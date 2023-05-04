🏆 «Наполи» выиграл чемпионат Италии впервые за 33 года, до этого титул брали лишь с Марадоной – дважды

Теги Удинезе Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Диего Марадона Футбол

«Наполи» досрочно выиграл чемпионат Италии.

Команда тренера Лучано Спаллетти на выезде сыграла вничью с «Удинезе» (1:1) в 33-м туре Серии А, набрала 80 очков и за пять туров до конца сезона стала недосягаемой для «Лацио» (64 балла).

Это третий чемпионский титул в истории клуба из Неаполя и первый спустя 33 года.

Два раза до этого «Наполи» побеждал в чемпионате Италии с Диего Марадоной в составе – 1986/87, 1989/90.

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72 комментария

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Ola BP
Финальный свисток. Камера показывает бегущих игроков, потом переводит кадр на зрителей.
А там какой-то мужик перелезает через забор, держа мелкого ребёнка на вытянутых руках.
Сидят на пятой точке, он просто падает вниз на сына.
Камера меняет кадр.
Что у таких в голове?
Тип на поле бьёт ладошкой по лысине Спалетти.
Видно, что игроки напряжены в этой толпе, ощущают себя неуютно.
На кой хер портить праздник этим свинством?
+46
-3
+43
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Пепси пеналдувич
Дата стоит 4 мая, это на будущее статью накатали?
+37
-3
+34
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Nicolas Erfe
Я видел победу Лестера в АПЛ, я видел победу Ливерпуля, я видел победу Аргентину на ЧМ, я видел победу Португалии на ЧЕ, теперь я вижу победу Наполи впервые за 33 года. Арсенал, Боруссия, остались только вы.
+22
0
+22
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King_X
Капец мужик ребёнка с трибуны уронил вместе с собой
+14
0
+14
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artigai
Статья от 4 мая 2023. У кого-то сайт опять сломался🙂
+12
-2
+10
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Splin
Ответ Дониёр Расулов
Лигу чемп кто выиграет неможете подсказать???
Реал😄
+22
-12
+10
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Агитатор
там сейчас футболистов на кусочки порвут, как в парфюмере))) Зельньски уже в труселях бегает одних
+7
0
+7
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XavIniesta2008-2015
Ответ Пепси пеналдувич
Дата стоит 4 мая, это на будущее статью накатали?
4 мая и выиграли)
+6
0
+6
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TYMB04KA
Ответ Splin
Реал😄
сити)
+7
-1
+6
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DZHANiK
Жаль, что не дожил ВЕЛИКИЙ ДИЕГО АРМАНДО МАРАДОННА до триумфа Аргентины на мундиале и до победы Наполи в серии А.
+6
0
+6
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Спартак Уокер
Всех Болельщиков Неаполя с победой !!!
+6
-1
+5
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Его Величество Златан
Игроков походу болелы разорвёт. Как дикари хотят футболку содрать, напрягают как в подворотне
+5
0
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dutchtrio
Ответ Ola BP
Финальный свисток. Камера показывает бегущих игроков, потом переводит кадр на зрителей. А там какой-то мужик перелезает через забор, держа мелкого ребёнка на вытянутых руках. Сидят на пятой точке, он просто падает вниз на сына. Камера меняет кадр. Что у таких в голове? Тип на поле бьёт ладошкой по лысине Спалетти. Видно, что игроки напряжены в этой толпе, ощущают себя неуютно. На кой хер портить праздник этим свинством?
В прошлом году 2 подростка вообще обокрали Пиоли - свистнули медаль
+5
0
+5
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MyGerodot
С чемпионством, Наполи! Спаллетти - топ, поздравляем!
+4
-1
+3
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RG26
Ответ Пепси пеналдувич
Дата стоит 4 мая, это на будущее статью накатали?
«Спортс. На шаг впереди»
+3
0
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XavIniesta2008-2015
Аргентина-чемпион мира,Наполи-чемпион Италии
Марадона немного не дожил
+3
-1
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дмитрий кутаев
Страшно было за футболистов Наполи после матча!болелы Наполи неадекватные!
+3
-1
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Турку Финляндия*
Пришло оповещение, вот и написал что мне это не интересно и прошу не присылать мне такие новости )
Мы учтём ваши интересы. Спасибо за обратную связь.
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Турку Финляндия*
не интересно, смотрю только ЛаЛигу и аргентинский чемпионат
И что ты тут делаешь тогда? Это же так не интересно...
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MyGerodot
Газону Удинезе, похоже, хана)))
+1
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Nicolas Erfe
Ответ Итачи Учиха
Осталась Барса, берущая ЛЧ после ухода Месси)
да, это тоже, хотел написать ещё, что Пеп берет ЛЧ вне Барсы - следующий пункт
+1
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Миша Бомба
Ответ Спартак Уокер
Всех Болельщиков Неаполя с победой !!!
спасибо
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Владислав Пархоменко
Ответ Burel
Комментарий удален модератором
на дату этих комментов посмотри 😁
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rigobersong
Круто Кулибали на повышение ушел:)🤣🤣🤣
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Виталий Ан
Диего просто монстр. Не знал что Наполи до и после не брал чемпионат. Величайший!
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