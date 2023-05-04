«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед». Бруну, Антони, Марсьяль, Рэшфорд играют. Онлайн-трансляция

«Манчестер Юнайтед» играет с «Брайтоном» в гостях в перенесенном матче 28-го тура АПЛ.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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