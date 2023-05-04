НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Голден Стэйт» примет «Лейкерс» во 2-м матче

Сегодня в Сан-Франциско состоится второй матч серии второго раунда плей-офф НБА между « » и «Лейкерс» (0-1).

Второй раунд

Второй матч

«Лейкерс» ведут в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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