«Спартак» выиграл ретроматч Победы, Евсеев возглавил «Факел», «Нью-Джерси» выбил «Рейнджерс», возвращение Месси в «Барсу» под угрозой и другие новости

1. «Спартак» обыграл «Динамо» Сталинград в красочном ретроматче Победы – 2:0. На «Волгоград Арене» собралось более 36 тысяч зрителей. По мнению Титова, такую посещаемость обеспечила народная любовь к «Спартаку». Валерий Газзаев после игры пошутил (или нет), что даже в таком матче красно-белым помогли судьи, а Александр Мостовой на радостях анонсировал старт обучения на тренерскую лицензию.

2. Вадим Евсеев возглавил «Факел». Алексей Попов выбор Воронежа не одобрил, назвав манеру общения тренера «языком сапожника».

3. НХЛ. «Нью-Джерси» выбил «Рейнджерс», победив в 7-м матче серии всухую (4:0). «Девилс» вышли во 2-й раунд плей-офф впервые с 2012 года, следующий соперник – «Каролина». Артемий Панарин остался без очков в 6 играх из 7, у него 0+2 в серии.

4. «Барса» не может согласовать с Ла Лигой финансовый план – это может поставить крест на мечте вернуть Месси. Лионеля тем временем разгромили в прессе после поражения от «Лорьяна». Сам аргентинец вряд ли переживает: через несколько часов после игры он вылетел в Саудовскую Аравию.

5. НБА. 45 очков Хардена помогли «Филадельфии» начать с победы серию 2-го раунда с «Бостоном», «Денвер» снова обыграл «Финикс».

6. Вероника Кудерметова обыграла Дарью Касаткину в 1/8 финала турнира в Мадриде. 16-летняя Мирра Андреева уступила Арине Соболенко – прервалась ее 16-матчевая беспроигрышная серия. Все результаты – здесь.

7. «Локомотив-Кубань» вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ, обыграв в 7-матчевой серии ЦСКА.

8. 77-летнего комментатора Sky Тайлера обвинили в расизме за слова о Соне, обороняющемся «в стиле восточных единоборств». Руководство провело с ним беседу.

9. Люка Бресель победил Марка Селби в финале чемпионата мира по снукеру.

10. Александр Кокорин забил 12-й гол за «Арис» – победный в игре с «Пафосом» на 84-й минуте.

11. Snoop Dogg вошел в консорциум, желающий приобрести «Оттаву».

12. Ян Непомнящий снял серебряную медаль матча на первенство мира сразу после награждения.

13. Россия стала 3-й в медальном зачете Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки.

Цитаты дня

Черданцев о фразе Карпина «Хрень спрашиваете какую-то»: «Представить не могу, чтобы тренер себе позволял так общаться в Англии, Испании, Италии. Нужно что-то менять тренеру сборной»

Пловчиха Кирпичникова о переходе из России: «Горжусь тем, что буду представлять Францию ​​на следующих чемпионатах мира»

Андрей Канчельскис: «Дзюба ничего не показал в Турции, вернулся – забивает. Промес уехал в Европу – провалился, в «Спартаке» – лучший. Вот он, уровень РПЛ!»

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