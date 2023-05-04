Мартен Фуркад: «Убежден, что мы должны рассмотреть возможность допуска россиян и белорусов. Отстранение из-за паспорта или национальности дискриминационно»

Теги МОК Олимпийская сборная России Мартен Фуркад Политика Биатлон

Мартен Фуркад выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену.

«Как представитель спортсменов, я твердо убежден, что мы должны рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

Хотя я понимаю деликатность этого вопроса, учитывая продолжающиеся боевые действия, я считаю, что отстранение спортсменов от соревнований на основании их паспорта или национальности является дискриминационным и противоречит фундаментальным ценностям спорта.

Все мы – спортсмены – связаны общими узами, и наша национальность или политические убеждения не должны мешать нам соревноваться друг с другом.

В течение 15-летней спортивной карьеры, выступая за Францию, я никогда не защищал позиции или решения своего правительства, выходя на старт. Я выступал как спортсмен, как человек и как соперник для всех, кто соревновался со мной. 

Я также считаю важным показать людям из России, что спортсмены их страны и спортсмены всего мира могут быть выше политики и пропаганды и соревноваться в честных, равных условиях. 

Я знаю, что вам может быть трудно понять мою позицию. Я осознаю ее, я не слепой. Но мое мнение таково, каково оно есть – вследствие моей приверженности олимпийским ценностям», – сказал пятикратный олимпийский чемпион по биатлону в интервью Francs Jeux. 

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12 комментариев

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arspurs9
Фуркада всегда было сложно понять, но он хотя бы относительно последователен, этого не отнять.
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Ewpator
Фуркад, ты ли это? Насколько помню, раньше он в симпатиях к российским ребятам замечен не был. Тем приятнее такие слова. Надеюсь, его авторитет может на что-то повлиять.
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o0
Ответ Утконос Никифорович
Фуркад же хотел отстранить всю нашу сборную из-за того, что несколько спортсменов колола эпо. Всех спортсменов, и юниоров, и юношей... А сейчас он как бы признает, что все его прошлые утверждения были неправильными? Я не успеваю за его логикой.
Ну, как я понимаю, все последовательно: отстранять за нарушение спортивного регламента — норм (ЭПО), а просто по национальному признаку — не вариант.
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Alex_msk
Как бы теперь не оказалось, что Фуркад слал кому-то неправильные сообщения или не так смотрел на тех, на кого можно смотреть только правильно. А то и вовсе трогал кого-то, где трогать нельзя
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Руслан Лысенко
Всё, скоро обновление на миротворце.
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DpeMa111
Все правильно говорит и МОК с ним солидарно, но с одним небольшим НО
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JL JL
Понять позицию Мартена спортсменам нетрудно. Они все понимают. За редким исключением, возможно.
Другое дело, практически ничего не могут сделать. Они зависимы от всего и вся. Любой шаг в хорошем направлении, и - в опале.
В самом лучшем случае.
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vova123456
Ответ arspurs9
Фуркада всегда было сложно понять, но он хотя бы относительно последователен, этого не отнять.
Да, я тоже французский только чуть чуть понимаю.
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