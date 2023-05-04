Впервые за 22 года чемпионом Италии стал не «Ювентус», «Милан» или «Интер» – «Наполи». В 2001-м была «Рома»

Теги Интер Рома Милан Торино Ювентус серия А Италия Наполи Болонья Дженоа Про Верчелли Футбол

Впервые за 22 года чемпионом Италии стал не «Ювенус», «Милан» или «Интер».

«Наполи» досрочно стал чемпионом Италии по итогам 33-го тура Серии А.

Таким образом, впервые за 22 года чемпионом Италии стал не представитель большой тройки – не «Ювентус», «Милан» или «Интер».

Последним чемпионом не из Турина и не из Милана была «Рома» в сезоне-2000/01.

«Наполи» в 3-й раз в истории стал чемпионом Италии и догнал по этому показателю римлян.

По 7 семь раз чемпионат выигрывали «Про Верчелли», «Болонья» и «Торино», «Дженоа» – 9 раз.

«Милан» и «Интер» брали скудетто по 19 раз, «Ювентус» – 36.

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27 комментариев

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Rokamadur
эта новость тут 3й день наверху,почему?
+21
-1
+20
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Виталий Ан
Что происходит вообще? Даже предположить не могу. Разве что редактор перешел на тяжелые наркотики.
+15
-1
+14
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nlipkin
Ответ Arman Markosyan 25
Они же ещё не чемпионы
Так сегодня ещё и не 4 мая
+13
0
+13
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Богдан Агафонов
Жозе, давай в следующем сезоне 🏆
+9
0
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Тимур Кокоев
Уберите это уже
+9
-1
+8
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Mr.Trol
Марадона на небесах доволен, Аргентина и Наполи стали чемпионами спустя 35+ лет.
+6
-1
+5
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zmsc4jxxhd
Новости обновите , алло админ ????
+3
0
+3
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Степан Сорокин
Ответ Артём Толоконников
А Лацио когда в последний раз брал скудетто?
По-моему в 2000, тренером был швед Свен-Ёран Эриксон, за Лацио еще Недвед играл.
+5
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+3
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Олег Цветков
Есть предположение, что Спортс вложился в Сассуоло и сейчас они вынесут Лацио ) хотя если не вынесут, то это неправильные вложения )
+2
0
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Йозе_Марино
Я счастлив!
+2
0
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dutchtrio
Ответ Йозе_Марино
Я счастлив!
На 7-месте, которое даже не еврокубковое?
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Arman Markosyan 25
Они же ещё не чемпионы
+3
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Rokamadur
Ответ d.xoxlov
Потому что "Салернитана". А может и дальше будет, если "Удинезе" сегодня сможет. Не пропадать же такому ценному материалу.
до сих пор висит. может предтеча лебединого озера? ну, в смысле когда такие эпохальные события происходят, где-то в самых неожиданных местах начинает твориться что-то незаметное,дурацкое и странное
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Любитель побеждать
Остался Лацио
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d.xoxlov
Ответ Rokamadur
эта новость тут 3й день наверху,почему?
Потому что "Салернитана". А может и дальше будет, если "Удинезе" сегодня сможет. Не пропадать же такому ценному материалу.
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Юрий Поляков
Хочется отметить Хвичи , да статиста не Эрланга ,но он и не чистый нап !!! Но очень , очень молодец 👍
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Владислав Шевченко
Ответ Rokamadur
эта новость тут 3й день наверху,почему?
Пока мы все не выучим её наизусть!
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Vlasa
Ответ Любитель побеждать
Остался Лацио
Чемпион 99/00
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Burel
Ответ Виталий Ан
Что происходит вообще? Даже предположить не могу. Разве что редактор перешел на тяжелые наркотики.
это эстонец новиков.. всё испоганил
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Universal1000
Это слом тренда прям.
Покруче времен Марадоны так то, когда любая Верона или Сампдория могла титул взять.
Здесь гегемонию прям грандов сорвали.
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Geo07
Лучанушке поздравления! Один из самых Зенитов это его.. когда была перед любым (!) матчем .. пусть и в столице.. уверенность что приедем и поимеем аки.. Да, со смутой иуды деньгисова тогда не справился.. Но Тренер с большой буквы что и доказал.
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jonnysilverhand01
В это время Петю Зелинского фанаты раздеть пытаются, шорты уже сняли, он от них бегает по всей Дачии Арене и пытается спасти свою потную футболку ! Спасите его ! Forza Наполи, заслуженно !
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Sergey Man
Спалетти уже лысину натирает)) Молодец конечно! Удивил
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