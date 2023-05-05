Бобровский – 1-я звезда матча с «Торонто»: 34 сэйва из 36, 5-я подряд победа в плей-офф
Сергей Бобровский отразил 34 броска из 36 во 2-м матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (3:2, 2-0) и был признан первой звездой.
Вратарь «Флориды» одержал 5-ю подряд победу в текущем плей-офф при одном поражении.
Свою задачу минимум "Флорида" выполнила с избытком: в плей-офф прорвались; победителя регулярки из плей-офф выкинули.
Это над "Торонтой" или "Каролиной" довлеет необходимость результата, а "Флорида" играет как бог на душу положит, в свое удовольствие...
Оценили листья 👍
Другое дело, что физически невозможно весь кубок так отыграть - усталость накатит, и будут провалы.
Если Флорида хочет побед, она должна разгружать Боба.
Сегодня новый рекорд среди вратарей Флориды:
5 подряд побед в play off.
Флорида не лучше Торонто.
Но Бобровский лучше Самсонова. Пока что.