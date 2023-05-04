Месси получил официальное предложение от «Аль-Хилаля» (Reuters)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Лионель Месси получил предложение из Саудовской Аравии.

Как сообщает Reuters, «Аль-Хилаль» направил 35-летнему футболисту официальное предложение о контракте.

Ранее сообщалось, что в ближневосточной стране аргентинец сможет зарабатывать 400 миллионов евро в год. 

Месси – посол Саудовской Аравии по туризму. За поездку в эту страну без разрешения «ПСЖ» отстранил форварда на две недели. 

Сообщалось, что Месси и «ПСЖ» не продлят контракт, истекающий по окончании этого сезона.

«Барселона» выражала желание вернуть своего воспитанника летом.

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141 комментарий

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SaH4r.
400 миллионов. За 1 сезон. Футбол сошёл с ума.
+185
-14
+171
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Артур Багдасарян
Ответ SaH4r.
400 миллионов. За 1 сезон. Футбол сошёл с ума.
при чём тут футбол)
+150
-18
+132
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SaH4r.
Ответ Артур Багдасарян
при чём тут футбол)
извини, забыл, что Месси в гольф играет
+114
-17
+97
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TinTin
400млн в год, сеть магазинов «мохен-тохен», половина гарема шейха, и массаж пиписки
+65
-5
+60
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Gornostaev
А ведь если перейдет и Аль-Наср будет играть с Аль-Хилаль то придеться смотреть 🙄... Не исключено, что по Матч-тв 😂...
+46
-4
+42
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СуперНегр228
Грядет величайшое переобувание в истории футбола)
+59
-30
+29
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NaviGator
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Надеюсь Месси не додумается разрушать свою карьеру
в 35, после выигрыша всего на свете? и много чего и по много раз? Разрушать карьеру? ну да, все перспективы свои продаст, наверное...
+35
-8
+27
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Роман Шаров
такой проект был в Китае, через год два вроде как всех разогнали...
+19
-2
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Barca_mania
Месси ни за что не выберет путь КРинжа7 и уйдет доигрывать в Барсу играя в ЛЧ.
Пожалуй заскриню
+12
-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Barca_mania
Месси ни за что не выберет путь КРинжа7 и уйдет доигрывать в Барсу играя в ЛЧ.
Барсамания: Месси в Барселоне

Далее: Месси переходит в Аль-Хиляль
+15
-5
+10
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Эрж Абакиров
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
чел, ты, чувствуешь, запятые?
+9
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haymaker
Ответ СуперНегр228
Грядет величайшое переобувание в истории футбола)
Не грядёт. Вообще ничего не изменится
+11
-4
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Muhammad Juraev
Ответ СуперНегр228
Грядет величайшое переобувание в истории футбола)
Все фанаты Месси в один голос говорят, что верблюд лига всё равно будет верблюд лигой, но персофаны кринжа кричат про переобувание)
Неудивительно, ведь они привыкли сравнивать верблюд лигу с АПЛ и 13 миллиардов просмотров 🤣
+10
-4
+6
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Экспертное мнение
Ответ Syndycate
А это верблюжья лига или уже нет? Я что-то запутался)
Роналду говорил, что никогда не поедет играть в такие арабские страны доигрывать как Хави.

Месси такого не говорил.

Главное, в этом не путайся)
+11
-5
+6
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Максим Черкашин
Ответ TinTin
400млн в год, сеть магазинов «мохен-тохен», половина гарема шейха, и массаж пиписки
И бутылочку сладкого Бубалеха.:))))
+6
0
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Жорег Борщофф
Ответ Спартак Уокер
Интересно что будут делать фаны Месси если он туда перейдёт
«У Сталина был своеобразный юмор. Рассказывали, что начальник политуправления Красной армии Мехлис пожаловался Верховному, что один из маршалов каждую неделю меняет фронтовую жену. Мехлис спросил, что будем делать. Сталин с суровым видом ничего не ответил. Мехлис, полагая, что он обдумывает строгое наказание, начал было сожалеть о своем доносе. Но тут Сталин с лукавой усмешкой прервал молчание: – Завидовать будем…»
+6
0
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Vovker
Внезапно чемпионат Саудовской Аравии из ущербного и отсталого превращается в передовой и прогрессивный по мнению местных экспертов.
+17
-11
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Пенс
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Надеюсь Месси не додумается разрушать свою карьеру
+++. Нужно ещё добить бчк, а потом уже это всё.
+20
-15
+5
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Надеюсь Месси не додумается разрушать свою карьеру
Ммм что? Как может быть разрушена карьера Месси?
+10
-5
+5
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Alexey Slutsker
Так Месси сможет и Рона к себе в команду купить
+7
-2
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R3DMate
Ответ СуперНегр228
Грядет величайшое переобувание в истории футбола)
я немножко далек от срача Месси-Роналду. А в чем должно заключаться переобувание? Роналду надувал щеки и рассказывал, как он всем нужен. В итоге оказался в верблюд-лиге. И понятно, почему над ним потешаются. Месси взял ЧМ, закрыл свои челленджи в футболе, если поедет в верблюд-лигу - это его решение. Он же не звездоболит про переход. Вроде, разница ощущается. Или нет?
+5
-1
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Прекрасная РФПЛ будущего
Надеюсь Месси не додумается разрушать свою карьеру
+17
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SaH4r.
Ответ DolJun
местные кулес в одном шаге от 30ого переобувания за день)
даже если и Месси перейдёт туда, она все равно будет песчаной лигой)
+10
-6
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Пугливый Кот
Ответ Артур Багдасарян
при чём тут футбол)
Ну как можно писать "при чем"????? Ну вот как?
+3
0
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haymaker
Ответ Ola BP
Ну, в Китае не такие легенды были. МЛС, например, начали свою раскрутку благодаря Бексу. Реальное же газеты выходили с результатами игр в МЛС) Потому что по популярности Бекс тогда был как Роналду и Месси сейчас. Поэтому арабы с двух козырей пошли. Тут загвоздка в том, что нужно как-то расширять презентабельность лиги и повышать интерес. Ибо Лео и Роналду дольше двух сезонов там вряд ли задержатся. Но к этой лиге пустыни уже сейчас внимания больше, чем ко всем лигам вне топ5 вместевзятые.
Всё равно не взлетит. Строительство начинают с фундамента, а они сразу перешли к украшательствам
+4
-1
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