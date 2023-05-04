Мостовой о критиках: «Когда хотя бы тысячу раз мяч начеканите, тогда и будем разговаривать. Фамилию Слуцкого при мне не произносите. Какой он футбольный человек?»
Александр Мостовой резко высказался о Леониде Слуцком и других своих критиках.
– Мне неинтересны мнения людей из подводной лодки, я их не слушаю, не читаю комментарии под моими высказываниями. Это то же самое, как если я приду к хирургу и скажу: «Да ты, блин, неправильно оперируешь, надо вот так!» А мне ответят: «Ты больной? Давай-ка, ложись на стол, и я над тобой поработаю».
В основном про меня пишут люди, которые на два порядка младше меня. Вот люди, которые про меня вечно что-то говорят, обращаюсь к вам: когда хотя бы мяч тысячу раз начеканите, тогда и будем разговаривать. Вы просто сидите, пишете, так как делать вам больше нечего – у вас просто нет совести, ребята!
– Но о вас говорят и Слуцкий, и Карпин...
– Слуцкий? Карпин еще нормально. Фамилию Слуцкого при мне не произносите. Какой он футбольный человек? Где он на воротах стоял? Покажите мне их! Во что он мог играть? Выдумали историю про ворота и рассказывают.
Еще скажите, что Абаскаль играл – вот он, конечно, вообще смешной! Карпин, Онопко и Мостовой играли на высочайшем уровне. Дзюба сказал, что я царь? Вот и все. Мы с Артемом родились в один день – 22 августа, оба Львы! – заявил бывший игрок сборной России.
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Человек мог сидеть на миллионной зарплате в насиженном месте, но принял вызов поехать в одну из сложнейших лиг мира на меньшую зарплату, просто чтобы рости как специалист. И бросить себе вызов. Да только в этом поступке, от спорта больше чем у большинства Российских футболистов.
Я очень скептический отношусь к тренерским способностям Леонида Викторовича. Но он определенно футбольный человек и заслуживает уважения за проделанную работу.
Тут максимум князя удельного послать сможешь
Это, на самом деле, многое говорит о футбольной фелософии Моста. И об общем его интеллекте...
И это... «на два порядка» означает «в 100 раз».
"Я 11 лет считаю спички у вас в коробках - их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там сумасшедшие что ли все???"