Холдинг «Ман Сити» купил бразильский клуб «Баия». Он стал 12-м в системе City Football Group

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Холдинг, владеющий «Манчестер Сити», приобрел бразильский клуб «Баия».

Группа компаний City Football Group выкупила 90% акций клуба. «Баия» стала 12-м клубом, принадлежащим холдингу.

City Football Group принадлежат «Манчестер Сити» (Англия), «Жирона» (Испания), «Палермо» (Италия), «Ломмел» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Монтевидео Сити» (Уругвай), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия) и «Сычуань Цзюню» (Китай).

Кроме того, клубом-партнером холдинга является боливийский «Боливар».

По итогам сезона-2022 «Баия» вышла в бразильскую Серию А, заняв 3-е место во втором дивизионе.

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34 комментария

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Никанор Еселев
Властелин 12 колец всевластия
+37
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+34
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человек-муравей человек-физрук
а ведь еще 19 клубов АПЛ полностью принадлежать Сити и Пепу
+34
-15
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Геннадий Роони
Ответ А.В.Бубнов
Баия существует с 1931 года. Надо же было так одномоментно испоганить себе всю репутацию! Если ситя в скором времени исчезнет, то этому клубу еще жить и жить при других владельцах
бубня из запоя вышел))
+14
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+14
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Никанор Еселев
Властелин 12 колец всевластия
Или 12 стульев, и только в одном из них есть бриллианты.
+12
-2
+10
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AstaAsta
Ответ Никанор Еселев
Властелин 12 колец всевластия
Скорее: «Одно [Манчестер Сити], чтоб править всеми [другие в холдинге]
+9
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+9
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Максим Черкашин
Что-то грузанулся, холдинг и в голове защитник Арсенала.😁
+6
0
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Игровой Канал Артёма
Холланда в аренду туда отправят, чтоб опыта набрался)
+5
-2
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Денис Давыдов
Ответ QWertY
У Сити лучшая футбольная империя в мире. Респект их владельцам. Если еще и стадик отгрохают, тогда клуб станет самым ценным активом на рынке
Респект? За что? За махинации их?
+11
-8
+3
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QWertY
У Сити лучшая футбольная империя в мире. Респект их владельцам. Если еще и стадик отгрохают, тогда клуб станет самым ценным активом на рынке
+12
-9
+3
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DaBebraZ
Я сначала не понял причём тут Роб Холдинг)
+3
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Glukinho
почти Бавария
+2
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Dmitry Vladimirovich
ждем покупок от Холдинга "Арсенала"
+2
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!!!Bata!!!
Ответ micka
Даже Палермо? Не знал.
Как самый великий клуб компании.
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Abdul Aziz
Ответ Артур Мкртычян
скорее всего, цель в том что как раз таки молодежь в эти клубы отправлять. на обкатку. а потом продавать. самые перспективые и так в Сити уже. или в академии сити. а в эти клубы отправляют в основном тех кого на продажу планируют.
это даже лучше. Это идеально, когда есть куда направить игроков на практику, а не мариновать их на лавке. особено прекрасно,что находятся эти клубы в дюжине разных стран. Можно отправлять игроков в более комфортную для них языковую и культурную среду
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Артур Мкртычян
Ответ Abdul Aziz
Ничего себе. это уже уровень. но самое интересное, имея столько дочек, у Сити вроде нет молодых игроков из этих клубов. Они не планируют находить заезд оттуда?
скорее всего, цель в том что как раз таки молодежь в эти клубы отправлять. на обкатку. а потом продавать. самые перспективые и так в Сити уже. или в академии сити. а в эти клубы отправляют в основном тех кого на продажу планируют.
+1
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igls54
Комментарий удален пользователем
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melowchi
Ответ Glukinho
почти Бавария
Байер
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Eziiko
Так этот клуб полгода уже как купили не?
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red hikkikomori
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Спасити, памагити)
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Алексей Антипов
Ответ Артур Мкртычян
боули и арсенал тоже самое хотят сделать
Арсенал?
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Abdul Aziz
Ответ А.В.Бубнов
Баия существует с 1931 года. Надо же было так одномоментно испоганить себе всю репутацию! Если ситя в скором времени исчезнет, то этому клубу еще жить и жить при других владельцах
Может лучше спросишь у фанатов этой самой Бийи?
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Жорег Борщофф
Какая-то достаточно нейтральная реакия, а где-то даже хвалят. Представляю, какой вой поднялся бы у местных "эффективных менеджеров" по поводу российских клубов. =)
"Как так, лучше бы сделали то-то и то-то."
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Футбол, хоккей итд
Следующий клуб, который попадёт в Холдинг МС, станет чёртовой дюжиной. Пусть это будет Португалия, а клуб Гимараеш....
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Тюменец
Нормально так с баблишком у них
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Ashan Sorokin
А тем временем Милан может не попасть в европейские кубки на следующий сезон из за одного хозяина с Лилем
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