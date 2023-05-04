Отец Месси обсудит переход Лионеля в «Интер» Майами с владельцем клуба МЛС

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Хорхе Месси Интер Майами Футбол

«Интер» Майами попытается подписать форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

Как сообщается на сайте инсайдера Джанлуки Ди Марцио, Хорхе Месси, отец аргентинского футболиста, вскоре проведет встречу с Хорхе Масом, совладельцем клуба из США.

«Интер» мечтает привлечь Месси в МЛС, однако сделка выглядит сложной из-за интереса «Барселоны» и «Аль-Хилаля».

Ранее стало известно, что Лионель хочет покинуть «ПСЖ».

Месси предлагают рекордные 400 млн долларов в год в Саудовской Аравии. Его отец ведет переговоры

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?

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75 комментариев

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Greatest Of All Time
Ответ Arman Markosyan 25
Странно. До этого полёта в СА все говорили о Барселоне и о том, что Лео хочет остаться в Европе. А сейчас Аль-Хиляль и МЛС. Почему такое противоречие?
Потому что это Спортс.ру. Они знают что на имени Месси можно набить дневной тариф по комментарий.
+85
-21
+64
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Алексей Ненахов
Ответ VERBLYUD
В Интер Майами можно переходить ближе к ЧМ-2026, а сейчас этот монстр должен играть только в Европе, так как он все еще топ.
Монстр 🤣🤣🤣🤣
+38
-11
+27
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Arman Markosyan 25
Странно. До этого полёта в СА все говорили о Барселоне и о том, что Лео хочет остаться в Европе. А сейчас Аль-Хиляль и МЛС. Почему такое противоречие?
+26
-10
+16
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Алексей Ненахов
Ответ VERBLYUD
А как еще назвать игрока, у которого в сезоне 60+ Г+П, 3 трофея и МВП ЧМ?
Топ хоть что-то показал в Лч ? Или лучший игрок в Лиге 1 каждый раз признаётся ? Пенальтист он знатный , конечно тут к нему нет вопросов
+13
-5
+8
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Даниил Гутин
Ответ Russ Ivan
Он всех решил обойти и переговорить? Пусть и в Оренбург заглянет...
Там кстати тренер испаноговорящий и соотечественники есть, чем не вариант?
+6
-1
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Даниил Гутин
а как же желание остаться в Европе на высшем уровне? Уже не думая делают новости, друг другу противоречащие, скоро напишут, что это всё фейк и придуиают что-то ещё
+7
-3
+4
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Пинающий Достоинства
Зная пожелания его Бати, Месси перейдёт сразу в 3 клуба
+4
0
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VERBLYUD
Ответ Алексей Ненахов
Монстр 🤣🤣🤣🤣
А как еще назвать игрока, у которого в сезоне 60+ Г+П, 3 трофея и МВП ЧМ?
+19
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+2
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melmi
Ответ Arman Markosyan 25
Странно. До этого полёта в СА все говорили о Барселоне и о том, что Лео хочет остаться в Европе. А сейчас Аль-Хиляль и МЛС. Почему такое противоречие?
Противоречия нет
У Барсы непонятная до сих пор ситуация с регистрацией игроков . Барса приоритет . Но если допустить , что не получится заявить Месси , то и Лео нужен запасной аэродром
Современный спорт это бизнес . Большой бизнес . И нужно разные варианты смотреть. МЛС и арабский чемпионат -это запасные аэродромы
Логика прослеживается в действиях Месси и его окружения
+9
-7
+2
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Syndycate
Ответ Иван Иванов
Я хз что Интер Майами должен сделать, чтобы перебить предложение саудовцев. 1. Предложат часть акций клуба Месси? А оно Месси надо? Ну хз хз. 2. Или будут настаивать на том, что в Америке Месси много денег заработает на рекламе, потому что люди богатые и их 300 лямов? Ну хз хз. Тут наверное реально нужно всё просчитать. Наверное нужны финансовые аналитики и всё такое...🤔
Но я бы лучше в Майами потусил чем в СА, несмотря на разницу в деньгах)
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Russ Ivan
Он всех решил обойти и переговорить? Пусть и в Оренбург заглянет...
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Vinnipukh Vinni
Ответ S100 Winner
Разве Лига 1 за пределами лиг топ-4 - это высший уровень?
Нет, это низший уровень. Ниже не бывает.
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S100 Winner
Ответ VERBLYUD
А как еще назвать игрока, у которого в сезоне 60+ Г+П, 3 трофея и МВП ЧМ?
Так лига, в которой он набил эту стату, ведь не топовая, за топ-4. А из ЛЧ вылетели сращу после группы
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people people
Ответ Arman Markosyan 25
Странно. До этого полёта в СА все говорили о Барселоне и о том, что Лео хочет остаться в Европе. А сейчас Аль-Хиляль и МЛС. Почему такое противоречие?
В Европе кроме Барсы он никому не сдался. А Барса даже Гави зарегистрировать не может
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statistic5
Ответ Алексей Тарасюк
Ой, блин, да каждый из нас выберет 400 млн в год возле верблюдів, чем 50 млн в Майами или 35 в Барсе
вот-вот, не представляю, как можно отказаться от 400 лямов
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S1rAlex
Господи, еще минимум 2 месяца похожих новостей, одна другой противоречащих)
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Алексей Тарасюк
Батя Ценник набивает
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HellLight
а в настоящий интер слабо?
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Иван Иванов
Я хз что Интер Майами должен сделать, чтобы перебить предложение саудовцев.
1. Предложат часть акций клуба Месси? А оно Месси надо? Ну хз хз.
2. Или будут настаивать на том, что в Америке Месси много денег заработает на рекламе, потому что люди богатые и их 300 лямов? Ну хз хз.
Тут наверное реально нужно всё просчитать. Наверное нужны финансовые аналитики и всё такое...🤔
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CopaAmerica
на сайте инсайдера ... все ясно
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Спартак пичинен
Ответ Экспертное мнение
Не топовая, это лига той страны, которая придумала Золотой Мяч из-за которого вы так печетесь каждый год?))) Это лига той страны, поставщика футбольных талантов во все эти АПЛ и Реалы? Сколько выходцев из этой нетоповой лиги гоняют в том же Реале сейчас? Как только в этой лиге кто-то заявляет о себе, его сразу забирают в чемпионаты повыше - стало быть показатели в этой лиге как минимум ценятся очень высоко. По твоей логике можно было сказать, что АПЛ не топ лига, так как долгое время не входила в топ-1))
если бы лига была топ, её бы другие не раскупали так легко
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Верховный Лорд
Хорхе с Хорхе общий язык найти смогут
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Greatest Of All Time
Ответ Пенс
Месси ещё не полный ноль а тот кто в одиночку выиграл ЧМ-(c) ХАХАХАХАХАХА) Особенно был прекрасен сейв от лёни на 120 минуте. Да и две серии пенальти затащил. В одиночку) Это больничная палата
Пенис, если не голы и ассисты Месси, дошли бы до серии пенальти???
Ах да для этого нужен 🧠 что бы понять, а это у фанатов рюналду нет.
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гилберт
Если переход состоится, то зрители в Майами увидят много переходов Месси по полю.
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Иван Иванов
Ответ Oleg
Посмотри что творилось на улицах Майами в 2021 году, когда Лео туда приезжал) А потом посмотри что творилось на Таймс - Сквер когда Лео выиграл корону мира ФИФА ЧМ.
Ну тогда наверное ему в Канаде нужно жить. 😂
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