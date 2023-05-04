Месси ради «Барсы» готов снизить зарплату в 3 раза – до 10 млн евро. Клуб уверен, что сможет подписать форварда (RMC Sport)
Лионель Месси намерен перейти в «Барселону».
Как сообщает RMC Sport, возвращение в каталонский клуб является приоритетным вариантом для 35-летнего футболиста. Он уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента по окончании сезона.
Ради перехода в «Барсу» Месси готов согласиться на снижение зарплаты в три раза – до 10 миллионов евро в год.
Отмечается, что важную роль в потенциальном трансфере играет бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро. Он пытается поспособствовать возвращению Лионеля в «блауграну».
Руководство «Барселоны» уверено, что сможет осуществить трансфер Месси, даже несмотря на финансовые трудности. Боссы клуба хотят построить команду, в которой аргентинец будет играть ключевую роль.
Если «Барселоне» не удастся убедить Ла Лигу в том, что клуб находится в стабильном финансовом положении, за трансфер форварда поборются саудовский «Аль-Хилаль» и американский «Интер Майами».
В текущем сезоне Лиги 1 Месси провел 28 матчей, забил 15 голов и отдал 15 ассистов. Его статистику можно найти здесь.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
119 комментариев