Форвард «Ак Барса» Воронков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»

Теги Ак Барс возможные переходы Коламбус НХЛ КХЛ Ярмо Кекяляйнен Дмитрий Воронков Хоккей

Дмитрий Воронков официально перешел в «Коламбус».

22-летний нападающий подписал двухлетнее соглашение с клубом НХЛ.

«Блю Джекетс» выбрали Дмитрия Воронкова на драфте НХЛ-2019 в четвертом раунде под общим 114-м номером.

«Дмитрий – крупный, мощный нападающий, который может сыграть как на позиции центра, так и на фланге. Он провел прекрасный сезон в КХЛ.

Это мастеровитый хоккеист, который продемонстрировал способность забивать голы, показывая при этом двухстороннюю силовую игру.

Мы считаем, что у него огромный потенциал. С нетерпением ждем, когда он присоединится к нашей команде и продолжит свое развитие», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.

Воронков выступал за «Ак Барс» с сезона-2018/19.

В прошедшем сезоне форвард набрал 31 (18+13) балл за результативность в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф на счету игрока 12 (8+4) очков в 24 играх.

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11 комментариев

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Юрий Богданов
удачи
+24
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+24
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Водяра
Жена будет всех пешеходов сбивать в Огайо.
+9
0
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Новая ступень в карьере.Успехов.
+3
0
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Azevedo51
Без сомнений, что сразу закрепится и будет максимально полезным игроком для своей команды. А лет через 10-12 ждём Ворона обратно уже в роли дядьки-вожака
+5
-2
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Илья Владимирович
В Коламбусе таких любят, даже без Тартареллы.
+2
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Илья Владимирович
Ответ Водяра
Жена будет всех пешеходов сбивать в Огайо.
там их нет)
+2
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TATNEFT
Почему бы и нет? Надо себя попробовать и проверить на прочность в НХЛ. Если выпал такой шанс, то я считаю надо им пользоваться. Правильно сделал парень. Пока молодой надо делать карьеру и двигаться дальше, ведь лига КХЛ это не потолок. Думаю он закрепит свое место в основе клуба. Удачи Воронкову, перспектив, здоровья и всех благ. А завистников и людей вспоминающих тот матч молодёжки попрошу не тревожить
+1
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Cbj Fan
Такой тип игрока нам нужен. Хотела бы его видеть вместе с Лайне и Марченко/Чинаховым/Джонсоном. Но его приход и возвращение Тексье скорее всего означает, что Рословик может быть обменян.
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Arty K.
Пора выходить на новый уровень мордобоя!
удачи
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Сергей Орлов
Может стать кем-то вроде Хартнелла.
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