«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед». Бруну, Антони, Марсьяль, Рэшфорд играют. Онлайн-трансляция
«Манчестер Юнайтед» играет с «Брайтоном» в гостях в перенесенном матче 28-го тура АПЛ.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 4 мая, 22.00, «Фалмер»
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Брайтон –
Стил, Данк, Уэбстер, Эступиньян, Мак Аллистер, Гилмор, Энсисо, Митома, Буонанотте, Кайседо, Уэлбек.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Диогу Далот, Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Антони, Марсьяль, Рэшфорд.
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учитывая, что они Брайтону уступают по потерянным
а откуда 250, болезный? ))
рано третье место гарантировать
учитывая опять же, что еле ноги носят на поле
и на 7 месте в таблице :))
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Сложный матч
Удачи и победы МЮ!
One love one United!