Мостовой о критиках: «Когда хотя бы тысячу раз мяч начеканите, тогда и будем разговаривать. Фамилию Слуцкого при мне не произносите. Какой он футбольный человек?»

Александр Мостовой резко высказался о Леониде Слуцком и других своих критиках.

– Мне неинтересны мнения людей из подводной лодки, я их не слушаю, не читаю комментарии под моими высказываниями. Это то же самое, как если я приду к хирургу и скажу: «Да ты, блин, неправильно оперируешь, надо вот так!» А мне ответят: «Ты больной? Давай-ка, ложись на стол, и я над тобой поработаю».

В основном про меня пишут люди, которые на два порядка младше меня. Вот люди, которые про меня вечно что-то говорят, обращаюсь к вам: когда хотя бы мяч тысячу раз начеканите, тогда и будем разговаривать. Вы просто сидите, пишете, так как делать вам больше нечего – у вас просто нет совести, ребята!

– Но о вас говорят и Слуцкий, и Карпин...

– ? Карпин еще нормально. Фамилию Слуцкого при мне не произносите. Какой он футбольный человек? Где он на воротах стоял? Покажите мне их! Во что он мог играть? Выдумали историю про ворота и рассказывают.

Еще скажите, что играл – вот он, конечно, вообще смешной! , Онопко и играли на высочайшем уровне. Дзюба сказал, что я царь? Вот и все. Мы с родились в один день – 22 августа, оба Львы! – заявил бывший игрок сборной России.

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