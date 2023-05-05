Бобровский – 1-я звезда матча с «Торонто»: 34 сэйва из 36, 5-я подряд победа в плей-офф

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский отразил 34 броска из 36 во 2-м матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (3:2, 2-0) и был признан первой звездой.

Вратарь «Флориды» одержал 5-ю подряд победу в текущем плей-офф при одном поражении.

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30 комментариев

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KirGre
Очень понравился комментарий в ленте к матчу : « Бобёр съел все кленовые листья и построил плотину» оставлю его здесь для топа , ну и Боб - топ!!!
+136
-2
+134
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АРХАТ
Начинает отбивать "десятку", давай затащи к КС (ну или хотя бы к финалу) и считай окупил вложения.
+69
-1
+68
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42mk@
"i say no" (c) бобровский
+44
0
+44
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Владимир Кувшинов
Две Везины за плюшки не дают!!
+41
0
+41
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maximus3737
Боб вернулся. И в самый нужный момент для пантер
+35
0
+35
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RE$PECT
до конца плофа так и можно коня забирать =)
+32
0
+32
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Deathspell Omega
А чем черт не шутит, и не замахнуться ли "Пантерз" на финал а там, куда кривая американской хоккейной мечты вывезет...
Свою задачу минимум "Флорида" выполнила с избытком: в плей-офф прорвались; победителя регулярки из плей-офф выкинули.
Это над "Торонтой" или "Каролиной" довлеет необходимость результата, а "Флорида" играет как бог на душу положит, в свое удовольствие...
+29
0
+29
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Ришат Насибуллин
Ответ Джон Мщузавсех
Нет, в плове свои награды.
Коня(Кон смайт трофи) дают лучшему игроку плей-офф, с такой игрой Боб будет претендовать
+25
0
+25
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гилберт
Эту машину уже не остановить. Вперёд к Кубку!
+18
0
+18
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papostotopulos
Что с ним происходило весь сезон? Ведь вот он, настоящий Боб, который тащит. Невероятно приятно, что тащит в самый нужный момент. Сегодня как зверюга, две на старте вообще не смутили его, так держать!
+17
0
+17
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Марат Адилов
в этой игре сделал разницу между командами, но в постоянно режиме так тащить нельзя, все-таки полевым собраннее надо быть
+15
0
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LLC ProjectFinanceConsulting
Ответ АРХАТ
Начинает отбивать "десятку", давай затащи к КС (ну или хотя бы к финалу) и считай окупил вложения.
Тут бы ещё немного помощи от защитников. По сути все игры в ПО у него были на максималке, что не так просто
+15
-2
+13
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jonnysilverhand01
Бобровский хочет Стзнли взять походу
+12
0
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Адепт Суперлиги
Ответ papostotopulos
Что с ним происходило весь сезон? Ведь вот он, настоящий Боб, который тащит. Невероятно приятно, что тащит в самый нужный момент. Сегодня как зверюга, две на старте вообще не смутили его, так держать!
А что там смущать, он на старте вытащил ещё штук 5, которые вполне могли залетать при невнимательности или другому киперу.
+10
0
+10
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jemz
Отрадно такие новости про Боба с утра читать!Не болельщик пантер,но хочется чтобы дальше прошли
+7
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Сивуч
Может снять все вопросы о своей нестабильной (по сравнению с Коламбусом) игре и огромной зарплате, если Кошки возьмут Кубок. Действительно потащил, когда очень нужно.
+7
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Северо-западный фронт
Бобёр съел бобров из таронты
+7
0
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Михаил Майоров
Сергей "Харви Освальд" Бобровский
+6
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Rialto 82
Красава
+7
-1
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Slatax
И в гостях и первая звезда
Оценили листья 👍
+5
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Молодчик!!!
+4
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Горыныч79
Ответ Ришат Насибуллин
Коня(Кон смайт трофи) дают лучшему игроку плей-офф, с такой игрой Боб будет претендовать
С такой игрой не просто будет претендовать, а возьмёт железно.
Другое дело, что физически невозможно весь кубок так отыграть - усталость накатит, и будут провалы.
Если Флорида хочет побед, она должна разгружать Боба.
+4
0
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LLC ProjectFinanceConsulting
I’ll be back сказал Серёга перед play off.
Сегодня новый рекорд среди вратарей Флориды:
5 подряд побед в play off.
+5
-2
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Mephi027
Повторюсь.

Флорида не лучше Торонто.

Но Бобровский лучше Самсонова. Пока что.
+2
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Дмитрий Травницкий
Боб показал, за что ему платят такие деньги. Нельзя быть хорошим всегда, но в нужный момент важно быть лучшим.
+1
0
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