Мазепин в суде Великобритании требует снятия санкций

Бывший пилот «Формулы-1» обратился в суд Великобритании.

Мазепин требует снятия санкций, наложенных на него в прошлом году. Российский гонщик попал в санкционные списки вместе со своим отцом – бизнесменом Дмитрием Мазепиным.

В марте текущего года суд ЕС разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в соревнованиях. В прошлом месяце спортсмен потребовал снятия санкций со стороны Канады.

«Никита действительно обратился в суд Великобритании. В заявлении о санкциях в отношении него неоднократно говорится о том, что они «незаконны», – подтвердил представитель гонщика.

Никита Мазепин: «Если снимутся санкции, готов выступать в «Ф-1». Я в правильном весе, в форме»

Мазепин в суде требует отмены санкций со стороны Канады, которые «катастрофически снижают» шансы вернуться в «Ф-1»