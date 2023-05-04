Владимир Путин: «Все больше граждан приобщаются к здоровому образу жизни. Весомый вклад в это вносит Ночная лига, доказавшая свою востребованность»

Владимир Путин отметил весомый вклад Ночной хоккейной лиги в развитие массового спорта.

«Дорогие друзья! Рад приветствовать вас в Сочи на открытии финального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд.

Сегодня в нашей стране создано широкое поле возможностей для занятий физической культурой, динамично развивается массовый спорт, все больше граждан, молодежи приобщаются к здоровому образу жизни.

Весомый вклад в эту значимую, масштабную работу вносит Ночная хоккейная лига, которая прошла проверку временем и доказала свою востребованность.

Отмечу, что весенний старт финальных игр в Сочи стал хорошей традицией, которая объединяет любителей хоккея разных возрастов.

В нынешнем году побороться за звание сильнейших собралось более 170 команд из 81 региона, а всего в отборочных турнирах XII фестиваля приняли участие свыше 23 тысяч игроков, что является рекордом лиги. Поздравляю вас с этим ярким достижением!

Уверен, что Всероссийский фестиваль Ночной хоккейной лиги продолжит покорять новые творческие, спортивные вершины, способствовать продвижению отечественного массового спорта и сохранению олимпийского наследия Сочи.

Желаю всем благополучия, удачи и незабываемых впечатлений», – говорится в сообщении президента России Владимира Путина.