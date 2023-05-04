«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед». Бруну, Антони, Марсьяль, Рэшфорд играют. Онлайн-трансляция

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брайтон онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» играет с «Брайтоном» в гостях в перенесенном матче 28-го тура АПЛ.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
4 мая, 22.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
БрайтонСтил, Данк, Уэбстер, Эступиньян, Мак Аллистер, Гилмор, Энсисо, Митома, Буонанотте, Кайседо, Уэлбек.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Диогу Далот, Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Антони, Марсьяль, Рэшфорд.

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44 комментария

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therealgreenman
Удачи и победы МЮ✊, нельзя терять очки, хоть Брайтон и селён в этом сезоне…
+18
-8
+10
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Верховный Лорд
Ответ ман сити фейк
Отдуши буду болеть за Брайтон. Митома, Энсисо, Кайседо жгите
Не забудь на завтра сделать домашку перед матчем
+13
-5
+8
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Urmatbek Abzhalov
Ответ therealgreenman
Удачи и победы МЮ✊, нельзя терять очки, хоть Брайтон и селён в этом сезоне…
Да, очень селён
+8
-1
+7
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Руслан Чесебиев
Игра для МЮ будет тяжелой, но в любом случае нужно брать реванш и выигрывать
+6
-1
+5
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Андрей Хенто
Ответ Фан 373
Комментарий удален пользователем
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+5
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Answer1
Ответ Under
а какой результат будет за Ливерпуль? учитывая, что они Брайтону уступают по потерянным
У Брайтона там календарь адский, так что скорее Ливерпулю выгоднее сегодня их победа, чтобы МЮ очки потерял. Сам Брайтон точно оступится позже, все-таки 6 матчей за 20 дней, при чем три из которых против Арсенала, Ньюкасла и Сити.
+4
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+4
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Under
Ответ Фан 373
У Милана 32 за Кетеларе который вообще не играет, но Милан в 1/2 финала ЛЧ ☝️...
при чём тут Милан вообще?
+3
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+3
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Under
Ответ Алексей Тарасюк
Комментарий удален пользователем
а какой результат будет за Ливерпуль?
учитывая, что они Брайтону уступают по потерянным
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muse muse
Удачи МЮ, хотелось бы победы, конечно)
+2
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Dm Kznts
Ответ Фан 373
100 Антони+70 Каземиро 🤦‍♂️🤡..
так это 170
а откуда 250, болезный? ))
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Анатолій Василевський
Ответ Under
топы у Ньюкасла - это Арсенал и Брайтон?
ага
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QWertY
Ответ Фан 373
250 млн на Антони и Каземиро 🤣🤦‍♂️🤡👎..
Нужно было купить за эти деньги недоклубешник милан и сделать фармом)
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Under
Ответ Диер Ташкент
Будет тяжело наверное и в этот раз. Брайтон, как в кубке показали крепкая, хорошая, бегающая команда, МЮ же, наоборот, в последние месяцы еле ноги носят на поле Даже если сегодня проиграют, это не сильно ухудшает положение команды в топ 4. А так победы МЮ, закончит в первый же сезон Тен Хага на третьем месте после Сити и Арсенала будет хорошим результатам для команды
да ладно, даже если выиграют сегодня, пять матчей ещё впереди и одно очко форы перед Ньюкаслом
рано третье место гарантировать
учитывая опять же, что еле ноги носят на поле
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Руслан Чесебиев
Неужели Санчо не в стартовом составе😁
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Dm Kznts
Ответ Фан 373
У Милана 32 за Кетеларе который вообще не играет, но Милан в 1/2 финала ЛЧ ☝️...
ага
и на 7 месте в таблице :))
пиши ещё
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Streetbor
Брайтон последняя команда из топ 10, с кем не играл МЮ ещё на выезде соответственно. Пока в 9 матчах одна победа над Фулхэмом. Баланс все равно отстойный, даже если вдруг так выйдет и сегодня победят))
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Dm Kznts
Удачи Юнайтед.
Сложный матч
+4
-3
+1
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Ivchev
Доволен составом, очень правильно, считаю, что Санчо и Эриксен на скамейке, ужасно провели предыдущий матч.
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Любезный Коссутий
Ответ Бухгалтер2021
на брайтон такой кэф?очень странно мю что матч сдаст ради кубка англии
кубок Англии 3 июня
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Answer1
Ответ Lion Lionich
Не знаю как кто-верю в победу!сделали из Брайтона монстра..все будет норм!зависит от настроя..да,не плохая компания собралась там,это не значит что надо бояться их .. Удачи и победы МЮ! One love one United!
Да тут вопросы даже не из-за Брайтона, а из-за игры МЮ на выезде. Дома и в гостях, как-будто две разные команды.
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Диер Ташкент
Ответ Under
да ладно, даже если выиграют сегодня, пять матчей ещё впереди и одно очко форы перед Ньюкаслом рано третье место гарантировать учитывая опять же, что еле ноги носят на поле
Ну соперники там лёгкие остаются у МЮ. Возможно потеряют очки. Ньюкасла же ждёт Брайтон и Арсенал. Поэтому все впереди
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Lion Lionich
Не знаю как кто-верю в победу!сделали из Брайтона монстра..все будет норм!зависит от настроя..да,не плохая компания собралась там,это не значит что надо бояться их ..
Удачи и победы МЮ!
One love one United!
+1
-1
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Фан 373
Комментарий удален пользователем
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Under
Ответ Анатолій Василевський
тоже склоняюсь к такому варианту. и пока лучше смотреть в сторону Ньюкасла - они ближе чем МЮ
ну как, если закладываться на победу Брайтона сегодня, то Ньюкасл выше будет уже
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Алексей Тарасюк
Комментарий удален пользователем
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