Месси получил официальное предложение от «Аль-Хилаля» (Reuters)

Лионель Месси получил предложение из Саудовской Аравии.

Как сообщает Reuters, « » направил 35-летнему футболисту официальное предложение о контракте.

Ранее сообщалось, что в ближневосточной стране аргентинец сможет зарабатывать 400 миллионов евро в год.

– посол Саудовской Аравии по туризму. За поездку в эту страну без разрешения « » отстранил форварда на две недели.

Сообщалось, что Месси и «ПСЖ» не продлят контракт, истекающий по окончании этого сезона.

«Барселона» выражала желание вернуть своего воспитанника летом.

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