для съемки матчей чемпионата России по футболу после запрета на их запуск.

9. Спортивный арбитражный суд (CAS) заявил о продлении сроков для подготовки к слушаниям по делу о допинге Камилы Валиевой.

10. Тренер «Динамо» Славиша Йоканович покинет клуб по окончании сезона, он не выполнил поставленные задачи. Контракт с сербом будет продлен только при попадании бело-голубых в тройку, но клуб отстает от идущего 3-м «Спартака» на 10 очков за пять туров до финиша.

11. Бывший пилот «Формулы-1» россиянин Никита Мазепин обратился в суд Великобритании с требованием снять санкции, наложенные на него в прошлом году.

12. Артем Дзюба помирился с комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем в прямом эфире «Коммент.Шоу».

13. Тайсон Фьюри заработает 90 млн фунтов за участие в «турнире четырех», Александр Усик – 50 млн, Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер – по 30.

14. Холдинг «Манчестер Сити» купил бразильский клуб «Баия», он стал уже 12-м в системе City Football Group.

Цитаты дня:

Мартен Фуркад: «Убежден, что мы должны рассмотреть возможность допуска россиян и белорусов. Отстранение из-за паспорта или национальности дискриминационно»

Мостовой о критиках: «Когда хотя бы тысячу раз мяч начеканите, тогда и будем разговаривать. Фамилию Слуцкого при мне не произносите. Какой он футбольный человек?»

Владимир Путин: «Все больше граждан приобщаются к здоровому образу жизни. Весомый вклад в это вносит Ночная лига, доказавшая свою востребованность»

Гуренко о жизни в Беларуси: «Комфортно, плюс‑минус как в России. Сейчас все закрыто, много сложностей. Но наши деды жили в худшие времена»

«Неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно прям рвется наружу? Дружелюбнее нужно быть». Наталья Непряева обратилась к хейтерам

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13 комментариев

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Александр Азгалдян
Роналду - не хочет играть за МЮ,критикует методы тренера и инфраструктуру - смешали с гавном и теперь он играет в "лиге верблюдов".

Месси - самовольно покинул на два дня клуб после поражения ,вылетел отовсюду ,откуда можно,не поможет команде в последних турах,чтобы стать чемпионом,попутно критикуя ПСЖ и потенциально рассматривает 400- миллионный контракт в ТОЙ ЖЕ ЛИГЕ ВЕРБЛЮДОВ - красавчик.

Двойные стандарты во всей красе.
+34
-13
+21
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MK
Поздоровляем Наполи с чемпионством, взять Скудетто спустя 33лет
+17
-2
+15
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кот с дивана
Ответ MK
Поздоровляем Наполи с чемпионством, взять Скудетто спустя 33лет
Наполи стал чемпионом Италии по футболу в 3 раз с интервалом 33 года в 33 туре. Магия цифр, однако.
+6
-1
+5
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fellx
"Команда строится..."©.Посмотрим на сколько хватит эту мантру. Думаю до третьего проигранного матча в группе ЛЧ(если они с такой трусливой игрой туда попадут)
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St. Alex
Ответ кот с дивана
Наполи стал чемпионом Италии по футболу в 3 раз с интервалом 33 года в 33 туре. Магия цифр, однако.
Тем интереснее было копнуть глубже и понять, что своё предыдущее чемпионство Наполи урвал тоже в 33-м туре. Перед этим — равенство по баллам с Миланом. При гостевой осечке Милана против Вероны — неаполитанцы в свой выезд добывают победу над Болоньей и уходят в тот самый отрыв. В следующем, финишном туре — побеждают оба в своих матчах, причём Наполи достаётся более неуступчивый и вечно агрессивный Лацио и проиграть ему дома было бы стыдно, при очевидной победе Милана над Бари (тогда победы оценивались в два балла, которые и оторвали Милан от первого места). После того матча могу только представить, что творилось в Риме и Милане. А вскоре Италия примет ЧМ.

P.S.: Если к этому хотя бы Кремонезе по итогам сезона вылетит, как и в тот сезон — будет то ещё дежавю.
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SpartakPapa
Ответ Экспертное мнение
Каким боком тут Роналду? Он не игрок уровня Месси, с таким же успехом мог бы Дзюбу приплести - подрочил, а чего его все хейтят? Вон Месси не хейтят за то что рассматривает самый жирный контракт в истории футбола) Где вообще связь? Игроки должны быть хотя бы близкого уровня, чтобы вести какие-то параллели)
тебе в палате разрешили рубашку снять? рановато.
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