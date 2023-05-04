Месси получил официальное предложение от «Аль-Хилаля» (Reuters)
Лионель Месси получил предложение из Саудовской Аравии.
Как сообщает Reuters, «Аль-Хилаль» направил 35-летнему футболисту официальное предложение о контракте.
Ранее сообщалось, что в ближневосточной стране аргентинец сможет зарабатывать 400 миллионов евро в год.
Месси – посол Саудовской Аравии по туризму. За поездку в эту страну без разрешения «ПСЖ» отстранил форварда на две недели.
Сообщалось, что Месси и «ПСЖ» не продлят контракт, истекающий по окончании этого сезона.
«Барселона» выражала желание вернуть своего воспитанника летом.
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Неудивительно, ведь они привыкли сравнивать верблюд лигу с АПЛ и 13 миллиардов просмотров 🤣
Месси такого не говорил.
Главное, в этом не путайся)