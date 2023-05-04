CAS заявил о продлении сроков для подготовки к слушаниям по делу Камилы Валиевой.

На чемпионате России в декабре 2021 года фигуристка сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Обмен письменными материалами продолжается. Все стороны согласились продлить обычные сроки для этого этапа.

Дата слушания будет определена на более позднем этапе, после того как будут представлены списки свидетелей и экспертов.

Маловероятно, что слушание состоится раньше августа 2023 года. Как только оно будет назначено, дата слушания будет официально объявлена на сайте CAS», – заявили в пресс-службе суда.

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