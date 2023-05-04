«Неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно прям рвется наружу? Дружелюбнее нужно быть». Наталья Непряева обратилась к хейтерам

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Непряева Лыжи

Лыжница Наталья Непряева обратилась к людям, которые негативно высказываются в ее адрес.

«Пост доброты. Уважаемые хейтеры, да и все остальные, что же вас так разрывает-то, неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно прям рвется наружу?

Дружелюбнее нужно быть к людям, заниматься (следить) собой и все у вас наладится, и добрее вы станете, и завидовать перестанете, потому что комплексы уйдут, вот увидите.

А пока ничего не меняется, вы даже не представляете, насколько глупыми и несчастными вы выглядите в глазах счастливых и добрых людей, не вызывая никаких эмоций, кроме жалости.

Да и вообще у любого адекватного человека со здоровой самооценкой, который занимается собой, своей семьей, который окружен счастьем и любовью не возникнет даже мысли написать про совершенно незнакомого человека гадость на ровном месте.

А знаете, что самое печальное во всем этом? Большинство из этих (клоунов) женщины, причем, женщины в возрасте. У меня просто не укладывается в голове такой факт, на все это очень грустно смотреть.

Но для себя я вижу в этом одни плюсы, они мотивируют меня, благодаря таким поднимается самооценка и, как бы это злорадно ни звучало, я понимаю, что делаю в своей жизни все правильно.

Их бомбит, а значит я на верном пути. Всем добра», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. 

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56 комментариев

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Booligan
Какие у тебя хейтеры, о чём ты?
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Dmitriy Racheev
Дипломатия уровня МИД рф
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Atsuktuvas
Не надо нам тут накидывать добро на вентилятор...
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Brokkoli
Сразу чувствуешь что пост написан счастливой, доброй, жалостливой женщиной. И попрощалась по-доброму
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Leo Zuykov
Ответ Booligan
Какие у тебя хейтеры, о чём ты?
Зайди в любой лыжный паблик в вк, там в комментариях просто портал в ад под фотографиями Непряевой или Большунова. Удивительно, как такое могут писать взрослые люди
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Ярик01
"да и все остальные".
Прекрасное обращение к своим подписчикам про говно.
+28
-7
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sanek_rabona
Всегда забавило как эти поборники дружелюбия и позитива сами между строчками всех называют клоунами и поливают #####м. Видимо от великого ума навалила добра и позитива в ленту.
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Mikkimaus
Хейтеры, как явление всегда были , есть и будут. Независимо от их мотивации.
А бомбит в данном случае саму Непряеву. Слишком много нравоучений. И пообзываться тоже не забыла.
Странно, что у такой молодой счастливой и успешной мадам так бомбит на каких то там несчастных и никому неизвестных хейтеров.
Может в счастье и успехе что то поправить?))))
+20
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fewral
А сама то чем отличается, написав этот пост?
Призывая быть дружелюбными, оскорбила всех...
Тогда, может, по делу ей пишут?)
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el_gato
Непряева считает себя "счастливым и добрым человеком"
также Непряева: хейтеры, много говна, клоуны...
+12
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Варлампий Варлампий
Степанова приказала Непряичу написать этот пост
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гилберт
Удивлен. Обычно когда хотят заиметь массу хейтеров, пишут вот такие писюльки. Интересно зачем.
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ɔculpa
Ответ Назар Игорь
К сожалению лыжные гонки не делают женщин женственными. Организм в результате перегрузок начинает вырабатывать мужские гормоны.
А, так вот в чём дело. Я как на рынок выберусь, так там, видимо, половина женщин – лыжницы и прочие суровые спортсменки, наверняка.
Если ты быдлёха, так ты и художницей будешь быдлёхой, и таких я знаю. А если ты интеллигентна, то и этого в тебе ничто не убьёт.
Вот поиграться с пограничными меж такими сферами людьми, их выбор – может, но не более того.
+7
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Виталий Клепцов
А слово ’г....", уже нормально писать, произносить в нормальном обществе?
+6
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Варлампий Варлампий
даже у Непряича есть хейтеры? удивительно
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HaLaVa666
Люди больные конечно, если даже Непряеву кто-то хейтит. Видимо эти люди все из фигурки
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Варлампий Варлампий
похоже ей надоело быть безликой лошадкой, тащущей женские лыжи в одиночку, в то время как вся движуха и хайп у других персонажей
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Афанасия
Что-то сомневаюсь, что у Непряевой прям толпы хейтеров. Она и сотой доли популярности наших фигуристок не имеет. Наверное, две-три тётки что-то написали, а Натали так «прорвало».
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Booligan
Ответ Leo Zuykov
Зайди в любой лыжный паблик в вк, там в комментариях просто портал в ад под фотографиями Непряевой или Большунова. Удивительно, как такое могут писать взрослые люди
Зачем я должен идти в эту помойку? Что там забыла она сама? Почему у лыжников напрочь отсутствуют мозги, что они обращаются к тролям и просто искусственному интеллекту, и каждое подобное обращение наоборот монетизирует их усилие? 99.9% населения страны вообще знать не знает, кто такая Непряева
+16
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гилберт
У нёё что то произошло? Может в зеркало посмотрела?
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Варлампий Варлампий
Ответ mold-cel
лично я ей всегда писал только хорошее, что она меня вдохновляет, что она для меня пример мужественности, я даже стал бриться, чтобы быть похожим на нее
ей стало обидно, все выигрывает, а пишут про давно закончившую Медведеву, как она сходила на футбол или какое платье купила
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Павел Сморщков
К кому обратилась? ...Русский язык? Нет, не слышали.
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Владислав Васильков
Наташа, мир или война?
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DpeMa111
Ответ Leo Zuykov
Зайди в любой лыжный паблик в вк, там в комментариях просто портал в ад под фотографиями Непряевой или Большунова. Удивительно, как такое могут писать взрослые люди
Как мне тут писали, это чисто наш менталитет всех вокруг поносить. Я лично осуждаю такой помойный менталитет.
+3
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Иван Ларин
говорят дружелюбия добавляют отступы в постах, это забота о читателе, но это не точно.
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