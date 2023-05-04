CAS о деле Валиевой: «Обмен письменными материалами продолжается. Все стороны согласились продлить обычные сроки для этого этапа»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

CAS заявил о продлении сроков для подготовки к слушаниям по делу Камилы Валиевой.

На чемпионате России в декабре 2021 года фигуристка сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Обмен письменными материалами продолжается. Все стороны согласились продлить обычные сроки для этого этапа.

Дата слушания будет определена на более позднем этапе, после того как будут представлены списки свидетелей и экспертов.

Маловероятно, что слушание состоится раньше августа 2023 года. Как только оно будет назначено, дата слушания будет официально объявлена на сайте CAS», – заявили в пресс-службе суда.

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32 комментария

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Ритт
Что то примолкли иностранные спортсмены. Не ропщут больше по поводу неполученных медалей. Пока наши дело вели, так не заткнуть было, а как на международный уровень дело вышло, всё, примолкли. А дело так и тянется.
+31
-6
+25
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kate_ko
суд по делу Камилы Валиевой ведется на древнем языке энтов, не иначе ))) "мы посовещались с другими деревьями 3 дня и вот наш вердикт: вы не орки" (если вы понимаете о чем я)
+16
-2
+14
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Pentrak
Голубиной почтой отправляют. А материалы пишут на бересте. Это дело не быстрое.
+16
-5
+11
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Syndycate
А где все западные эксперДы, журналисты и прочие, которые орали про затягивание процесса?) Ау ребята, вас не слышно!🤣 Голоса потеряли?😂
+17
-9
+8
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Viktoria dek
"Все стороны решили продлить сроки" Даже WADA?? Удивительно!)
+6
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Syndycate
Опять эта Русада тянет время и хочет всё замять! Хотя постойте-ка...
+13
-9
+4
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Alestern
неспроста все эти бесконечные продлевания )...
+6
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Viktoria dek
Ответ Syndycate
Опять эта Русада тянет время и хочет всё замять! Хотя постойте-ка...
Тут уже и WADA тянет...
+4
0
+4
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Лакс
болезненную для многих конкретных людей тему здешние якобы "острословы" превратили в соревнование по количеству повторов старых баянов. (
+3
0
+3
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Самая цитируемая и вообще недура
Какой-то пожизненный эцих с гвоздями для Валиевой и ТШТ
+2
0
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NataliaB.3003
Ответ kate_ko
суд по делу Камилы Валиевой ведется на древнем языке энтов, не иначе ))) "мы посовещались с другими деревьями 3 дня и вот наш вердикт: вы не орки" (если вы понимаете о чем я)
+ С языка сняли. )
+4
-2
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Люба Люба
Ответ Ftul
Комментарий удален модератором
Вы в CAS написали? Или в ду р ке вам разрешают только на спортс писать?!
+2
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Додик Аксель
" Обмен письменными материалами продолжается "... Затем начнут обмениваться устными заявлениями, репликами и придут к заключению : " А был ли мальчик ? "...
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Блинчик
Ответ Pentrak
Можно и кое-кого другого, точнее, другую, тщательнее проверить, кое-кого опросить...
Я уже забыл про ту другую)) Настолько она серая и неприметная))
+7
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Валерий Петров
Ответ Pentrak
Можно и кое-кого другого, точнее, другую, тщательнее проверить, кое-кого опросить...
Например?
+1
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Viktoria dek
Ответ Viks
Позор МОКу и ВАДА. Именно их либероидные правила позволили российской стороне год тянуть резину. А теперь ещё и бюрократия КАС. Плёвое дело с положительной пробой на 2 года!
Так тут уже и WADA тянет, не только наша сторона)
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Oleandra
И разом как-то прекратились стоны американцев и японцев по поводу неполученных медалей)
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Ftul
Комментарий удален модератором
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Alexander X
Ответ Pentrak
Голубиной почтой отправляют. А материалы пишут на бересте. Это дело не быстрое.
на глиняных табличках... клинописью...
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Rush
"обмен письменными материалами продолжается"
Напряжёнка с бумагой поэтому продлевают.
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NataliaB.3003
Ответ Viks
Позор МОКу и ВАДА. Именно их либероидные правила позволили российской стороне год тянуть резину. А теперь ещё и бюрократия КАС. Плёвое дело с положительной пробой на 2 года!
Не кричите, каких два года, год с небольшим, пока.
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Viktoria dek
Ответ Viks
Позор МОКу и ВАДА. Именно их либероидные правила позволили российской стороне год тянуть резину. А теперь ещё и бюрократия КАС. Плёвое дело с положительной пробой на 2 года!
Вы наверно не в курсе, что такие дела обычно до 6 лет могут рассматривать, а тут только полтора года..
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