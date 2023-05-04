Форвард «Ак Барса» Воронков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»

Дмитрий Воронков официально перешел в «Коламбус».

22-летний нападающий подписал двухлетнее соглашение с клубом НХЛ.

«Блю Джекетс» выбрали на драфте НХЛ-2019 в четвертом раунде под общим 114-м номером.

«Дмитрий – крупный, мощный нападающий, который может сыграть как на позиции центра, так и на фланге. Он провел прекрасный сезон в .

Это мастеровитый хоккеист, который продемонстрировал способность забивать голы, показывая при этом двухстороннюю силовую игру.

Мы считаем, что у него огромный потенциал. С нетерпением ждем, когда он присоединится к нашей команде и продолжит свое развитие», – сказал генеральный менеджер « » Ярмо Кекяляйнен.

Воронков выступал за « » с сезона-2018/19.

В прошедшем сезоне форвард набрал 31 (18+13) балл за результативность в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф на счету игрока 12 (8+4) очков в 24 играх.