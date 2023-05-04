Впервые за 22 года чемпионом Италии стал не «Ювентус», «Милан» или «Интер» – «Наполи». В 2001-м была «Рома»

Впервые за 22 года чемпионом Италии стал не «Ювенус», «Милан» или «Интер».

« » досрочно стал чемпионом Италии по итогам 33-го тура Серии А.

Таким образом, впервые за 22 года чемпионом Италии стал не представитель большой тройки – не «Ювентус», «Милан» или « ».

Последним чемпионом не из Турина и не из Милана была « » в сезоне-2000/01.

« » в 3-й раз в истории стал чемпионом Италии и догнал по этому показателю римлян.

По 7 семь раз чемпионат выигрывали « », «Болонья» и « », « » – 9 раз.

«Милан» и «Интер» брали скудетто по 19 раз, «Ювентус» – 36.

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