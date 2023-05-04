Мостовой о критиках: «Когда хотя бы тысячу раз мяч начеканите, тогда и будем разговаривать. Фамилию Слуцкого при мне не произносите. Какой он футбольный человек?»

Теги Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой Валерий Карпин Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой резко высказался о Леониде Слуцком и других своих критиках.

– Мне неинтересны мнения людей из подводной лодки, я их не слушаю, не читаю комментарии под моими высказываниями. Это то же самое, как если я приду к хирургу и скажу: «Да ты, блин, неправильно оперируешь, надо вот так!» А мне ответят: «Ты больной? Давай-ка, ложись на стол, и я над тобой поработаю».

В основном про меня пишут люди, которые на два порядка младше меня. Вот люди, которые про меня вечно что-то говорят, обращаюсь к вам: когда хотя бы мяч тысячу раз начеканите, тогда и будем разговаривать. Вы просто сидите, пишете, так как делать вам больше нечего – у вас просто нет совести, ребята!

– Но о вас говорят и Слуцкий, и Карпин...

Слуцкий? Карпин еще нормально. Фамилию Слуцкого при мне не произносите. Какой он футбольный человек? Где он на воротах стоял? Покажите мне их! Во что он мог играть? Выдумали историю про ворота и рассказывают.

Еще скажите, что Абаскаль играл – вот он, конечно, вообще смешной! Карпин, Онопко и Мостовой играли на высочайшем уровне. Дзюба сказал, что я царь? Вот и все. Мы с Артемом родились в один день – 22 августа, оба Львы! – заявил бывший игрок сборной России.

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178 комментариев

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Dszubov
В детстве считается?
+237
-2
+235
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Pushkin_CR7
Ответ Dszubov
В детстве считается?
Даже в уме считается
+187
-1
+186
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lovkac
"Когда хотя бы тысячу литров пива выпьете, тогда и будем разговаривать" Добавил Царь не под запись
+163
-6
+157
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ЦСКА1960
Есть футбольные фристайлеры, которые не только начеканит гораздо больше, но и такие трюки с мячом вытворяют, что мостовому и не снилось.
+86
-2
+84
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Бодратустра
Когда хотя бы чемпионат России выиграешь в качестве тренера можешь начать говорить про тренера Слуцкого
+84
-8
+76
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Akademik77
Ответ lovkac
"Когда хотя бы тысячу литров пива выпьете, тогда и будем разговаривать" Добавил Царь не под запись
Веду дневник потребления напитков с 10 года. 2358 литров пива по сегодняшний день. Я имею права царя на ### послать?
+65
-2
+63
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moldfan
Слуцкий человек, который начав с самых низов, тренеруя детей - стал многократным чемпионом России, в том числе опережал Зенит не обладая и близкими ресурсами какое-то время. Слуцкий человек к чьему мнению прислушивается Эдегор, Головин, Боуэн.

Человек мог сидеть на миллионной зарплате в насиженном месте, но принял вызов поехать в одну из сложнейших лиг мира на меньшую зарплату, просто чтобы рости как специалист. И бросить себе вызов. Да только в этом поступке, от спорта больше чем у большинства Российских футболистов.

