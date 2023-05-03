Мадрид (ATP). 1/4 финала. Хачанов сыграет с Алькарасом

Теги результаты ATP Mutua Madrid Open Карен Хачанов Аслан Карацев Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Карен Хачанов сыграет с Карлосом Алькарасом в четвертьфинале в Мадриде.

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Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

26 апреля – 7 мая 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания) Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
3 мая, 17.00
Онлайн матча

 

Даниэль Альтмайер (Германия) Борна Чорич (Хорватия)
Дата проведения
3 мая, 22.30
Онлайн матча

 

Ян-Леннард Штруфф (Германия) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
4 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Чжичжэнь Чжан (Китай) Аслан Карацев (Россия)
Дата проведения
4 мая, 03.00
Онлайн матча

 

11 комментариев

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Светлана Менова
Ответ Natali_G
Хорошо бы)
Да не... Надо быть реалистами.
+5
0
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Пинающий Достоинства
Карен, ну а что? А вдруг?
+5
-2
+3
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Доминик
У Карена конечно шансов 0,01%. Если только Карлос не сломает себе ногу.
+3
-1
+2
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Natali_G
Хорошо бы)
+1
-1
0
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S.Graf
А вот и долгожданный (многими) матч "близнецов"
Только один сейчас в отличной форме и на кураже (Зверёк подтвердит); а другой слишком нестабилен.
Результат предсказуем, увы
+2
-2
0
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Sincere
Надо взять больше геймов, чем Зверев)
+2
-2
0
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YIV
Прошлый их матч, кстати, местами весьма зрелищный был, хоть и с предсказуемым исходом. Вот, пускай это тоже зрелищным будет!
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tanya_1111
Всякое конечно бывает, но Алькарас уж слишком сейчас хорош просто катком едет. Ему бы сейчас Рафу, Джоковича или Янника.
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Phantom3000
Честно говоря не понимаю почему так превозносят Карлоса, у него не было еще серьезных соперников. От финна чуть вообще не отлетел. У Карена шанс определенно есть.
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ɔculpa
Ответ Sincere
Надо взять больше геймов, чем Зверев)
Вот! А я думал, какую бы цель для себя Аслану поставить. Такая сойдёт, да
0
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