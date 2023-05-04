Месси ради «Барсы» готов снизить зарплату в 3 раза – до 10 млн евро. Клуб уверен, что сможет подписать форварда (RMC Sport)

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси Серхио Агуэро лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Интер Майами деньги Футбол

Лионель Месси намерен перейти в «Барселону».

Как сообщает RMC Sport, возвращение в каталонский клуб является приоритетным вариантом для 35-летнего футболиста. Он уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента по окончании сезона.

Ради перехода в «Барсу» Месси готов согласиться на снижение зарплаты в три раза – до 10 миллионов евро в год.

Отмечается, что важную роль в потенциальном трансфере играет бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро. Он пытается поспособствовать возвращению Лионеля в «блауграну».

Руководство «Барселоны» уверено, что сможет осуществить трансфер Месси, даже несмотря на финансовые трудности. Боссы клуба хотят построить команду, в которой аргентинец будет играть ключевую роль. 

Если «Барселоне» не удастся убедить Ла Лигу в том, что клуб находится в стабильном финансовом положении, за трансфер форварда поборются саудовский «Аль-Хилаль» и американский «Интер Майами». 

В текущем сезоне Лиги 1 Месси провел 28 матчей, забил 15 голов и отдал 15 ассистов. Его статистику можно найти здесь

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119 комментариев

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MrWillSee
Ответ Granero-24
Когда у тебя на весах 400 млн в год. Думаю за такие деньги не вернется, 2 года назад почему не согласился ?! Реально смотрите на вещи
Тогда нельзя было по закону (снижение зп более двух раз)
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rigobersong
Понятно, что пока это все довольно отдаленные слухи, но отказаться от 400 миллионов и играть за 10, что это как не любовь к футболу, городу, болельщикам по всему миру:) Этим жестом Месси может показать, что не все можно купить за деньги:)
+85
-41
+44
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6tspey7tb5
За копейки готов сыграть так сказать
+49
-10
+39
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Men77
Если Месси перейдет в Барсу на десятку, то гелевые будут кричать, что алчный гном повелся на 10 лямов , и побоялся поехать конкурировать к Роналду за символические 400 лямов 🤣
+32
-15
+17
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Crazy Diamond
Ответ Granero-24
Когда у тебя на весах 400 млн в год. Думаю за такие деньги не вернется, 2 года назад почему не согласился ?! Реально смотрите на вещи
Я очень сильно удивлюсь, если учитывая кризис Барсы и 400 млн от арабов Месси окажется в Барсе этим летом
+15
-3
+12
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TinTin
Заголовок не правильный, правильно будет «Месси ради возвращения готов снизить зарплату игроков «Барсы» в три раза»
+21
-12
+9
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Muhammad Juraev
Ответ TinTin
Заголовок не правильный, правильно будет «Месси ради возвращения готов снизить зарплату игроков «Барсы» в три раза»
И унизить фруктовых в очередной раз)
+14
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Экспертное мнение
Сколько-кратное будет, если он откажется от 400 млн ради 10? Похоже переобуваться придется хейтерам, как всегда, хотя для них это не сложно, провернут на опыте.
+34
-29
+5
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Станислав Л
Ответ Syndycate
Построить команду вокруг 36 летнего пенсионера?🤣 Удачи)
первый по гол+пас прямо сейчас - хорош пенсионер
+9
-5
+4
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нелюбитель футбола
Ответ Экспертное мнение
Сколько-кратное будет, если он откажется от 400 млн ради 10? Похоже переобуваться придется хейтерам, как всегда, хотя для них это не сложно, провернут на опыте.
Да, после новости про Хиляль они затихли... Как и после финала ЧМ... Но скоро вылезут и будут петь песни про то, что Геша получает больше и поэтому он лучше... И, конечно, "зачем Барсе Месси - он её развалит"... А-ха-ха-ха.. 😄👏👍..
+14
-10
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Philatelist79
Не знаю почему, но я верю, что Месси согласится на 10 вместо 400 верблюжьих.
+11
-7
+4
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Станислав Л
Больше чем уверен, что Месси согласится на зп в виде бонусов ради возвращения в Барселону.
+8
-5
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Нефанатик
Готов снизить до 10 млн и получать остальное в конвертах
+12
-9
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bedLaM
Ответ rigobersong
Понятно, что пока это все довольно отдаленные слухи, но отказаться от 400 миллионов и играть за 10, что это как не любовь к футболу, городу, болельщикам по всему миру:) Этим жестом Месси может показать, что не все можно купить за деньги:)
он ещё никуда не перешёл
+3
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Men77
Ответ Нефанатик
Готов снизить до 10 млн и получать остальное в конвертах
как Фруктик в Юве? 🤣
+7
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ПравдоРуб
Ответ Игорь Климов
А кто тебе сказал, что Хави будет строить игру команды вокруг Лео Месси?
Если прочтешь новость до конца, поймёшь
+3
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Muhammad Juraev
Ответ Предан Мадриду!!!
к большому сожалению он так не поступит)) все знают Месси, его любовь к деньгам
Это ведь Месси смеялся над арабской лигой, говорил, что никогда не будет там играть и продался за 200млн?
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Мыкола
10 миллионов и 400 миллионов. Что выбрать? Вот задача
+2
0
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Temp LC
Ответ Станислав Л
ну так Месси не Роналду! Обладатель всех возможных трофеев, чемпион мира! Лучший игрок!
Так у роналду разновидность наград больше чем у Месси, да и единственное что ему не удалось это ЧМ
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Экспертное мнение
Ответ Предан Мадриду!!!
к большому сожалению он так не поступит)) все знают Месси, его любовь к деньгам
А ты знаешь людей, которые не любят деньги?)) Какой-то бредовый упрёк. Но даже если он так поступит, хейтеры всё равно найдут за что цепляться.
+3
-2
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Wasilij Petrow
Я бы на его месте вернулся. Но рассуждает миллиардер, мне не понять.
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Юрий Поляков
А для чего он нужен Барселоне ?! На сколько я понимаю барса строит новую молодую команду , раздевалку он не держит в напряжение , какой смысл то ?! Ради завершения карьеры только , но опять же не пойдёт ли это во вред команде 🤷🏻‍♂️ не пойму !!! Пускай ждут его на тренерскую работу, возможно это какие то даст плоды !!!
+3
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Игорь Климов
Удачи с переходом Лео Месси, обратно домой - в Барселону!
+5
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barca1899messi
Ответ Предан Мадриду!!!
считают же что Роналду перешёл ради денег
Те кто считают что Роналду перешёл ради денег не правы он перешёл к арабам потому что он нафиг никому не нужен был в Европе
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Tristan...
Ответ Предан Мадриду!!!
к большому сожалению он так не поступит)) все знают Месси, его любовь к деньгам
А кто не любит 400млн?
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