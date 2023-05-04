«Удинезе» – «Наполи». 1:0 – Ловрич забил на 13-й, гости станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция
«Наполи» играет в гостях с «Удинезе» в 33-м туре Серии А.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команде Лучано Спаллетти осталось набрать одно очко, чтобы досрочно стать чемпионом Италии. Соответственно, в игре с «Удинезе» неаполитанцам достаточно не проиграть.
В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 4 мая, 21.45, «Фриули»
- Гол:
- 1:0 – 13 Ловрич.
-
Удинезе –
Сильвестри, Эхизибуэ, Родриго Бекао, Перес, Бийол, Удоджи, Перейра, Уолас, Ловрич, Самарджич, Несторовски.
-
Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Замбо-Ангисса, Ндомбеле, Элмаз, Кварацхелия, Осимхен.
- Предупреждение:
- Эхизибуэ (17).
«Марадоне понравился бы этот сезон». Что творится в почти чемпионском Неаполе
Последнее золото «Наполи» взял хитростью. Обойти великий «Милан» помогла монета, брошенная с трибун
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
19 комментариев