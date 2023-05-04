Владимир Путин: «Все больше граждан приобщаются к здоровому образу жизни. Весомый вклад в это вносит Ночная лига, доказавшая свою востребованность»

Теги Владимир Путин КХЛ любительский хоккей Политика массовый спорт Хоккей

Владимир Путин отметил весомый вклад Ночной хоккейной лиги в развитие массового спорта.

«Дорогие друзья! Рад приветствовать вас в Сочи на открытии финального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд.

Сегодня в нашей стране создано широкое поле возможностей для занятий физической культурой, динамично развивается массовый спорт, все больше граждан, молодежи приобщаются к здоровому образу жизни.

Весомый вклад в эту значимую, масштабную работу вносит Ночная хоккейная лига, которая прошла проверку временем и доказала свою востребованность.

Отмечу, что весенний старт финальных игр в Сочи стал хорошей традицией, которая объединяет любителей хоккея разных возрастов.

В нынешнем году побороться за звание сильнейших собралось более 170 команд из 81 региона, а всего в отборочных турнирах XII фестиваля приняли участие свыше 23 тысяч игроков, что является рекордом лиги. Поздравляю вас с этим ярким достижением!

Уверен, что Всероссийский фестиваль Ночной хоккейной лиги продолжит покорять новые творческие, спортивные вершины, способствовать продвижению отечественного массового спорта и сохранению олимпийского наследия Сочи.

Желаю всем благополучия, удачи и незабываемых впечатлений», – говорится в сообщении президента России Владимира Путина.

48 комментариев

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Dead88 Poets
угробил весь спорт и мечты сотни спортсменов ....
ночная лига по хоккею Я молодец. В В. Путин
+101
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Александр
живём в каком-то зазеркалье
+63
-4
+59
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Maxim Vasnechov
Деду распечатали комсомольскую методичку из 70х. "Жить стало лучше, жить стало веселей".
+54
-6
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Харламов Никита
естественно, там же играет СуперБомбардир - по 10 шайб за смену забрасывает 🤪
+32
-3
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Гамид Абакаров
у кого играет кто то из знакомых в этой псевдолиге?
+26
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Белый офицер
Конечно! В Белгородской области там вовсе спортсмены все. Часто приходится бегать в укрытие.
+24
-2
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Dead88 Poets
Ответ ОлесяОлеська
А вас разве интересуют наши российские спортсмены? Ну-ну. :)) Написали ерунду. Никто не гробил наших спортсменов, для них созданы все условия и по тренировкам и по зарплатам. Так что у себя в стране смотрите.
у себя где ? ты кто такое вообще ? Я пишу о своей стране из своей страны !!! прошла мимо
+21
0
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Ярик01
Ответ Гамид Абакаров
у кого играет кто то из знакомых в этой псевдолиге?
Один единственный, бывший оперативник. Спонсор у команды есть, говорит за свой счёт не стал бы.
+13
0
+13
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Bulat89
Конечно,особо в сельском хозяйстве...
Позорные цены на зерно,что волей-неволей приходится заниматься физкультуроц...Кто на заводе,кто еще где.
А Навкам,и Пющенко гранты по 50 млн,всегда пожалуйста.А нас фермеров за пророчку за месяц каждый день дрючат.
+13
0
+13
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Glefa
Новости из параллельной вселенной
+13
-2
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lenson
О здоровом образе жизни рассказывает человек зарабатывающий на водке Путинка
+13
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stot
Ответ Maxim Vasnechov
Деду распечатали комсомольскую методичку из 70х. "Жить стало лучше, жить стало веселей".
Да нет , мои школьные годы прошли в 70 -ые , тогда было гораздо разумнее и адекватнее чем сейчас.
Выражение жить стало лучше , жить стало веселее ,- это скорее из 30 -ых , от вождя народов .
+9
0
+9
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Владимир Ч
Сюр какой то! Grandfather нужно чаще из бункера выходить без розовых очков Пескова
+11
-3
+8
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Lacrosse-style goal
Ответ Теннисный абсолют
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Ох уж эти "ставильщики на место" с эталонным нацистским комментарием, борющиеся против нацистской Европы...
+8
-1
+7
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oberkorn
Сдаётся мне, что не этим сейчас наш многоходовщик должен заниматься. А если уж он и обратил внимание на хоккей, то он обязан выгнать к херам собачьим ротенберга
+6
0
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Anita_Goferdump
еслиб не блистательная игра окуркка и 9 голов за матч, врятли кто пошел заниматся спортом.
+8
-3
+5
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Atsuktuvas
Все больше граждан приобщаются к параолимпизму. И тут весомый вклад президента неоспорим.
+5
-1
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fenix87
Это он о нхл)))) ну да, народу много смотрит))
+3
0
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Харламов Никита
Ответ Теннисный абсолют
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пожалуйста ПРУФЫ ;)
Сколько в Украине на последних парламентских выборов набрала партия Яроша ?!
+3
0
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Artem Karev
Ответ Dead88 Poets
у себя где ? ты кто такое вообще ? Я пишу о своей стране из своей страны !!! прошла мимо
Тут последнее время ботов стали завозить
+3
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Anita_Goferdump
Ответ Пользователь Гугла
хейтеры вонючие, 170 команд из 81 региона, 23 тысячи любителей хоккея, это больше чем все лиги вместе взятые, почуствуйте масштаб и правильно он говорит о развитии массового спорта, давно пора было придумать турниры лббительских команд, где играют поклонники этой игры, в свободное время от основной деятельрости, знаю что там помимо бизнесменов много любителей, которые работаютна шахтах, заводах, фабриках
ваатан, 170 команд на страну с 180 миллионами? Да в Аризонской пустыне наверно команд 30 есть в beer league
+8
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Сим Сим
Поездки на "мероприятие" в чужую страну влияет на спортивную подготовку поехавших.
+2
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Кто составил коспекты Лобановского?
Да, конечно же. С 24 февраля на уме один спорт.
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Anita_Goferdump
Ответ Кеша
Молодец Олеся ! На самом деле поколение «кто идет за Клинским» ушло в небытие. Сейчас , действительно, все спортивные залы забиты. Лыжи , любительский футбол на траве и на снегу , хоккей на открытых коробках . Зимой купить билет свободно на каток ВДНХ или Парк Горького не легко . А все бесплатные катки с утра до вечера забиты детишками . Люди осознали , что здоровый образ жизни дешевле бутылки и полезнее. А желающие позлорадствовать всегда найдутся . Всегда будут те , кто ненавидит нашу страну и им нужен любой повод для стеба.
ну дак ты Путину спасибо за залы и лыжи говоришь, или ходишь туда не задумывыясь? Будь осторожен с ответом, а то наговоришь на пятнашку.
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Буратинка
Тут важно на круге почёта широкого поля о коврик не спотыкнуться. Иначе здоровье пойдёт в отрицательный рост.
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