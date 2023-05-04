Мазепин в суде Великобритании требует снятия санкций

Теги Формула-1 Дмитрий Мазепин Никита Мазепин Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин обратился в суд Великобритании.

Мазепин требует снятия санкций, наложенных на него в прошлом году. Российский гонщик попал в санкционные списки вместе со своим отцом – бизнесменом Дмитрием Мазепиным.

В марте текущего года суд ЕС разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в соревнованиях. В прошлом месяце спортсмен потребовал снятия санкций со стороны Канады.

«Никита действительно обратился в суд Великобритании. В заявлении о санкциях в отношении него неоднократно говорится о том, что они «незаконны», – подтвердил представитель гонщика.

Никита Мазепин: «Если снимутся санкции, готов выступать в «Ф-1». Я в правильном весе, в форме»

Мазепин в суде требует отмены санкций со стороны Канады, которые «катастрофически снижают» шансы вернуться в «Ф-1»

16 комментариев

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vulturecrow
Ответ sayemlo
смешной персонаж
так или иначе, законным путём пытается вернуться в гонки.
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sayemlo
смешной персонаж
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sintenced
В басманный надо обращаться. Станет пилотом Ф-1 на территории РФ.
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Роман Спартачок
Ответ sayemlo
смешной персонаж
Может и смешной, но он хотя бы что-то пробует. И мне кажется он добьётся снятие.
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Luca di Montezemolo
Ответ Prokuror Prokurorov
На том ведре, что был у Хааса в 2021 году, Тапок, Ветчина и Эклер имели бы те же 0 очков.
Гениальный коммент, очков от него никто и не требовал, его разгромил напарник новичок в квалах и гонках, и выглядел намного лучше, причем Мик всегда плохо едет первый сезон и долго вкатывается.
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Ярик01
Ответ Роман Спартачок
Может и смешной, но он хотя бы что-то пробует. И мне кажется он добьётся снятие.
Если покажет самостоятельные доходы вне результатов вложений отца и полную независимость, то может. Но откуда они у рентбоя.
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Luca di Montezemolo
Вчера читал типа 850 млн за ат предлагали якобы из Казахстана, что скорее всего мазепины хотели купить, не думал что у них есть столько бабла на игрушки типа ф1.
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Guillermo
Есть ощущение, что он просто оплачивает зарплату суду.
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Luca di Montezemolo
Ответ vulturecrow
так или иначе, законным путём пытается вернуться в гонки.
Санкции снимите, команду купите, как вспомню его перформансы, да стролл супермегатоп по сравнению с ним, и Мик смотрелся намного лучше.
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Иван Алейников
Ответ Дядя Артем
Будет как ты сказал
Да, но после Вас
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