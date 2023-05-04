«Неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно прям рвется наружу? Дружелюбнее нужно быть». Наталья Непряева обратилась к хейтерам

Лыжница Наталья Непряева обратилась к людям, которые негативно высказываются в ее адрес.

«Пост доброты. Уважаемые хейтеры, да и все остальные, что же вас так разрывает-то, неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно прям рвется наружу?

Дружелюбнее нужно быть к людям, заниматься (следить) собой и все у вас наладится, и добрее вы станете, и завидовать перестанете, потому что комплексы уйдут, вот увидите.

А пока ничего не меняется, вы даже не представляете, насколько глупыми и несчастными вы выглядите в глазах счастливых и добрых людей, не вызывая никаких эмоций, кроме жалости.

Да и вообще у любого адекватного человека со здоровой самооценкой, который занимается собой, своей семьей, который окружен счастьем и любовью не возникнет даже мысли написать про совершенно незнакомого человека гадость на ровном месте.

А знаете, что самое печальное во всем этом? Большинство из этих (клоунов) женщины, причем, женщины в возрасте. У меня просто не укладывается в голове такой факт, на все это очень грустно смотреть.

Но для себя я вижу в этом одни плюсы, они мотивируют меня, благодаря таким поднимается самооценка и, как бы это злорадно ни звучало, я понимаю, что делаю в своей жизни все правильно.

Их бомбит, а значит я на верном пути. Всем добра», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.