Дзюба помирился с Геничем в прямом эфире «Коммент.Шоу»: «В ситуации с «Ростовом», Кость, они неправы. Тут надо признать»
Артем Дзюба помирился с Константином Геничем в эфире «Коммент.Шоу».
Напомним, конфликт форварда «Локомотива» с комментатором «Матч ТВ» начался в прошлом сезоне из-за спора о результативности нападающего «Зенита» Ивана Сергеева. Дзюбе не понравилось, что Генич рассказал об их частной беседе, футболист обвинил журналиста в желании привлечь внимание.
В марте в интервью Нобелю Арустамяну Дзюба вновь упомянул эту историю, призвав Генича «ответить за свои слова». Тот ответил, что просил Леонида Слуцкого организовать ему личную встречу с Дзюбой, но форвард отказался.
Примирение произошло в эфире «Коммент.Шоу», когда Артем Дзюба позвонил Леониду Слуцкому.
Также Дзюба поддержал комментатора в недавнем конфликте с «Ростовом».
Дзюба: Константин, приветствую вас.
Генич: Приветствую, Артем Сергеевич!
Слуцкий: В мой день рождения я хочу сделать в прямом эфире примирение. Костя – классный парень, не обижайся на него. У него даже есть бомбер «Спартака», представляешь?
Дзюба: Да я видел его последнее выступление у вас в «Коммент.Шоу». Я же сказал Викторовичу... Костя, тебе не хватает Викторовича. Тебе там одному тяжело с ними. Вы на одной волне хотя бы сидите и вам весело.
Плюс в ситуации с «Ростовом»... Конечно, Кость, они неправы. Тут надо признать.
Слуцкий: Ты в прямом эфире!
Генич: Дай пятеру!
«Искренне желаю клубу проиграть оставшиеся матчи». Перестрелка между Геничем и «Ростовом» продолжается
Генич пожелал удачи «Ростову» и извинился перед Журавелем: «Слишком много эмоций и рефлексии вложил в реакцию на пост клуба. За историю с Тимуром стыдно»
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
После поцелуя взасос с уткиным для генича пока только секс с собакой под запретом
—
Генича называли лучшим комментатором страны, все мои знакомые говорили «о, круто что Генич будет комментировать финал».
А спустя пару лет он стал только в какие-то скандалы постоянно попадать, вызывая эмоции отвращения.
Я хз как так можно слить репутацию.