Спаллетти выиграл 8-й трофей в карьере – скудетто с «Наполи». Ранее он только с «Зенитом» был чемпионом страны

Лучано Спаллетти впервые стал чемпионом Италии – с «Наполи».

« » досрочно выиграл Серию А за пять туров до окончания сезона.

64-летний тренер выиграл первый трофей с «Наполи». Скудетто – 8-й трофей в его карьере. Он впервые стал чемпионом страны не с « ».

Первые трофеи на высшем уровне Спаллетти завоевал с «Ромой», которую возглавлял с 2005 по 2009 год (а также в 2016-2017 годах). С римлянами он дважды выиграл Кубок Италии и один раз стал обладателем Суперкубка страны.

В «Зените» Лучано работал с 2009 по 2014 год и выиграл 4 трофея – дважды был чемпионом России и по разу взял Кубок и Суперкубок страны.

Спаллетти также тренировал «Интер», «Удинезе», «Сампдорию», «Венецию», «Эмполи» и «Анкону».

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