Йоканович уйдет из «Динамо» по окончании сезона. Он не выполнил поставленные задачи (Sport24)

Теги премьер-лига Россия Сборная Сербии по футболу Партизан Динамо Москва высшая лига Катар Славиша Йоканович высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Тренер «Динамо» Славиша Йоканович покинет клуб по окончании сезона.

Об этом сообщает Sport24.

«Соглашение Йокановича с «Динамо» не будет продлено, тренер не выполнил поставленных задач. Славиша планирует вернуться в Сербию.

Из опций продолжения тренерской карьеры возможен вариант с возвращением в «Партизан». Также есть возможность возглавить сборную Сербии или поехать в чемпионаты Катара или Саудовской Аравии», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

54-летний специалист возглавил московский клуб летом 2022 года. Сейчас «Динамо» занимает седьмое место в Мир РПЛ, набрав 39 очков в 25 матчах.

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47 комментариев

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maks44
У Мостового уже почти бумажка есть. Динамо, не упустите.
+34
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Пользователь Имени
Болельщикам Динамо стоит порадоваться. Россыпь молодых и талантливых при сербе не развивались от слова совсем, а на контрасте со Шварцем и футбол смотрится крайне уныло
+26
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Тиджани Бабангида
С задачами не справился и дело даже не в результате - команда и ее молодежь перестали развиваться
+24
-3
+21
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Леха Федя
слава богу
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Фантом
Ответ Владимир Баранов
Он должен был уволен ещё ВЧЕРА.
Зачем? Чтобы сначала выплатить Йокановичу неустойку, а потом под конец сезона в суматохе искать свободного тренера, найти первого попавшегося и завалить с ним следующий сезон?

Такие жесты пафосно выглядят, но дорого (в самом буквальном смысле слова) обходятся. В этом сезоне никаких турнирных задач уже нет, поэтому куда разумнее не дергаться и спокойно подбирать нового тренера, имея месяц-полтора на переговоры.
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Владимир Баранов
Он должен был уволен ещё ВЧЕРА.
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Артемий Кузнецовский
Ответ Луизао фром мексика
У динамо состав не хуже или даже лучше Зенита а они идут на 11 месте позорно как-то
Хахаха
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Roman
Ответ Луизао фром мексика
У динамо состав не хуже или даже лучше Зенита а они идут на 11 месте позорно как-то
У Динамо состав в последнем матче был на 45 млн, у Зенита - 115 млн. Да, лучше Газпрома, конечно же
+3
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Виталии Пархоменко
Неужели в руководстве увидили что с ним только и будем болтаться в середине таблице. Бувач тоже должен быть уже на карандаше, кроме Дасы в прошлое летнее трансферное окно таких футболёров понабирал👎
+3
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nickfad2405@mail.ru
Ответ Тиджани Бабангида
С задачами не справился и дело даже не в результате - команда и ее молодежь перестали развиваться
Так, задачи надо нормальные ставить, состав гораздо слабее, чем у зенита, цска, Спартака, по сути только Ростов из более слабых выше, но там тренер очень долго уже работает
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Сергей Кондратьев
Ответ nickfad2405@mail.ru
Так, задачи надо нормальные ставить, состав гораздо слабее, чем у зенита, цска, Спартака, по сути только Ростов из более слабых выше, но там тренер очень долго уже работает
Ну хз, не настолько уж и слабее.
Но и главная претензия, что молодые деградируют, а не развиваются.
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RLVedter
Что-то разладилось у команды, а осенью шли неплохо.
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Peter Parker
Я бы посмотрел на Гаранина в Динамо, но можно и Николича.
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Андрей Парчинский
А почему не сейчас? Всё равно уже сезон провален, хуже уже некуда.
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Новый Орлеан
Ответ DonaldBrashear 2.0
и хорошо, просто так потратили год. никакого прогресса, все хорошие вещи после Шварца - все сошло в утиль. Захарян вместо прогресса качественного, сдал. Нет ни одного игрока, который за год стал бы сильнее при нем. Пустая трата времени и денег. Может быть, Слуцкий придет? Мне кажется, что с молодежью он прекрасно работает, вдруг раскроет Захаряна и Тюкавина как в свое время Эдегора и Хвичу?
Какие хорошие вещи после Шварца? Незабываем что у Шварца нехилые леги были. Плюс Воронин, который и делал за Шварца всю работу. Но хвалить мы будем немецкого физрука, потому Воронин сейчас типо - осот в огороде.
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Recreated
Даже жена моя сказала: -- "Ну и правильно, от него толку, как с козла молока!"
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Recreated
Шварц раскрыл многих, развил, а этот всех закопал, все футболисты деградировали прям на глазах!
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DonaldBrashear 2.0
и хорошо, просто так потратили год. никакого прогресса, все хорошие вещи после Шварца - все сошло в утиль. Захарян вместо прогресса качественного, сдал.
Нет ни одного игрока, который за год стал бы сильнее при нем.
Пустая трата времени и денег.

Может быть, Слуцкий придет? Мне кажется, что с молодежью он прекрасно работает, вдруг раскроет Захаряна и Тюкавина как в свое время Эдегора и Хвичу?
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Новый Орлеан
Ответ karaDENIZZZ
Высокая вероятность, что Шварц скоро свободен будет.
Шварц во второй раз опозорится хуже Лэмпса. Кадров-то нет!
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Spartakus1984
Николича возьмут
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FAN ID
- один Физрук,я не понимаю зачем его назначили?
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karaDENIZZZ
Высокая вероятность, что Шварц скоро свободен будет.
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Раменки за Динамо
Вслед махать не будем, чемодан-Шереметьево-Белград.
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ДМ-1чемпион
Ответ karaDENIZZZ
Высокая вероятность, что Шварц скоро свободен будет.
Шварц уже 2 недели свободен. Его выгнали из "Герты" после проигрыша "Шальке"!
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Spartakus1984
Ответ titov-and-trubach
Если Динамо не интересны иностранцы, то можно попробовать Слуцкого или Гончаренко. В Личку не верю, слишком большой у него будет контраст между Оренбургом и Динамо в плане ожиданий. В Оренбурге можно чередовать 4-0 с 0-6, но в Динамо за пару таких поражений, скорее всего, уволят. А больше и некого особо. Калешина тащить - тоже сомнительная идея. Березуцкий? Непонятно. Или Черчесова опять из Ференцвароша вытаскивать)
Мостового подождать
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