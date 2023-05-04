У Лео Месси два условия возвращения в «Барсу» – они касаются игрового номера и контракта.

По информации As, форвард «ПСЖ» вернется в каталонский клуб, только если ему пришлют одобренный контракт и дадут гарантии, что он будет играть под 10-м номером.

Отмечается, что «блаугране» будет непросто выполнить первое условие, так как клуб должен сократить фонд заработной платы на 205 млн евро.

Со вторым условием также есть сложности – играющий под «десяткой» не хочет отказываться от игрового номера, который ему дали после ухода Месси.

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?