Гуренко о жизни в Беларуси: «Комфортно, плюс‑минус как в России. Сейчас все закрыто, много сложностей. Но наши деды жили в худшие времена»
Сергей Гуренко сравнил жизнь в Беларуси и России.
– Чем сейчас занимаетесь? С 2021 года вы не тренируете.
– Работаю экспертом на ТВ, смотрю много футбола. Мозгами отдыхаю, есть время переосмыслить многое.
– Как сейчас идет жизнь в Беларуси? Как общество устроено?
– Плюс‑минус как в России. Все одинаково (улыбается).
– Жить комфортно?
– В Беларуси всегда комфортно. В плане перемещений, например, в плане обычной жизни. Все рядом, все близко. А если ты живешь в столице – чисто, зелено, много озер.
Когда было открыто небо, 2 часа – и ты в Вильнюсе. Час – и в Варшаве. Живешь в центре Европы.
Сейчас все закрыто, много подобных сложностей, но такая жизнь. Что поделаешь?
– Что дает веру, что три народа – белорусский, украинский и русский – будут жить в мире?
– Я оптимист по жизни. Мы застали вот такие события, но наши деды жили в худшие времена. Надо верить в лучшее, – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной Беларуси.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Что еще надо? Отнестись к ситуации с пониманием и немного потерпеть?
В Беларуси Бабарико вернули в камеру настолько избитого, что его даже врачи не узнали.
Но ничего жить оказывается можно :(
1. Ели натуральное, никаких ГМО
2. Проводили много времени на свежем воздухе
3. Не было машин, заводов, не загрязняли среду
4. Регулярная физическая активность
5. Никаких там митингов, все суверенно - кто сильнее, тот и прав
6. Никаких ЛГБТ парадов
7. Не было НАТО
Вернуть все в зад!
Так что ты не прав
Есть слова его девушки.
Есть мед.справка от его девушки, зафиксировавшая что её избивали.
Есть российский контекст с полицейским насилием, ставший обыденностью.
Можно, конечно, закрывать уши и глаза и кричать "ВРЕТИ", но если соотнести имеющиеся факты, то можно, хоть не 100%, но все равно с большой вероятностью сказать, что, к сожалению, это правда. Как-то так.
Ну понятно всё. Те и в швабре в заднице плюсы найдут