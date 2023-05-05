«МЮ» пропустил от «Брайтона» на 99-й с пенальти, назначенного судьей после ВАР за игру Шоу рукой
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону», пропустив на 99-й минуте с пенальти.
На 97-й минуте защитник Люк Шоу вскинул руку в ходе верховой борьбы в середине штрафной и коснулся ею мяча. Судья Андре Марринер проконсультировался с ВАР и назначил пенальти.
Полузащитник Алексис Мак Аллистер реализовал пенальти на 99-й минуте, пробив в верхний угол после короткого разбега. Благодаря этому голу «Брайтон» выиграл у «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию перенесенного матча 28-го тура АПЛ.
Изображение: кадр из трансляции NBC Sports
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