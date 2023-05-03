Мадрид (ATP). 1/4 финала. Хачанов сыграет с Алькарасом

Карен Хачанов сыграет с Карлосом Алькарасом в четвертьфинале в Мадриде.

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Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

26 апреля – 7 мая 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 652 174 долларов



Открытые корты, грунт

Четвертьфинал