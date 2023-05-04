Спаллетти выиграл 8-й трофей в карьере – скудетто с «Наполи». Ранее он только с «Зенитом» был чемпионом страны

Теги Зенит Интер Рома Лучано Спаллетти премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Футбол

Лучано Спаллетти впервые стал чемпионом Италии – с «Наполи».

«Наполи» досрочно выиграл Серию А за пять туров до окончания сезона.

64-летний тренер Лучано Спаллетти выиграл первый трофей с «Наполи». Скудетто – 8-й трофей в его карьере. Он впервые стал чемпионом страны не с «Зенитом».

Первые трофеи на высшем уровне Спаллетти завоевал с «Ромой», которую возглавлял с 2005 по 2009 год (а также в 2016-2017 годах). С римлянами он дважды выиграл Кубок Италии и один раз стал обладателем Суперкубка страны.

В «Зените» Лучано работал с 2009 по 2014 год и выиграл 4 трофея – дважды был чемпионом России и по разу взял Кубок и Суперкубок страны.

Спаллетти также тренировал «Интер», «Удинезе», «Сампдорию», «Венецию», «Эмполи» и «Анкону».

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44 комментария

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Денис Бояров
Ответ dutchtrio
Чего скромничать? Главный успех в карьере
Согласен, но и чемпионство в Италии тоже вполне неплохо
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Klinsmann32
что происходит?) Я сегодня пил только чай)
+30
-1
+29
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Guy4resh
Кажется, Игорю Новикову все таки удалось заглянуть в завтрашний день, мало кто может это делать…
+23
-1
+22
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dutchtrio
Чего скромничать? Главный успех в карьере
+20
-2
+18
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Правдоруб Денисов
Поздравления Наполи, Спаллетти и Хвичу Браво!
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bulldozer
Это однозначно год (сезон) Марадоны.

Аргентина - чемпион мира.
Наполи - чемпион Италии.

Ждём Барселону.

Ну и, может, Севилья тоже попадет под раздачу и в очередной раз зацепит ЛЕ? ;)
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R Air
Школа зенита, ёпта
+7
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Вратарь Бага
это потому что набрался чемпионского опыта с Зенитом)
+7
-1
+6
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MikhaL
Российская Премьер-Лига кузница кадров, получается…
+5
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King_X
Хвича - от вылета в ФНЛ до чемпиона в Италии за год
Огонь, конечно

Мегамозг и Квара хороши, рад за них и Неаполь!
+3
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Кирилл Голивец
Большой тренер, у которого не было большого титула. Придумал игру без центрфорварда еще сильно до Пепа, как и тотальное движение полузащитников. Раскрывал топовых крайних нападающих - Мансини и Салах были не менее достойны скудетто, чем Хвича. Не боялся подстраиваться под оппонентов в России, помню, как выставил 3 цз против Вагнера и Думбия в Химках. Теперь этот гештальт закрыт.
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Екн Лор
Очередной набравшийся опыта в Зените покорил европейскую вершину!
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artembabich666
Ответ MikhaL
Российская Премьер-Лига кузница кадров, получается…
Топ лига, как-никак (по крайней мере, когда-то была таковой)
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SHawk
Новость всё-таки настоялась со 2 мая)
+2
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Granero-24
Прогноз на будущее - фаны ПСЖ придут в офис и будут угражать Вератти
+2
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SHawk
Кто-то знает будущее? Сегодня же 2 а не 4 мая)
+2
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LorenzoInsigne
Наконец-то!
Жаль, с Ромой не вышло, но с Наполи даже круче
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sinkindragon@gmail.com
Ответ SHawk
Кто-то знает будущее? Сегодня же 2 а не 4 мая)
мы в России
+2
-1
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fisher40
Ответ MikhaL
Российская Премьер-Лига кузница кадров, получается…
"выиграл Серию А, потому что тренировал Зенит" (Геннадий Орлов)
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FAN ID
Поздравляю, Неаполь с долгожданым Чемпионством)
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Tristan...
Спалетти и Раньери величайшие тренеры в истории Италии...!!!
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Trash Talking
Рад, что лучший тренер в истории Зенита (ИМХО) смог доказать свою состоятельность и в Европе. Браво, Мистер!
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Евгений Мороз
Браво Лучано,с победой,с победой всех болельщиков Наполи и Марадоны⚽👍👍👍🥇🏆, жди поздравлений от болельщиков и фанатов Зенита и лично от Семака!
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0:4 на спотифай камп ноу
Поздравляю это что-то невероятное. Наполи - Чемпион. Я в детстве слышал об этом только от рассказов старших и вот эта легенда сбылась наяву.
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кто-то
Поздравляю Наполи с заслуженной победой
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