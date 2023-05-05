«МЮ» пропустил от «Брайтона» на 99-й с пенальти, назначенного судьей после ВАР за игру Шоу рукой

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону», пропустив на 99-й минуте с пенальти.

На 97-й минуте защитник Люк Шоу вскинул руку в ходе верховой борьбы в середине штрафной и коснулся ею мяча. Судья Андре проконсультировался с ВАР и назначил пенальти.

Полузащитник Алексис Мак Аллистер реализовал пенальти на 99-й минуте, пробив в верхний угол после короткого разбега. Благодаря этому голу « » выиграл у « » со счетом 1:0.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию перенесенного матча 28-го тура .

Изображение: кадр из трансляции NBC Sports

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