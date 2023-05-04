НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Голден Стэйт» примет «Лейкерс» во 2-м матче

Теги результаты Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в Сан-Франциско состоится второй матч серии второго раунда плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Лейкерс» (0-1).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

Голден Стэйт – Лейкерс
Дата проведения
5 мая, 04.00, «Chase Center»
Онлайн матча

«Лейкерс» ведут в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«ГСВ» или «Лейкерс»? Предскажите результаты всех пар плей-офф

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62 комментария

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Analjinn
Просто больше ни в одном матче не будет, надо пробовать забирать этот, вперёд Лалки!
+25
-9
+16
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Fazy10
за гсв , даёшь интригу
+21
-12
+9
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vasfre
Ответ Xell
Помню начало сезона, когда все ржали над Лейкерс, причем во многом это был не хейт, а просто в команде была не игра а клоунада. Сейчас кто нибудь хочет ржать над Лал? Тогда они идут к вам в ночных кошмарах)) Мне говорили да Лал не смогут всю серию с Мемфисом играть в защите. Мемфис давно на рыбалке с Бруксом и Морантом, Лал уже играют с ГС. Вчера в телеге один фанат ГС мне пишет Да не ну с ГС то Точно Лал всю серию не смогут играть в защите, я ему сказал смотри всю серию)) Уверен что смогут, Лал не подстраиваются под игру соперника, С Мемфисом, ГС, потом возможно с Денвером они будут играть Также. Ну и показательны слова Карри который уважает Лейкерс и сказал, что Это очень сильная команда и с ними будет тяжело. Лейкерс в этом сезоне заставили себя уважать, для меня это главное, ну а титул это как вишенка на торте. Кстати Леброн пока не включался в плей офф, повода не было и дает играть молодежи и команде.
нет ощущения, что Леброн "не включался в плей-офф". Наоборот, у него 2-й показатель по блокам, например, за всю его карьеру в постсизоне. Слежу активно за Леброном лет 14 и уже года полтора-два нет ощущение, что "вот Лябр так включится сейчас, что сорок навалит (Бруксу, ахах)". Да, есть ощущение надежности и опыта, как в 4-й игре с мишками - клатч, понимание игры, её видение, темп и т.д. Но вот это "включение в плей-офф" аля Лебронто ждать не стоит (хотя я сам жду, но понимаю, что уже нет...). Он и так хорош для своих лет, но мы то сравниваем с ним же других годов, отсюда и ожидания высокие.

