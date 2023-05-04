🏆 «Наполи» выиграл чемпионат Италии впервые за 33 года, до этого титул брали лишь с Марадоной – дважды

«Наполи» досрочно выиграл чемпионат Италии.

Команда тренера на выезде сыграла вничью с « » (1:1) в 33-м туре Серии А, набрала 80 очков и за пять туров до конца сезона стала недосягаемой для «Лацио» (64 балла).

Это третий чемпионский титул в истории клуба из Неаполя и первый спустя 33 года.

Два раза до этого «Наполи» побеждал в чемпионате Италии с в составе – 1986/87, 1989/90.

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