НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Голден Стэйт» примет «Лейкерс» во 2-м матче
Сегодня в Сан-Франциско состоится второй матч серии второго раунда плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Лейкерс» (0-1).
Второй раунд
Второй матч
- Дата проведения
- 5 мая, 04.00, «Chase Center»
«Лейкерс» ведут в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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а по остальному: аккуратно надо с прогнозами; болеть не вредно, вредно за 3 победы до говорить про Денвер..)
Лейкерс, прошу вас, разорвите рекламный контракт с Валидолом и подарите нам 2:0 в гостях!
Вы нарушаете второй пункт пятого параграфа хейтерского статута, принятого в 2015 году на Глорской конвенции!
В сад!.. То есть, в бан!
В соперниках Голден Стэйт, а не Портленд.
Я тоже могу по фану сказать, что Стеф специально провел средний матч, не включался, дабы усыпить бдительность Лейкерс, выявить минусы обороны, дать притереться молодым... Бред? Да.
Леброн, видимо, специально не включался, когда Голден Стэйт делали рывок 14-0 в концовке, дабы молодежь прошла испытание.)
Лейкерс - сильная команда, но это не тот соперник, и не ГСВ с Дюрантом в составе, где лидеры иногда могли себе позволить роскошь не включаться.
Как буд-то это другой вид спорта.
Все имеет тенденцию заканчиваться.