«Спартак» выиграл ретроматч Победы, Евсеев возглавил «Факел», «Нью-Джерси» выбил «Рейнджерс», возвращение Месси в «Барсу» под угрозой и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. «Спартак» обыграл «Динамо» Сталинград в красочном ретроматче Победы – 2:0. На «Волгоград Арене» собралось более 36 тысяч зрителей. По мнению Титова, такую посещаемость обеспечила народная любовь к «Спартаку». Валерий Газзаев после игры пошутил (или нет), что даже в таком матче красно-белым помогли судьи, а Александр Мостовой на радостях анонсировал старт обучения на тренерскую лицензию.

2. Вадим Евсеев возглавил «Факел». Алексей Попов выбор Воронежа не одобрил, назвав манеру общения тренера «языком сапожника».

3. НХЛ. «Нью-Джерси» выбил «Рейнджерс», победив в 7-м матче серии всухую (4:0). «Девилс» вышли во 2-й раунд плей-офф впервые с 2012 года, следующий соперник – «Каролина». Артемий Панарин остался без очков в 6 играх из 7, у него 0+2 в серии. 

4. «Барса» не может согласовать с Ла Лигой финансовый план – это может поставить крест на мечте вернуть Месси. Лионеля тем временем разгромили в прессе после поражения от «Лорьяна». Сам аргентинец вряд ли переживает: через несколько часов после игры он вылетел в Саудовскую Аравию.

5. НБА. 45 очков Хардена помогли «Филадельфии» начать с победы серию 2-го раунда с «Бостоном», «Денвер» снова обыграл «Финикс».

6. Вероника Кудерметова обыграла Дарью Касаткину в 1/8 финала турнира в Мадриде. 16-летняя Мирра Андреева уступила Арине Соболенко – прервалась ее 16-матчевая беспроигрышная серия. Все результаты – здесь.

7. «Локомотив-Кубань» вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ, обыграв в 7-матчевой серии ЦСКА.

8. 77-летнего комментатора Sky Тайлера обвинили в расизме за слова о Соне, обороняющемся «в стиле восточных единоборств». Руководство провело с ним беседу.

9. Люка Бресель победил Марка Селби в финале чемпионата мира по снукеру.

10. Александр Кокорин забил 12-й гол за «Арис» – победный в игре с «Пафосом» на 84-й минуте.

11. Snoop Dogg вошел в консорциум, желающий приобрести «Оттаву».

12. Ян Непомнящий снял серебряную медаль матча на первенство мира сразу после награждения.

13. Россия стала 3-й в медальном зачете Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки.

Цитаты дня

Черданцев о фразе Карпина «Хрень спрашиваете какую-то»: «Представить не могу, чтобы тренер себе позволял так общаться в Англии, Испании, Италии. Нужно что-то менять тренеру сборной»

Пловчиха Кирпичникова о переходе из России: «Горжусь тем, что буду представлять Францию ​​на следующих чемпионатах мира»

Андрей Канчельскис: «Дзюба ничего не показал в Турции, вернулся – забивает. Промес уехал в Европу – провалился, в «Спартаке» – лучший. Вот он, уровень РПЛ!»

Олег Романцев: «Зенит» для «Спартака» булочкой был в мою бытность»

16 комментариев

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Женя Иванов
Так Евсеев Шинник возглавил или Факел?
+22
-3
+19
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fellx
Ответ Женя Иванов
Так Евсеев Шинник возглавил или Факел?
Челси
+18
-3
+15
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Hardy
Ответ Женя Иванов
Так Евсеев Шинник возглавил или Факел?
Амкар
+15
-3
+12
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Liss315
Газзаев ппёс 🐕
+8
-2
+6
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Северный болельщик
Кто видел матч ветеранов Спартака? Они в стеночку играли? Забегания были?
+2
0
+2
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9черное
Новости из прошлого
+2
-1
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Unreal Thierry
Ответ Женя Иванов
Так Евсеев Шинник возглавил или Факел?
Обезглавил и то, и другое.
+1
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Unreal Thierry
Ответ Женя Иванов
Так Евсеев Шинник возглавил или Факел?
Сборную Уэльса.
+1
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TFP_Sports
И сейчас будет "булочкой", надеемся
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Огюст
Редакторы ! Евсеев взял в руки знамя команды Факел и возглавил его ,а знамя Шинника сдал по описи его начальникам не доиграв сезон с ними !
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Forte Live
Про Чердака и его претензии к Картину... это же ещё в воскресенье прозвучало?
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Forte Live
Ответ Женя Иванов
Так Евсеев Шинник возглавил или Факел?
С Первомая не отошли редакторы
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