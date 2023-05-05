Месси не хочет играть за «ПСЖ» после отстранения (L’Equipe)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Парк де Пренс Кристоф Гальтье Футбол

Лионель Месси больше не хочет играть за «ПСЖ».

Парижский клуб отстранил футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Он пропустит матчи против «Труа» и «Аяччо».

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, аргентинец «не может представить, что вернется после того, что произошло, и не может представить, что снова будет играть на «Парк де Пренс», где, как он знает, его снова будут освистывать».

Ранее сообщалось, что главный тренер парижан Кристоф Гальтье хочет, чтобы Лео сыграл за команду после отстранения. 

Отмечается, что никаких переговоров о расторжении контракта не ведется. Если Месси хочет досрочно покинуть клуб, то должен первым предпринять необходимые шаги.

Контракт Лионеля с французским клубом рассчитан до конца этого сезона. Его продление крайне маловероятно.

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117 комментариев

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Jamil Israfilov
Ахахха. Где все те, кто пел о непрофессионализме Роналду, когда тот отказался играть за Манчестер в последних играх? Отзовитесь))))
+99
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+66
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Александр Митраков
Настоящий профи, да
+58
-20
+38
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Strateg 7
Всё-таки насколько же разный подход к постройке команды у Манчестер Сити и ПСЖ... А некоторые их до сих пор под одну гребёнку метут.
+31
-2
+29
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nobrainnopain
Губки бантиком, бровки домиком,
похож на маленького алчного гномика
+27
-6
+21
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Jamil Israfilov
Ответ Barca_mania
Месси тащил команду, в каждом матче результативное действие, а с ним так поступают, в то время как КРинж7 был обузой для МЮ.
В каком каждом матче? В каких решающих играх он проявил себя за эти два сезона?
+18
-3
+15
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Tpy6kaMerlina
Такс, что там пели болельщики Лео, когда Рон отказался выйти за полторы минуты до финального свистка в матче со шпорами? Или это другое, не нарушение спортивной дисциплины и прочих "клуб больше чем игрок" и бла-бла-бла, все футболисты должны блюсти строжайшую дисциплину и беспрекословно подчиняться указаниям главного тренера, бла-бла-бла
+24
-10
+14
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Квирлиан Траппе
Если получит ЗМ в этом сезоне, это будет величайшее ограбление в истории футбола
+28
-15
+13
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HoratioH
Смешно что леопольда на протяжении многих лет считают образцом скромности и профессионализма. На самом деле это алчный, расчетливый человек, который плетёт интриги, травит одноклубников и действует исключительно исходя из своих собственных интересов
+21
-9
+12
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Роман
Ответ Barca_mania
это две абсолютно разные ситуации, даже сравнивать нельзя
Виноваты все, но только не Месси.
Ради этого вы готовы любую чушь нести)
+18
-6
+12
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Jamil Israfilov
Ответ Barca_mania
это две абсолютно разные ситуации, даже сравнивать нельзя
А давай попробуем? На что обиделся Чемпион?
+20
-8
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SupoStats
Ответ Jamil Israfilov
Ахахха. Где все те, кто пел о непрофессионализме Роналду, когда тот отказался играть за Манчестер в последних играх? Отзовитесь))))
Это другое
+7
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arspurs9
Ответ Роман
Виноваты все, но только не Месси. Ради этого вы готовы любую чушь нести)
Он ради этого даже не себя и всех кого знает вину возьмет, лишь бы не Месси, не обращай внимание, ничего нового, с этим персонажем давно уже все ясно
+8
-3
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шампион
Ответ Barca_mania
Месси тащил команду, в каждом матче результативное действие, а с ним так поступают, в то время как КРинж7 был обузой для МЮ.
Куда он тащил команду? На выход из ЛЧ? Из кубка Франции? Осталось только "дотащить" в чемпионате.
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Богдан Агафонов
Обиделся🥲
А в Барселоне мяч выпинывал и с тренировки уходил
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HoratioH
Ответ Квирлиан Траппе
Если получит ЗМ в этом сезоне, это будет величайшее ограбление в истории футбола
Дизлайкают двенадцатилетние)))
+9
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0:4 на спотифай камп ноу
Мальчик 35 лет обиделся.
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U
П - Профессионализм.
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arspurs9
Забавно, когда у Роналду были проблемы с тренером и играми, то нам рассказывали о том, какой он эгоист и непрофессионал.
Что теперь?)
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Эден Азаров
Ответ Jamil Israfilov
Ахахха. Где все те, кто пел о непрофессионализме Роналду, когда тот отказался играть за Манчестер в последних играх? Отзовитесь))))
Они щас кричат под всеми новостями, как же Месси нагнул ПСЖ и другие подобные комментарии, воспевающие их кумира и принижающие клуб.
Двойные стандарты, не иначе.
Это я говорю как чел, который хейтил Криша за период в МЮ.
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spartak_1988
С такой Санта-Барбарой в клубе, могут ещё и титул прос..ть, я ни чему не удивлюсь))
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Кирюшенко
Мессибои в декабре наградили своего идола восьмым золотым мячом за удачно реализованные пенки на ЧМ. Думаю в этом году награду заберёт Холанд, который проводит в отличие от пешехода сильнейший сезон и бьёт рекорды походу всего года. Ещё одного ограбления золотым мячом в этом году думаю не будет, учитывая уровень игры и поведение Месси.
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Квирлиан Траппе
Ответ HoratioH
Дизлайкают двенадцатилетние)))
Да думаю, не только) Сектантству все возрасты покорны..
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Квирлиан Траппе
Ответ Ааа Ббб
Cry дальше 😁😁😁
Зачем мне знать о том, что ты crёшь дальше?
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FC.Barcelona
Ответ arspurs9
Забавно, когда у Роналду были проблемы с тренером и играми, то нам рассказывали о том, какой он эгоист и непрофессионал. Что теперь?)
У Месси нет проблем ни с тренером, ни с игроками, ах да, еще он не ноет престарелому, никчемному журналисту обо всех своих невзгодах. Разница которую клубничные аморалы в жизни не увидят.
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Supreme Allah
Рвач и стату оказывается пофармить 😶, это новая рубрика анекдотов на спорте?
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