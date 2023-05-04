«Матч ТВ» перестанет использовать дроны для съемки матчей РПЛ после запрета на их запуск
«Матч ТВ» больше не будет применять квадрокоптеры для съемок игр Мир РПЛ.
Ранее в администрации президента России сообщили, что по кремлевской резиденции Владимира Путина был нанесен удар двумя беспилотниками. Оба дрона были выведены из строя.
Власти Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области из-за происшествия ввели запрет на запуск дронов.
«Безусловно, запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, введенный в регионах нашей страны, распространяется и на нашу работу в рамках производства трансляций.
При этом мы убеждены, что качество самих трансляций от этого не пострадает, мы по-прежнему намерены производить футбольные и иные трансляции по самым высоким стандартам», – заявили в пресс-службе «Матч ТВ».
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