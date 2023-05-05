Месси не хочет играть за «ПСЖ» после отстранения (L’Equipe)

Лионель Месси больше не хочет играть за «ПСЖ».

Парижский клуб отстранил футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Он пропустит матчи против «Труа» и «Аяччо».

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, аргентинец «не может представить, что вернется после того, что произошло, и не может представить, что снова будет играть на « », где, как он знает, его снова будут освистывать».

Ранее сообщалось, что главный тренер парижан хочет, чтобы Лео сыграл за команду после отстранения.

Отмечается, что никаких переговоров о расторжении контракта не ведется. Если Месси хочет досрочно покинуть клуб, то должен первым предпринять необходимые шаги.

Контракт Лионеля с французским клубом рассчитан до конца этого сезона. Его продление крайне маловероятно.

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