«Удинезе» – «Наполи». 1:0 – Ловрич забил на 13-й, гости станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция

«Наполи» играет в гостях с «Удинезе» в 33-м туре Серии А.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команде Лучано Спаллетти осталось набрать одно очко, чтобы досрочно стать чемпионом Италии. Соответственно, в игре с « » неаполитанцам достаточно не проиграть.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ».

Таблица Серии А

Статистика Серии А

«Марадоне понравился бы этот сезон». Что творится в почти чемпионском Неаполе

Последнее золото «Наполи» взял хитростью. Обойти великий «Милан» помогла монета, брошенная с трибун

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд