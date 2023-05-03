Мадрид (ATP). 1/4 финала. Хачанов сыграет с Алькарасом
Карен Хачанов сыграет с Карлосом Алькарасом в четвертьфинале в Мадриде.
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Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
26 апреля – 7 мая 2023
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 3 мая, 17.00
- Дата проведения
- 3 мая, 22.30
- Дата проведения
- 4 мая, 03.00
- Дата проведения
- 4 мая, 03.00
Только один сейчас в отличной форме и на кураже (Зверёк подтвердит); а другой слишком нестабилен.
Результат предсказуем, увы