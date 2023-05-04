Йоканович уйдет из «Динамо» по окончании сезона. Он не выполнил поставленные задачи (Sport24)
Тренер «Динамо» Славиша Йоканович покинет клуб по окончании сезона.
Об этом сообщает Sport24.
«Соглашение Йокановича с «Динамо» не будет продлено, тренер не выполнил поставленных задач. Славиша планирует вернуться в Сербию.
Из опций продолжения тренерской карьеры возможен вариант с возвращением в «Партизан». Также есть возможность возглавить сборную Сербии или поехать в чемпионаты Катара или Саудовской Аравии», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
54-летний специалист возглавил московский клуб летом 2022 года. Сейчас «Динамо» занимает седьмое место в Мир РПЛ, набрав 39 очков в 25 матчах.
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Такие жесты пафосно выглядят, но дорого (в самом буквальном смысле слова) обходятся. В этом сезоне никаких турнирных задач уже нет, поэтому куда разумнее не дергаться и спокойно подбирать нового тренера, имея месяц-полтора на переговоры.
Но и главная претензия, что молодые деградируют, а не развиваются.
Нет ни одного игрока, который за год стал бы сильнее при нем.
Пустая трата времени и денег.
Может быть, Слуцкий придет? Мне кажется, что с молодежью он прекрасно работает, вдруг раскроет Захаряна и Тюкавина как в свое время Эдегора и Хвичу?