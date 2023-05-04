Спаллетти выиграл 8-й трофей в карьере – скудетто с «Наполи». Ранее он только с «Зенитом» был чемпионом страны
Лучано Спаллетти впервые стал чемпионом Италии – с «Наполи».
«Наполи» досрочно выиграл Серию А за пять туров до окончания сезона.
64-летний тренер Лучано Спаллетти выиграл первый трофей с «Наполи». Скудетто – 8-й трофей в его карьере. Он впервые стал чемпионом страны не с «Зенитом».
Первые трофеи на высшем уровне Спаллетти завоевал с «Ромой», которую возглавлял с 2005 по 2009 год (а также в 2016-2017 годах). С римлянами он дважды выиграл Кубок Италии и один раз стал обладателем Суперкубка страны.
В «Зените» Лучано работал с 2009 по 2014 год и выиграл 4 трофея – дважды был чемпионом России и по разу взял Кубок и Суперкубок страны.
Спаллетти также тренировал «Интер», «Удинезе», «Сампдорию», «Венецию», «Эмполи» и «Анкону».
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Аргентина - чемпион мира.
Наполи - чемпион Италии.
Ждём Барселону.
Ну и, может, Севилья тоже попадет под раздачу и в очередной раз зацепит ЛЕ? ;)
Огонь, конечно
Мегамозг и Квара хороши, рад за них и Неаполь!
Жаль, с Ромой не вышло, но с Наполи даже круче