Я очень скептический отношусь к тренерским способностям Леонида Викторовича. Но он определенно футбольный человек и заслуживает уважения за проделанную работу.
+52
-4
+48
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#SharkTeam
про львов поржал, неужели он это все серьезно
+49
-2
+47
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Александр Шейфер
Ответ Bartez1986
а играют, кстати, обычно, не очень хорошо. пересекался с такими на площадке. да, технари, но понимание игры слабое
Да и понимание игры, как оказалось, не делает тебя хорошим тренером. Лэмпард тому пример.
+44
0
+44
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Andrbundr
Ощущение, что каждый раз заходя на спортс, я читаю одну и ту же новость
+38
0
+38
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Bartez1986
Ответ ЦСКА1960
Есть футбольные фристайлеры, которые не только начеканит гораздо больше, но и такие трюки с мячом вытворяют, что мостовому и не снилось.
а играют, кстати, обычно, не очень хорошо. пересекался с такими на площадке. да, технари, но понимание игры слабое
+32
-1
+31
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Alex Rhea
Ответ Akademik77
Веду дневник потребления напитков с 10 года. 2358 литров пива по сегодняшний день. Я имею права царя на ### послать?
Ну, маловато, друг
Тут максимум князя удельного послать сможешь
+29
-1
+28
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Granero-24
А можно 500, и просто постоять рядом ?
+26
0
+26
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ɔculpa
Так он даже в контексте идиота размышляет о праве называться футбольным человеком, как идиот. Да есть люди, кто и тысячу раз начеканят, но в игре даже в любителях будут абсолютно несостоятельны. Где игра в футбол, и где чеканка.
Это, на самом деле, многое говорит о футбольной фелософии Моста. И об общем его интеллекте...
+26
-2
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Lanc
По его мнению, лучшую яичницу умеет готовить не повар, а курица.
+23
-1
+22
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Доктор Верховцев
Шикарный поток, Сань!
И это... «на два порядка» означает «в 100 раз».
+18
-2
+16
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AsGardiel
Ответ Granero-24
Это то же самое, как если я приду к хирургу и скажу: «Да ты, блин, неправильно оперируешь, надо вот так!» А мне ответят: «Ты больной? Давай-ка, ложись на стол, и я над тобой поработаю». Это же не ложь да ? Он сейчас правду сказал ?
чеканка к футболу имеет такое же отношение, как жонглирование ножами к хирургической операции
+15
0
+15
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Pok_Toholo
Ответ Andrbundr
Ощущение, что каждый раз заходя на спортс, я читаю одну и ту же новость
Вот ещё Царь будет каждый раз что-то новое придумывать
+12
0
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Гена Криштофоров
Тем временем Кройфф: «Техника — это не умение жонглировать мячом 1000 раз. Любой может сделать это, практикуясь. С таким же успехом вы можете работать в цирке. Техника подразумевает под собой умение отдать передачу в одно касание, с правильной скоростью, на удобную ногу вашего партнера по команде».
+11
0
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4 shizzle ma nizzle
Ответ Akademik77
Веду дневник потребления напитков с 10 года. 2358 литров пива по сегодняшний день. Я имею права царя на ### послать?
Письмо на Балабановскую спичечную фабрику:
"Я 11 лет считаю спички у вас в коробках - их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там сумасшедшие что ли все???"
+11
0
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All These Things I Hate
Ответ Pushkin_CR7
Даже в уме считается
в случае с Мостовым и ФИФА считается))
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Алексей Иванов
Ответ moldfan
Слуцкий человек, который начав с самых низов, тренеруя детей - стал многократным чемпионом России, в том числе опережал Зенит не обладая и близкими ресурсами какое-то время. Слуцкий человек к чьему мнению прислушивается Эдегор, Головин, Боуэн. Человек мог сидеть на миллионной зарплате в насиженном месте, но принял вызов поехать в одну из сложнейших лиг мира на меньшую зарплату, просто чтобы рости как специалист. И бросить себе вызов. Да только в этом поступке, от спорта больше чем у большинства Российских футболистов. Я очень скептический отношусь к тренерским способностям Леонида Викторовича. Но он определенно футбольный человек и заслуживает уважения за проделанную работу.
1/4 оч без трансферов и тренер сборной. Плюс открыл школу в Волгограде
+10
-1
+9
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Mohnatiy
Ответ Granero-24
Это то же самое, как если я приду к хирургу и скажу: «Да ты, блин, неправильно оперируешь, надо вот так!» А мне ответят: «Ты больной? Давай-ка, ложись на стол, и я над тобой поработаю». Это же не ложь да ? Он сейчас правду сказал ?
И при этом он учит всех тренировать, не являясь тренером и даже не имея лицензии...
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Pb-SE
Ответ Perfectum
А тысяча попыток по одному разу будут считаться?
А ты терпеливый. Я после 3-й попытки выкинул мяч в окно.
+9
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Theodor Herzl
По Мостовому любой уличный фристайлер более футбольный человек чем Жозе Моуринью
+9
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