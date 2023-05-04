Артем Дзюба помирился с Константином Геничем в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, конфликт форварда «Локомотива» с комментатором «Матч ТВ» начался в прошлом сезоне из-за спора о результативности нападающего « » . Дзюбе не понравилось, что Генич рассказал об их частной беседе, футболист обвинил журналиста в желании привлечь внимание.

В марте в интервью Нобелю Арустамяну Дзюба вновь упомянул эту историю, призвав «ответить за свои слова». Тот ответил, что просил Леонида Слуцкого организовать ему личную встречу с Дзюбой, но форвард отказался.

Примирение произошло в эфире «Коммент.Шоу», когда позвонил Леониду Слуцкому.

Также Дзюба поддержал комментатора в недавнем конфликте с «Ростовом».

Дзюба: Константин, приветствую вас.

Генич: Приветствую, Артем Сергеевич!

Слуцкий: В мой день рождения я хочу сделать в прямом эфире примирение. Костя – классный парень, не обижайся на него. У него даже есть бомбер «Спартака», представляешь?

Дзюба: Да я видел его последнее выступление у вас в «Коммент.Шоу». Я же сказал Викторовичу... Костя, тебе не хватает Викторовича. Тебе там одному тяжело с ними. Вы на одной волне хотя бы сидите и вам весело.

Плюс в ситуации с «Ростовом»... Конечно, Кость, они неправы. Тут надо признать.

Слуцкий: Ты в прямом эфире!

Генич: Дай пятеру!

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