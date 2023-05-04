Месси вернется в «Барсу», если Ла Лига одобрит его контракт, а клуб вернет ему «десятку». Фати не хочет отказываться от номера (As)
У Лео Месси два условия возвращения в «Барсу» – они касаются игрового номера и контракта.
По информации As, форвард «ПСЖ» вернется в каталонский клуб, только если ему пришлют одобренный Ла Лигой контракт и дадут гарантии, что он будет играть под 10-м номером.
Отмечается, что «блаугране» будет непросто выполнить первое условие, так как клуб должен сократить фонд заработной платы на 205 млн евро.
Со вторым условием также есть сложности – играющий под «десяткой» Ансу Фати не хочет отказываться от игрового номера, который ему дали после ухода Месси.
«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?
И так уже несколько месяцев
Вечный двигатель трафика на Спортсе
2) я как раз таки думаю, что это какая-то выдумка. в псж с 30 номером играл и не плакал, а тут ультиматумы ставит
Хлеб для утконосов.