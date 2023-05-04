🏆 «Наполи» выиграл чемпионат Италии впервые за 33 года, до этого титул брали лишь с Марадоной – дважды
«Наполи» досрочно выиграл чемпионат Италии.
Команда тренера Лучано Спаллетти на выезде сыграла вничью с «Удинезе» (1:1) в 33-м туре Серии А, набрала 80 очков и за пять туров до конца сезона стала недосягаемой для «Лацио» (64 балла).
Это третий чемпионский титул в истории клуба из Неаполя и первый спустя 33 года.
Два раза до этого «Наполи» побеждал в чемпионате Италии с Диего Марадоной в составе – 1986/87, 1989/90.
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А там какой-то мужик перелезает через забор, держа мелкого ребёнка на вытянутых руках.
Сидят на пятой точке, он просто падает вниз на сына.
Камера меняет кадр.
Что у таких в голове?
Тип на поле бьёт ладошкой по лысине Спалетти.
Видно, что игроки напряжены в этой толпе, ощущают себя неуютно.
На кой хер портить праздник этим свинством?
Марадона немного не дожил