Месси ради «Барсы» готов снизить зарплату в 3 раза – до 10 млн евро. Клуб уверен, что сможет подписать форварда (RMC Sport)

Лионель Месси намерен перейти в «Барселону».

Как сообщает RMC Sport, возвращение в каталонский клуб является приоритетным вариантом для 35-летнего футболиста. Он уйдет из « » на правах свободного агента по окончании сезона.

Ради перехода в «Барсу» Месси готов согласиться на снижение зарплаты в три раза – до 10 миллионов евро в год.

Отмечается, что важную роль в потенциальном трансфере играет бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро. Он пытается поспособствовать возвращению в «блауграну».

Руководство «Барселоны» уверено, что сможет осуществить трансфер Месси, даже несмотря на финансовые трудности. Боссы клуба хотят построить команду, в которой аргентинец будет играть ключевую роль.

Если «Барселоне» не удастся убедить в том, что клуб находится в стабильном финансовом положении, за трансфер форварда поборются саудовский « » и американский « ».

В текущем сезоне Лиги 1 Месси провел 28 матчей, забил 15 голов и отдал 15 ассистов. Его статистику можно найти здесь.

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