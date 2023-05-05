Месси не хочет играть за «ПСЖ» после отстранения (L’Equipe)
Лионель Месси больше не хочет играть за «ПСЖ».
Парижский клуб отстранил футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Он пропустит матчи против «Труа» и «Аяччо».
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, аргентинец «не может представить, что вернется после того, что произошло, и не может представить, что снова будет играть на «Парк де Пренс», где, как он знает, его снова будут освистывать».
Ранее сообщалось, что главный тренер парижан Кристоф Гальтье хочет, чтобы Лео сыграл за команду после отстранения.
Отмечается, что никаких переговоров о расторжении контракта не ведется. Если Месси хочет досрочно покинуть клуб, то должен первым предпринять необходимые шаги.
Контракт Лионеля с французским клубом рассчитан до конца этого сезона. Его продление крайне маловероятно.
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похож на маленького алчного гномика
Ради этого вы готовы любую чушь нести)
А в Барселоне мяч выпинывал и с тренировки уходил
Что теперь?)
Двойные стандарты, не иначе.
Это я говорю как чел, который хейтил Криша за период в МЮ.