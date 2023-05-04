Дзюба помирился с Геничем в прямом эфире «Коммент.Шоу»: «В ситуации с «Ростовом», Кость, они неправы. Тут надо признать»

Теги Локомотив Зенит Ростов Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия телевидение Константин Генич соцсети Матч ТВ Иван Сергеев Футбол

Артем Дзюба помирился с Константином Геничем в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, конфликт форварда «Локомотива» с комментатором «Матч ТВ» начался в прошлом сезоне из-за спора о результативности нападающего «Зенита» Ивана Сергеева. Дзюбе не понравилось, что Генич рассказал об их частной беседе, футболист обвинил журналиста в желании привлечь внимание.

В марте в интервью Нобелю Арустамяну Дзюба вновь упомянул эту историю, призвав Генича «ответить за свои слова». Тот ответил, что просил Леонида Слуцкого организовать ему личную встречу с Дзюбой, но форвард отказался.

Примирение произошло в эфире «Коммент.Шоу», когда Артем Дзюба позвонил Леониду Слуцкому.

Также Дзюба поддержал комментатора в недавнем конфликте с «Ростовом».

Дзюба: Константин, приветствую вас.

Генич: Приветствую, Артем Сергеевич!

Слуцкий: В мой день рождения я хочу сделать в прямом эфире примирение. Костя – классный парень, не обижайся на него. У него даже есть бомбер «Спартака», представляешь?

Дзюба: Да я видел его последнее выступление у вас в «Коммент.Шоу». Я же сказал Викторовичу... Костя, тебе не хватает Викторовича. Тебе там одному тяжело с ними. Вы на одной волне хотя бы сидите и вам весело.

Плюс в ситуации с «Ростовом»... Конечно, Кость, они неправы. Тут надо признать.

Слуцкий: Ты в прямом эфире!

Генич: Дай пятеру!

«Искренне желаю клубу проиграть оставшиеся матчи». Перестрелка между Геничем и «Ростовом» продолжается

Генич пожелал удачи «Ростову» и извинился перед Журавелем: «Слишком много эмоций и рефлексии вложил в реакцию на пост клуба. За историю с Тимуром стыдно»

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

63 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tfs
Не верится, что Дзюба выдал столько фраз и без мата! Кажется нас пытаются *******!
+126
-12
+114
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ильин
Что-то мы даже не заметили как футбол превратился в шоу для домохозяек. Дом-2 отдыхает
+50
-6
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кинг Конг Жив
Этот Генич уже начинает надоедать со своими спорами-конфликтами.
+34
-2
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Onion
Дальше поженятся?
+23
-10
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul Bloodworth
Два клоуна
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Ответ tfs
Не верится, что Дзюба выдал столько фраз и без мата! Кажется нас пытаются *******!
Дзюба без мата, как борщ без томата!
+13
-10
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Грек
Детский сад
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Оба лицемеры
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Томинов
Так и сборная по переобуванию соберётся.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Генич теперь станет правой рукой дзюпы

После поцелуя взасос с уткиным для генича пока только секс с собакой под запретом
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Diald
Ответ костянчик1918
В отличии от вас несчастных ) я и не знал про видео . Так что по себе не суди .
всё ты знал проказник)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ola BP
Ответ Кинг Конг Жив
Этот Генич уже начинает надоедать со своими спорами-конфликтами.
Самое забавное и грустное, что эти ситуации все развивались из-за нытья Генича.

Генича называли лучшим комментатором страны, все мои знакомые говорили «о, круто что Генич будет комментировать финал».
А спустя пару лет он стал только в какие-то скандалы постоянно попадать, вызывая эмоции отвращения.
Я хз как так можно слить репутацию.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander91
Дай пятеру!В долг?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Diald
Ответ костянчик1918
Дзюба и голы забивает 💪💪и пердаки несчастным хейтерам поджигает ))) Красавчик 🤝
часто его видос с рукой пересматриваешь?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Галынский
Это брачное обещание?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Дьяков
Какой же Дзюба мерзкий двуличный тип.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыкола
Жаба помирилась с гадюкой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Ответ Ola BP
Самое забавное и грустное, что эти ситуации все развивались из-за нытья Генича. — Генича называли лучшим комментатором страны, все мои знакомые говорили «о, круто что Генич будет комментировать финал». А спустя пару лет он стал только в какие-то скандалы постоянно попадать, вызывая эмоции отвращения. Я хз как так можно слить репутацию.
У него же серьёзные проблемы с психикой - вплоть до панических атак и постоянной работы с психологом. Вот примерно так и сливают...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Целиноградец
Ответ вовочка6762
Где гей Генич а где великий Дзюба ? Пусть Генич снимет на камеру как он ласкает своего дружка , а потом уже делает замечания Дзюбе.
Не гей Генич, а Гейнич.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
teddy10
Самое время поспорить на то, что Генич не успеет ни с кем поспорить до конца чемпионата
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Войнов
Ответ tfs
Не верится, что Дзюба выдал столько фраз и без мата! Кажется нас пытаются *******!
Ему текст заранее написали. Он с бумажки читал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ziyafeson
И где ссылка в каком эфире это было?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MishaFCZ
Как спорим решил,что они помирились?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_msk
Лига выдающихся джентльменов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Petrov
Ответ Onion
Дальше поженятся?
По старым зенитовским традициям?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий