Месси вернется в «Барсу», если Ла Лига одобрит его контракт, а клуб вернет ему «десятку». Фати не хочет отказываться от номера (As)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы игровая форма Ансу Фати Футбол

У Лео Месси два условия возвращения в «Барсу» – они касаются игрового номера и контракта.

По информации As, форвард «ПСЖ» вернется в каталонский клуб, только если  ему пришлют одобренный Ла Лигой контракт и дадут гарантии, что он будет играть под 10-м номером.

Отмечается, что «блаугране» будет непросто выполнить первое условие, так как клуб должен сократить фонд заработной платы на 205 млн евро. 

Со вторым условием также есть сложности – играющий под «десяткой» Ансу Фати не хочет отказываться от игрового номера, который ему дали после ухода Месси.

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?

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85 комментариев

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Vinnipukh Vinni
Ответ Александр Киричев
фати делает всё, чтобы его ненавидели собственные фанаты
Да ничего он не делает. Это обычный наброс.
+83
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+82
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flowhal
Ну и бред))
+57
-6
+51
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Александр Астафьев
Ответ Арарат Аветян
а без 10 месси играть не будет?
В Барселоне он должен играть под номером 10
+47
-10
+37
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•milord•
Фати летом должен менять не номер, а клубную прописку, по правде говоря
+30
-4
+26
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Очки Дани Алвеса
Ответ flowhal
Ну и бред))
Полная чепуха. Уж номером Месси, я уверен, готов поделиться. Два года под 30м играет и ни у кого нос не отвалился
+28
-6
+22
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Oleg
As конечно накинул для хомяков)))
+20
-8
+12
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<~Inter~>
Ответ Александр Киричев
фати делает всё, чтобы его ненавидели собственные фанаты
Ну в ПСЖ же он не стал требовать номер, а тут ему зачем-то он понадобился
+10
-2
+8
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Александр Киричев
Ответ Арарат Аветян
а без 10 месси играть не будет?
нет, конечно. смысл тогда возвращаться?
+11
-3
+8
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Aleksey Yashin
Третья новость о будущем Месси за день
И так уже несколько месяцев
Вечный двигатель трафика на Спортсе
+8
-1
+7
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кто-то
Бред, опять кто-то там что-то подслушал, и новость появилась. Сомневаюсь, что Месси прям требует десятку, возможно, он её хочет, но не требует, а Фати сам будет рад отдать номер. Я уверен, как минимум, таким образом он давление с себя снизит
+8
-1
+7
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Лёха Артемьев
Кокорин вернется в ФК "Бутырка", если ему вернут его "шестерку"
+8
-2
+6
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Александр Киричев
фати делает всё, чтобы его ненавидели собственные фанаты
+32
-27
+5
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zamzam
Фати легко отдаст этот номер, больше чем уверен эту чушь придумывают журналисты
+5
-1
+4
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Benjamin♤Franklin
Ответ Vinnipukh Vinni
Да ничего он не делает. Это обычный наброс.
согласен , не думаю что Месси сейчас зациклен на номере, да и если Месси придёт обратно думаю Фати сам захочет дать номер
+3
0
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Jlaw
В Барсу обратно и Неймарчик еще бонусом бесплатно, сходили ребята за длинным рублем
+3
0
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Экселлент
As смело может идти в Ass😂
+3
-1
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Арарат Аветян
Ответ Oleg
Фанатам бездаря роналду отсталось Чемпиона Мира Месси обвинить что он хочет свой родной 10 номер) Выпозли из пещер после 18.12.2022.
1) так тут сказано, что без 10 номера месси вообще не вернется в барселону. одно дело хотеть, а другое требовать.
2) я как раз таки думаю, что это какая-то выдумка. в псж с 30 номером играл и не плакал, а тут ультиматумы ставит
+2
0
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flowhal
Ответ Очки Дани Алвеса
Полная чепуха. Уж номером Месси, я уверен, готов поделиться. Два года под 30м играет и ни у кого нос не отвалился
Да и с чего бы Фати отказался снять с себя груз ответственности, вполне адекватный парень, не у его папы же номер попросили
+3
-1
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wezzzy !
Боже,как же заебут эти новости ещё до лета🤦‍♂️
+2
0
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Burel
теперь до августа будут новости выдумывать
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Игореха Веселов
Ответ Jlaw
В Барсу обратно и Неймарчик еще бонусом бесплатно, сходили ребята за длинным рублем
Ага, еще и Суареса обратно из Латиноамериканской тьмутаракани в аренду возьмут)
+1
0
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Влад Ким
Ответ Очки Дани Алвеса
Полная чепуха. Уж номером Месси, я уверен, готов поделиться. Два года под 30м играет и ни у кого нос не отвалился
ну так это же вбросы для хомячков) зато трафик спортс поднимает)
+2
-1
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гилберт
Поздно. Мы уже его вплавь в Майами отправили.
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0
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Арарат Аветян
а без 10 месси играть не будет?
+11
-10
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А.Э.РАСИМ
В данный момент таких уток будет много.
Хлеб для утконосов.
+1
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