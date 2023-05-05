«МЮ» пропустил от «Брайтона» на 99-й с пенальти, назначенного судьей после ВАР за игру Шоу рукой

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Брайтон Андре Марринер Люк Шоу видеоповторы Алексис Мак Аллистер Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону», пропустив на 99-й минуте с пенальти.

На 97-й минуте защитник Люк Шоу вскинул руку в ходе верховой борьбы в середине штрафной и коснулся ею мяча. Судья Андре Марринер проконсультировался с ВАР и назначил пенальти.

Полузащитник Алексис Мак Аллистер реализовал пенальти на 99-й минуте, пробив в верхний угол после короткого разбега. Благодаря этому голу «Брайтон» выиграл у «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию перенесенного матча 28-го тура АПЛ.

Изображение: кадр из трансляции NBC Sports

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75 комментариев

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Алан Кайтуков
Как это надоело уже.. Каждая игра как триллер по сценарию.. Как можно вообще выпускать Фреда и марса.. Два оленя только пороли всю игру.. Шоу ты защитник топ класса если ещё не знаешь что в штрафной руки нельзя поднимать при навесе, то иди играй в волейбол.. Надо было забивать свои моменты ещё в первом тайме..
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Mekanych Red Devil
Обидно за Люка, отличный матч проводил, играл без ошибок весь матч, успевал везде и так глупо сыграть на последней минуте матча в эпоху, когда куча камер и есть повторы, к тому же там и близко такой опасности не было. Очень очень глупо.
+18
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powder94
Брайтон заслужил Еврокубки
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Макалистер уже начал играть на благо Ливерпуля)
+17
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Дима Dar
МЮ ужасно сыграл этот матч. Были плохи все и результат это подтверждает. Тренер проспал с заменами и итог справедлив. Так и Лигу чемпионов просрём...
+10
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Фарид Харисов
Ещё не всё потеряно, Бруну может использовать старый трюк: гол с пенальти после свистка об окончании :)
+17
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Supreme Allah
Хозяева 7/3Хага
+12
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AERN
МЮ хороший ход набрали, чтобы опять попасть в лигу европы.
+7
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kos.vohrt
Сегодня у Пирса Моргана очередной праздник.
+11
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Under
Ответ Supreme Allah
Хозяева 7/3Хага
хозяева, которые финал кубка будут по телеку смотреть?
+9
-6
+3
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zidane467554
Ответ Iamliam
Если попадет, заслужит)
попадет
+2
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Craz1gor
Зачем так махать культяпкой в своей штрафной, особенно на последней минуте? Всегда это удивляло, настолько нелепая ошибка
+3
-1
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Jlaw
Блестяще проиграли
+2
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Mekanych Red Devil
Ответ Supreme Allah
Хозяева 7/3Хага
Ну если проигрыш в полуфинале Кубка и вероятный финиш ниже в таблице - это быть хозяином, то хорошо.
+8
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Shevchenk0
Ответ Роман
Маню и Барса два безнадёжных клуба. На их фоне Челси выглядит куда перспективнее.
При чем тут Барса?
Они так-то, в двух очках от чемпиков Ла Лиги.
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Алан Кайтуков
Ответ Under
прям любопытно, сколько раз Брайтон обжигался с еврокубками? )
🤣🤣🤣 и мне интересно... Брайтон оказывается обжигался с еврокубками 🤦‍♂️
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#SharkTeam
Ответ HI MARS
Будет прикол,если в ЛЧ прорвётся Ливерпуль,опрокинув лысого физрука
Там должен быть Брайтон, всецело заслуживает по сезону. Но его топят, а тех тянут
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Supreme Allah
Ответ Mekanych Red Devil
Ну если проигрыш в полуфинале Кубка и вероятный финиш ниже в таблице - это быть хозяином, то хорошо.
А причем тут таблица если они 7/3хага имеют постоянно , раз в лотерею выиграл и все. Да и учитывая как семь и третий играющим командам влетает , еще посмотрим в плюс ли этот выход , как бы там очередные 10:0 не было имхо.
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Under
Ответ Роман
Предложение пишется с большой буквы. Умнее становись. А то грустно за тебя
да бог с ней с большой буквой, за собой следите
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LaffyTaffy
Макаллистер очень крутой игрок, всяко лучше Энцо. Настоящий боец и работяга, играет с горящими глазами.
Такого игрока надо в Ливерпуль к Клоппу, либо в Реал/Атлетико. В такие клубы он зайдёт как влитой
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stanvixx
Ответ Дима Dar
В каждом матче время замен диктует ситуация. В данном матче очевидно, что замены сделаны поздно и в недостаточном количестве.
Задним умом очевидно всё, что угодно )
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Y BO
Вот это шоу)
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f5dfmvw9bk
Ответ Предан Мадриду!!!
просто всякие Брайтоны не могли выигрывать у МЮ
Зато проигрывали Мидлсбро 4-1 ☝️
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Iamliam
После 6:0 с волками, так и знал что они наваляют МЮ. Брайтон по потерянным сейчас в еврокубках. Оч интересный сезон получается в этот раз. Жаль Арсенал только не сдюжил.
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Under
Ответ Stormbringer
Уже столько раз обжигались, что лучше до последнего тура не загадывать)
прям любопытно, сколько раз Брайтон обжигался с еврокубками? )
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