а по остальному: аккуратно надо с прогнозами; болеть не вредно, вредно за 3 победы до говорить про Денвер..)
+8
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+8
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Azat LA
Бодрого времени суток, Дамы и Господа. )))
Лейкерс, прошу вас, разорвите рекламный контракт с Валидолом и подарите нам 2:0 в гостях!
+13
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+7
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Дориан Грей_333
Ответ Azat LA
Я вот не понимаю, откуда столько хейта в комментариях? Ведь все мы на площадке даже если сносит друг друга заслоном, в борьбе за побор или даже фолом - вообще не выносим это за пределы площадки. А тут... Как буд-то это другой вид спорта.
Что? Отсутствие срачей на крупных спортивных форумах?
Вы нарушаете второй пункт пятого параграфа хейтерского статута, принятого в 2015 году на Глорской конвенции!
В сад!.. То есть, в бан!
+11
-4
+7
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Дориан Грей_333
Ответ Xell
Помню начало сезона, когда все ржали над Лейкерс, причем во многом это был не хейт, а просто в команде была не игра а клоунада. Сейчас кто нибудь хочет ржать над Лал? Тогда они идут к вам в ночных кошмарах)) Мне говорили да Лал не смогут всю серию с Мемфисом играть в защите. Мемфис давно на рыбалке с Бруксом и Морантом, Лал уже играют с ГС. Вчера в телеге один фанат ГС мне пишет Да не ну с ГС то Точно Лал всю серию не смогут играть в защите, я ему сказал смотри всю серию)) Уверен что смогут, Лал не подстраиваются под игру соперника, С Мемфисом, ГС, потом возможно с Денвером они будут играть Также. Ну и показательны слова Карри который уважает Лейкерс и сказал, что Это очень сильная команда и с ними будет тяжело. Лейкерс в этом сезоне заставили себя уважать, для меня это главное, ну а титул это как вишенка на торте. Кстати Леброн пока не включался в плей офф, повода не было и дает играть молодежи и команде.
Леброн не включается, потому что нет повода?
В соперниках Голден Стэйт, а не Портленд.
Я тоже могу по фану сказать, что Стеф специально провел средний матч, не включался, дабы усыпить бдительность Лейкерс, выявить минусы обороны, дать притереться молодым... Бред? Да.
Леброн, видимо, специально не включался, когда Голден Стэйт делали рывок 14-0 в концовке, дабы молодежь прошла испытание.)
Лейкерс - сильная команда, но это не тот соперник, и не ГСВ с Дюрантом в составе, где лидеры иногда могли себе позволить роскошь не включаться.
+8
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Xell
Помню начало сезона, когда все ржали над Лейкерс, причем во многом это был не хейт, а просто в команде была не игра а клоунада. Сейчас кто нибудь хочет ржать над Лал? Тогда они идут к вам в ночных кошмарах)) Мне говорили да Лал не смогут всю серию с Мемфисом играть в защите. Мемфис давно на рыбалке с Бруксом и Морантом, Лал уже играют с ГС. Вчера в телеге один фанат ГС мне пишет Да не ну с ГС то Точно Лал всю серию не смогут играть в защите, я ему сказал смотри всю серию)) Уверен что смогут, Лал не подстраиваются под игру соперника, С Мемфисом, ГС, потом возможно с Денвером они будут играть Также. Ну и показательны слова Карри который уважает Лейкерс и сказал, что Это очень сильная команда и с ними будет тяжело. Лейкерс в этом сезоне заставили себя уважать, для меня это главное, ну а титул это как вишенка на торте. Кстати Леброн пока не включался в плей офф, повода не было и дает играть молодежи и команде.
+15
-10
+5
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Azat LA
Я вот не понимаю, откуда столько хейта в комментариях? Ведь все мы на площадке даже если сносит друг друга заслоном, в борьбе за побор или даже фолом - вообще не выносим это за пределы площадки. А тут...
Как буд-то это другой вид спорта.
+6
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dev0
Если Дэвис не просядет, и не посадят на фолы, будет тяжелая игра для воинов.
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Марсель Объелся
В этом плей офф все гостевые команды, выигрывающие первую игру, проигрывают во второй. Думаю сегодня история повторится
+8
-5
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Ванька
Будет ли Девис второй матч подряд 44 минуты бегать. На нем все держится.
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vfrcbv
Ответ frenemy
Пробежался по комментам с прошлого матча, пока 104-7 в пользу глориков ГСВ по количеству нытья о судействе. Благо это 7ми матчевая серия и Лэйкерсня ещё успеет наныться. В другой категории, "нытье о пулялках", также с огромным отрывом ведет глорье ЛАЛ 74-1
а что они не пулялки? выбросили 53 трехи в прошлой игре!
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dev0
Ответ Дориан Грей_333
Что? Отсутствие срачей на крупных спортивных форумах? Вы нарушаете второй пункт пятого параграфа хейтерского статута, принятого в 2015 году на Глорской конвенции! В сад!.. То есть, в бан!
Лайкнул оба коммента от души)
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Сергей Пузанков
Ответ Xell
Насчет 7матчей в серии, было бы эпично. Но не уверен что ГС смогут отыграть 2 семиматчевые серии. Теперь про игру, ГС нельзя проигрывать второй матч дома. Посмотрел стату, в 21веке ни Одна команда в Лиге не отыгрывалась с 0—2 в домашней серии, проиграв первые 2матча дома, в 20веке не смотрел и в истории тоже, но думаю вряд ли такое было.
Сприкут негодуэ https://www.sports.ru/tribuna/blogs/basketblogg/1258913.html
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Сергей Пузанков
Ответ Lost
Надеюсь илюшки петровы дринкинсы и остальные 10ти летние глоры гсв опять зальют все слезами. Так потешно было читать после первой игры
человек с ником Дринкинс не может быть десятилетним))
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Дима Оксентюк
Изи для ГСВ. Уверен как и с Кингс Карри уже обзвонил всех и сказал, что будет рвать, не упустите этот момент ребята.
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Lost
Ответ Drinkinss
Комментарий удален модератором
Научно доказано что глорство за гсв понижает айсикью до двузначных цифр и прогрессирующею слепоту. Ничем другим подобные посты не объяснить
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Stivi M.D.
Ответ Дориан Грей_333
Ну блин, неужели ещё один адепт свипа ГСВ? )
Да я угараю )
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Дориан Грей_333
Ответ Xell
Что нам говорит википедия?) Что после 1967г Лейкерс выиграли 6серий подряд в плей офф у Голден Стейт.
А у ГСВ, 19 выигранных серий подряд, в плей-офф запада.
Все имеет тенденцию заканчиваться.
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Drinkinss
Ответ Lost
Надеюсь илюшки петровы дринкинсы и остальные 10ти летние глоры гсв опять зальют все слезами. Так потешно было читать после первой игры
Комментарий удален модератором
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Дориан Грей_333
Ответ frenemy
Пробежался по комментам с прошлого матча, пока 104-7 в пользу глориков ГСВ по количеству нытья о судействе. Благо это 7ми матчевая серия и Лэйкерсня ещё успеет наныться. В другой категории, "нытье о пулялках", также с огромным отрывом ведет глорье ЛАЛ 74-1
Неплохо, серьёзно.) Ведите, будьте добры, эту статистику и дальше. Посмотрим, каковы будут результаты в конце серии.
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Bruce LEE
Ответ Дориан Грей_333
Фанаты ЛАЛ сейчас: https://i.postimg.cc/sfbwSjkh/72b600020613cfa51e117263c3a5d121.jpg
О боже, Девис!))
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Swhat
Ответ Kudim41
Вчера кто-то писал , что гостевая команда жестко упирается в первом матче чтобы его забрать. Соответственно, получив преимущество, они расслабляются во втором. Значит сегодня легкая победа ГСВ?
У ГСВ тяжело один то матч дома выиграть. А два подряд и темболее. Скорее всего разгром будет как Бостон Фили
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Никита Анохин
эх, придется встать пораньше, чтобы 4-ю четверть увидеть. но, думаю, что гсв заберут второй матч.
+1
-1
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Lokomotiv__1992
Хочется победы для Лал ) Леброн за титулов и топ 1 в истории) а Дэвис Мвп )
+6
-6
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