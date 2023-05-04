Гуренко о жизни в Беларуси: «Комфортно, плюс‑минус как в России. Сейчас все закрыто, много сложностей. Но наши деды жили в худшие времена»

Теги Локомотив Сергей Гуренко премьер-лига Россия высшая лига Беларусь Матч ТВ Футбол

Сергей Гуренко сравнил жизнь в Беларуси и России.

– Чем сейчас занимаетесь? С 2021 года вы не тренируете.

– Работаю экспертом на ТВ, смотрю много футбола. Мозгами отдыхаю, есть время переосмыслить многое.

– Как сейчас идет жизнь в Беларуси? Как общество устроено?

– Плюс‑минус как в России. Все одинаково (улыбается).

– Жить комфортно?

– В Беларуси всегда комфортно. В плане перемещений, например, в плане обычной жизни. Все рядом, все близко. А если ты живешь в столице – чисто, зелено, много озер.

Когда было открыто небо, 2 часа – и ты в Вильнюсе. Час – и в Варшаве. Живешь в центре Европы.

Сейчас все закрыто, много подобных сложностей, но такая жизнь. Что поделаешь?

– Что дает веру, что три народа – белорусский, украинский и русский – будут жить в мире?

– Я оптимист по жизни. Мы застали вот такие события, но наши деды жили в худшие времена. Надо верить в лучшее, – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной Беларуси.

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53 комментария

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Эден Азаров
А деды наших дедов жили еще хуже, так что не останавливаемся
+194
-9
+185
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Romeo Yankovich
а наши внуки должны жить так же, как наши деды?? интересно, наших дедов тоже насиловали дубинами в изоляторах, или швабрами, как в России??
+106
-18
+88
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Крэнг
Деды жили в говне и вы живите! А то ишь чего захотели, нормально жить!
+75
-11
+64
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Колбаскер тут
Ответ Эден Азаров
А деды наших дедов жили еще хуже, так что не останавливаемся
Смотря чьи. Мой прадед, пока не раскулачили, жил хорошо
+48
-8
+40
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Aleksey Yashin
"Но такая жизнь. Что поделаешь? ...Надо верить в лучшее"

Что еще надо? Отнестись к ситуации с пониманием и немного потерпеть?
+41
-3
+38
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SlevinKelevra8
А они все гордятся тем как плохо жили...
+26
-5
+21
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Юля Сазонова
Давайте ещё каменный век вспомним, тут вообще есть чем гордиться.
В Беларуси Бабарико вернули в камеру настолько избитого, что его даже врачи не узнали.
Но ничего жить оказывается можно :(
+22
-5
+17
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Mickey-mouse
Классика: нашим родителям говорили, что мы будем жить лучше, а теперь нам говорят, что они жили лучше!
+18
-1
+17
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Romeo Yankovich
Ответ rigobersong
А тебя?:)
не волнуйся, скоро будешь в четверг очередь занимать, чтоб в выходные быть свободным
+18
-4
+14
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ariuntrius
Ответ Колбаскер тут
Смотря чьи. Мой прадед, пока не раскулачили, жил хорошо
Как бы сказали больные на голову - ну это перегибы на местах
+15
-2
+13
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bogdan21101987@icloud.com
Так и до первобытных общин недалеко !
+14
-3
+11
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Матвей Суицидин
Ответ Вадим flanec
Доказательства будут? Или мне поверить на слово?
Десятки гигабайтов видео насилия над заключенными в РФ есть в открытом доступе, какие еще тебе доказательства нужны, чтобы перестать отрицать очевидное?
+8
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+8
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Vasiliy S
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Так и до первобытных общин недалеко !
Так смотри
1. Ели натуральное, никаких ГМО
2. Проводили много времени на свежем воздухе
3. Не было машин, заводов, не загрязняли среду
4. Регулярная физическая активность
5. Никаких там митингов, все суверенно - кто сильнее, тот и прав
6. Никаких ЛГБТ парадов
7. Не было НАТО

Вернуть все в зад!
+8
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+8
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minskiy
Серёга, по сравнению веком с 12м вообще не жизнь, а малина!
+6
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Niko [Ars]
Ответ Эден Азаров
А деды наших дедов жили еще хуже, так что не останавливаемся
Вообще-то, всем известно, что раньше было лучше
Так что ты не прав
+12
-6
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Pigmalion
Ответ Вадим flanec
Доказательства будут? Или мне поверить на слово?
Ну а какое доказательство ты хочешь? Видео?
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Pigmalion
Ответ Вадим flanec
Да любое. Только у тебя никаких нет.
Есть слова самого Камардина.
Есть слова его девушки.
Есть мед.справка от его девушки, зафиксировавшая что её избивали.
Есть российский контекст с полицейским насилием, ставший обыденностью.
Можно, конечно, закрывать уши и глаза и кричать "ВРЕТИ", но если соотнести имеющиеся факты, то можно, хоть не 100%, но все равно с большой вероятностью сказать, что, к сожалению, это правда. Как-то так.
+3
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faerie dragon
"Я оптимист по жизни."

Ну понятно всё. Те и в швабре в заднице плюсы найдут
+3
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Авраам Линкольн
Ответ Колбаскер тут
Смотря чьи. Мой прадед, пока не раскулачили, жил хорошо
так и депутаты гд тоже сейчас живут хорошо и их потомки будут говорить, что предки жили хорошо и не надо ныть
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Иван_Флягин
Видел сегодня утром на маросейке очередь из ваших хануриков)) видать комфорт гуренковский их не очень устраивает))
+1
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Павел Мельников
Обязательно нужно с прошлым сравнить, где условия были хуже априори. А кто-то особо одаренный еще и скажет, что деды даже лучше жили.
+1
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aslvowk@mail.ru
А неандертальцы-то как жили когда-то! В пещерах при костре на шкурах... ммм... романтика))) никогда не пойму, зачем некоторые так стремятся жить так же плохо, как их предки...
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yesp
Ответ Оригинальный Ник
Рабовладельцы, плантаторы, дворяне времён царской России тоже хорошо жили
Предлагаешь современных олигархов тоже того?
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SlevinKelevra8
Ответ BananaMama
Комментарий удален модератором
Да уже не готовится по ходу... Уже все.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Romeo Yankovich
а наши внуки должны жить так же, как наши деды?? интересно, наших дедов тоже насиловали дубинами в изоляторах, или швабрами, как в России??
Тогда "дубин" таких не было.
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