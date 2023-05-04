Гуренко о жизни в Беларуси: «Комфортно, плюс‑минус как в России. Сейчас все закрыто, много сложностей. Но наши деды жили в худшие времена»

Сергей Гуренко сравнил жизнь в Беларуси и России.

– Чем сейчас занимаетесь? С 2021 года вы не тренируете.

– Работаю экспертом на ТВ, смотрю много футбола. Мозгами отдыхаю, есть время переосмыслить многое.

– Как сейчас идет жизнь в Беларуси? Как общество устроено?

– Плюс‑минус как в России. Все одинаково (улыбается).

– Жить комфортно?

– В Беларуси всегда комфортно. В плане перемещений, например, в плане обычной жизни. Все рядом, все близко. А если ты живешь в столице – чисто, зелено, много озер.

Когда было открыто небо, 2 часа – и ты в Вильнюсе. Час – и в Варшаве. Живешь в центре Европы.

Сейчас все закрыто, много подобных сложностей, но такая жизнь. Что поделаешь?

– Что дает веру, что три народа – белорусский, украинский и русский – будут жить в мире?

– Я оптимист по жизни. Мы застали вот такие события, но наши деды жили в худшие времена. Надо верить в лучшее, – сказал бывший игрок « » и сборной Беларуси.

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