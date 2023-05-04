«Неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно прям рвется наружу? Дружелюбнее нужно быть». Наталья Непряева обратилась к хейтерам
Лыжница Наталья Непряева обратилась к людям, которые негативно высказываются в ее адрес.
«Пост доброты. Уважаемые хейтеры, да и все остальные, что же вас так разрывает-то, неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно прям рвется наружу?
Дружелюбнее нужно быть к людям, заниматься (следить) собой и все у вас наладится, и добрее вы станете, и завидовать перестанете, потому что комплексы уйдут, вот увидите.
А пока ничего не меняется, вы даже не представляете, насколько глупыми и несчастными вы выглядите в глазах счастливых и добрых людей, не вызывая никаких эмоций, кроме жалости.
Да и вообще у любого адекватного человека со здоровой самооценкой, который занимается собой, своей семьей, который окружен счастьем и любовью не возникнет даже мысли написать про совершенно незнакомого человека гадость на ровном месте.
А знаете, что самое печальное во всем этом? Большинство из этих (клоунов) женщины, причем, женщины в возрасте. У меня просто не укладывается в голове такой факт, на все это очень грустно смотреть.
Но для себя я вижу в этом одни плюсы, они мотивируют меня, благодаря таким поднимается самооценка и, как бы это злорадно ни звучало, я понимаю, что делаю в своей жизни все правильно.
Их бомбит, а значит я на верном пути. Всем добра», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.
Прекрасное обращение к своим подписчикам про говно.
А бомбит в данном случае саму Непряеву. Слишком много нравоучений. И пообзываться тоже не забыла.
Странно, что у такой молодой счастливой и успешной мадам так бомбит на каких то там несчастных и никому неизвестных хейтеров.
Может в счастье и успехе что то поправить?))))
Призывая быть дружелюбными, оскорбила всех...
Тогда, может, по делу ей пишут?)
также Непряева: хейтеры, много говна, клоуны...
Если ты быдлёха, так ты и художницей будешь быдлёхой, и таких я знаю. А если ты интеллигентна, то и этого в тебе ничто не убьёт.
Вот поиграться с пограничными меж такими сферами людьми, их выбор – может, но не более того.