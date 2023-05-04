Холдинг «Ман Сити» купил бразильский клуб «Баия». Он стал 12-м в системе City Football Group
Холдинг, владеющий «Манчестер Сити», приобрел бразильский клуб «Баия».
Группа компаний City Football Group выкупила 90% акций клуба. «Баия» стала 12-м клубом, принадлежащим холдингу.
City Football Group принадлежат «Манчестер Сити» (Англия), «Жирона» (Испания), «Палермо» (Италия), «Ломмел» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Монтевидео Сити» (Уругвай), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия) и «Сычуань Цзюню» (Китай).
Кроме того, клубом-партнером холдинга является боливийский «Боливар».
По итогам сезона-2022 «Баия» вышла в бразильскую Серию А, заняв 3-е место во втором дивизионе.
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