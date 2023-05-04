Мартен Фуркад: «Убежден, что мы должны рассмотреть возможность допуска россиян и белорусов. Отстранение из-за паспорта или национальности дискриминационно»

Мартен Фуркад выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену.

«Как представитель спортсменов, я твердо убежден, что мы должны рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

Хотя я понимаю деликатность этого вопроса, учитывая продолжающиеся боевые действия, я считаю, что отстранение спортсменов от соревнований на основании их паспорта или национальности является дискриминационным и противоречит фундаментальным ценностям спорта.

Все мы – спортсмены – связаны общими узами, и наша национальность или политические убеждения не должны мешать нам соревноваться друг с другом.

В течение 15-летней спортивной карьеры, выступая за Францию, я никогда не защищал позиции или решения своего правительства, выходя на старт. Я выступал как спортсмен, как человек и как соперник для всех, кто соревновался со мной.

Я также считаю важным показать людям из России, что спортсмены их страны и спортсмены всего мира могут быть выше политики и пропаганды и соревноваться в честных, равных условиях.

Я знаю, что вам может быть трудно понять мою позицию. Я осознаю ее, я не слепой. Но мое мнение таково, каково оно есть – вследствие моей приверженности олимпийским ценностям», – сказал пятикратный олимпийский чемпион по биатлону в интервью Francs Jeux.

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