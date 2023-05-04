Отец Месси обсудит переход Лионеля в «Интер» Майами с владельцем клуба МЛС

«Интер» Майами попытается подписать форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

Как сообщается на сайте инсайдера Джанлуки Ди Марцио, , отец аргентинского футболиста, вскоре проведет встречу с Хорхе Масом, совладельцем клуба из США.

« » мечтает привлечь Месси в , однако сделка выглядит сложной из-за интереса «Барселоны» и «Аль-Хилаля».

Ранее стало известно, что хочет покинуть «ПСЖ».

Месси предлагают рекордные 400 млн долларов в год в Саудовской Аравии. Его отец ведет переговоры

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?

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