Йоканович уйдет из «Динамо» по окончании сезона. Он не выполнил поставленные задачи (Sport24)

Тренер «Динамо» Славиша Йоканович покинет клуб по окончании сезона.

Об этом сообщает Sport24.

«Соглашение Йокановича с « » не будет продлено, тренер не выполнил поставленных задач. Славиша планирует вернуться в Сербию.

Из опций продолжения тренерской карьеры возможен вариант с возвращением в « ». Также есть возможность возглавить сборную или поехать в чемпионаты Катара или Саудовской Аравии», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

54-летний специалист возглавил московский клуб летом 2022 года. Сейчас «Динамо» занимает седьмое место в Мир , набрав 39 очков в 25 матчах.

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