Форвард «Ак Барса» Воронков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»
Дмитрий Воронков официально перешел в «Коламбус».
22-летний нападающий подписал двухлетнее соглашение с клубом НХЛ.
«Блю Джекетс» выбрали Дмитрия Воронкова на драфте НХЛ-2019 в четвертом раунде под общим 114-м номером.
«Дмитрий – крупный, мощный нападающий, который может сыграть как на позиции центра, так и на фланге. Он провел прекрасный сезон в КХЛ.
Это мастеровитый хоккеист, который продемонстрировал способность забивать голы, показывая при этом двухстороннюю силовую игру.
Мы считаем, что у него огромный потенциал. С нетерпением ждем, когда он присоединится к нашей команде и продолжит свое развитие», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.
Воронков выступал за «Ак Барс» с сезона-2018/19.
В прошедшем сезоне форвард набрал 31 (18+13) балл за результативность в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф на счету игрока 12 (8+4) очков в 24 играх.
удачи