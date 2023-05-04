«Матч ТВ» перестанет использовать дроны для съемки матчей РПЛ после запрета на их запуск

Теги премьер-лига Россия телевидение происшествия Матч ТВ технологии Футбол

«Матч ТВ» больше не будет применять квадрокоптеры для съемок игр Мир РПЛ.

Ранее в администрации президента России сообщили, что по кремлевской резиденции Владимира Путина был нанесен удар двумя беспилотниками. Оба дрона были выведены из строя.

Власти Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области из-за происшествия ввели запрет на запуск дронов.

«Безусловно, запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, введенный в регионах нашей страны, распространяется и на нашу работу в рамках производства трансляций.

При этом мы убеждены, что качество самих трансляций от этого не пострадает, мы по-прежнему намерены производить футбольные и иные трансляции по самым высоким стандартам», – заявили в пресс-службе «Матч ТВ».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

68 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Спорц спустя день всё-таки нашел как приплести новость про Кремль к спорту)
+180
-33
+147
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Шел 435 день СВО, мы еще ничего не начинали …
+97
-6
+91
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Доблестные силовики предотвратили покушение на президента.
Сколько звëзд "Герой России" будет роздано?
+90
-17
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Lyakhov
Хе-хе. А ВАР линии, может, тоже с ФСО согласовать не могут, поэтому их и нет?)
+47
-3
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Ответ Аморалинни
Спорц спустя день всё-таки нашел как приплести новость про Кремль к спорту)
Здесь депутаты чаще чем в думе бывают )
+39
-1
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
все идет по плану
+40
-4
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9черное
А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
+37
-13
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Маразм
+30
-9
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SarkisDM
Ответ Аморалинни
Спорц спустя день всё-таки нашел как приплести новость про Кремль к спорту)
При чем тут спортс, если прямую взаимосвязь событий с отказом от съёмок трансляций беспилотниками провела сам пресс служба РПЛ?
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nastia Sergey
Ответ А.Э.РАСИМ
Ты украинец. Наверное не знаешь. В России фашизм и нацизм запрещено. Поэтому Россия воюет против этих мерзавцев. В России никогда не было рабовладельчества, феодализма, нацистов и фашизма. Это не российские понятия. В России живут представители 161 национальностей. А на Украине сжигают книги, разрушают церковь, и идут шествия фашистов.
в России не было феодализма? Если вы так прикалываетесь - то притворяться умственно неполноценным - это не смешно.
а если нет - то прекратите позорить Россию незнанием школьной программы истории за 6-й класс.
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bibendum
Ответ 9черное
А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
ZVO идёт по плану, бгг
+21
-7
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
ФСБ сам направил эти дроны в Кремль.Зачем устраивать цирк и лишать зрителей красивых кадров?
+39
-26
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Togliattinec
Ответ А.Э.РАСИМ
Вы хотели меня оскорбить? Я ошибся.Феодаоизм был. Я коллониалную политику имел ввиду. На счет фашизма я прав.
рабовладения не было?
Когда крестьян можно было продать на аукционе - это что за форма, напомните?

Походы славянских князей за мехами и рабами в Болгарию - это что?
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
Ответ А.Э.РАСИМ
Нет.Просто здание Кремля гордость страны, всех, включая вонючих предателей. Хоть в этом случае пожелаю им вновь стать человеком.
ты хотя бы сам сперва им стань
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
А в скором времени и камеры ))))))
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul Bloodworth
Боятся, что дроны с матча улетят в кремль ?
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кенигсбергер
Ну, раз запретили, то следующий украинский дрон развернется и полетит домой. "Нельзя так нельзя".
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Не знал даже, что их использовали
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
natetinain
Ответ Аморалинни
Спорц спустя день всё-таки нашел как приплести новость про Кремль к спорту)
так запрет дронов специально же для спортса ввели. для этого вся операция и проводилась. дроны над кремлем- запрет дронов - спортс пишет- лучшие форумчане спортса шибко огорчаются.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kustarnik555@gmail.com
Ответ 9черное
А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
на параде 9 мая , на красной площади из иностранных гостей будут президент Киргизии и вероятно дрон ВСУ
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeniy Kropachev
а можно из летательного ещё Журавля запретить?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Кузнецов
Это же уже гойда или ещё нет?))
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivanzhu90
Ответ Злобный Конь
Комментарий удален модератором
Да? А Владимир Яценко один из владельцев украинского Монобанка, который в апреле обещал 20 млн гривен за беспилотник на красной площади. Уже сказал что это их беспилотник и "тренировочный" полет на точность.

Вы ему хоть сообщите, а то че он ФСОшников обеляет. Ну или шапочку из фольги наденьте.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
old folk
Ахах. Камеру паук над кремлём запустите
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ Alexander Lyakhov
Хе-хе. А ВАР линии, может, тоже с ФСО согласовать не могут, поэтому их и нет?)
ВАР-линии согласовываются с дюковым и миллером
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий