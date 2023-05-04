Отец Месси обсудит переход Лионеля в «Интер» Майами с владельцем клуба МЛС
«Интер» Майами попытается подписать форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.
Как сообщается на сайте инсайдера Джанлуки Ди Марцио, Хорхе Месси, отец аргентинского футболиста, вскоре проведет встречу с Хорхе Масом, совладельцем клуба из США.
«Интер» мечтает привлечь Месси в МЛС, однако сделка выглядит сложной из-за интереса «Барселоны» и «Аль-Хилаля».
Ранее стало известно, что Лионель хочет покинуть «ПСЖ».
Месси предлагают рекордные 400 млн долларов в год в Саудовской Аравии. Его отец ведет переговоры
«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?
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У Барсы непонятная до сих пор ситуация с регистрацией игроков . Барса приоритет . Но если допустить , что не получится заявить Месси , то и Лео нужен запасной аэродром
Современный спорт это бизнес . Большой бизнес . И нужно разные варианты смотреть. МЛС и арабский чемпионат -это запасные аэродромы
Логика прослеживается в действиях Месси и его окружения
1. Предложат часть акций клуба Месси? А оно Месси надо? Ну хз хз.
2. Или будут настаивать на том, что в Америке Месси много денег заработает на рекламе, потому что люди богатые и их 300 лямов? Ну хз хз.
Тут наверное реально нужно всё просчитать. Наверное нужны финансовые аналитики и всё такое...🤔
Ах да для этого нужен 🧠 что бы понять, а это у фанатов рюналду нет.