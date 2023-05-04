«Удинезе» – «Наполи». 1:0 – Ловрич забил на 13-й, гости станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция

Теги Удинезе серия А Италия Наполи Санди Ловрич онлайны Футбол

«Наполи» играет в гостях с «Удинезе» в 33-м туре Серии А.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команде Лучано Спаллетти осталось набрать одно очко, чтобы досрочно стать чемпионом Италии. Соответственно, в игре с «Удинезе» неаполитанцам достаточно не проиграть.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ».

Удинезе – Наполи 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
4 мая, 21.45, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 13 Ловрич.
УдинезеСильвестри, Эхизибуэ, Родриго Бекао, Перес, Бийол, Удоджи, Перейра, Уолас, Ловрич, Самарджич, Несторовски.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Замбо-Ангисса, Ндомбеле, Элмаз, Кварацхелия, Осимхен.
Предупреждение:
Эхизибуэ (17).

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19 комментариев

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Klinsmann32
Ответ Бухгалтер2021
скучно когда интрига за 1 место заканчивается уже 4 мая,а не в последнем туре
а мне не скучно, когда новый чемпион
+13
-1
+12
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blaugrano
Ответ Бухгалтер2021
скучно когда интрига за 1 место заканчивается уже 4 мая,а не в последнем туре
В СериАле в этом году и без того интриги хватает.
+4
0
+4
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Sobachkin
Смешно будет если Спагетти сольет игру, чтобы устроить буйство в Неаполе.... но надеюсь нет, хватит уже ждать
+4
-2
+2
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Mitya26
Удинезе победит 1:0, а гол забьёт в конце игры.
+2
0
+2
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Burak Orel
Ответ MajestySport
Липовый недочемпион
Ты серьезно чувак?) чем ты думал прежде чем набрать данную комбинацию букв?)🤡
+2
-1
+1
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Максим Новиков
Вполне могут не напрягаться в этом матче, чтобы в домашнем матче болельщиков порадовать
+1
-1
0
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Rus Donskoy
было бы хорошо 👍 если Наполи станет чемпионом в следующем туре на своём стадионе названный в честь легенды Диего Марадоны
+1
-1
0
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Бухгалтер2021
Ответ Klinsmann32
а мне не скучно, когда новый чемпион
а че ж в рф такого не хочешь???
+3
-3
0
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Klinsmann32
Ответ Бухгалтер2021
а че ж в рф такого не хочешь???
я хочу интриги в РФ, но ее просто нет)
+2
-2
0
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Бухгалтер2021
Ответ blaugrano
В СериАле в этом году и без того интриги хватает.
за 1 место нет
+1
-1
0
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Timeofinjoy
Ответ Игорь Пичугин
А если проиграют то Юве их догонит.
Если все проиграют, а Лацио все выиграет, будет паритет по 79 очей.
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Rus Donskoy
Ответ jonnysilverhand01
Так и будет, ты футбол только смотреть начал ?
он новичок
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Контрольный выстрел
Ответ MajestySport
Липовый недочемпион
А кто настоящий?)
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