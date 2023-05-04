Месси считает, что «ПСЖ» не сможет конкурировать с топ-клубами из-за ограничений ФФП. Это одна из причин его желания покинуть клуб

Лионель Месси не верит в конкурентоспособность «ПСЖ» в Европе.

По информации журналиста Гильема Балаге, нападающий не продлит контракт и покинет клуб по окончании этого сезона.

Аргентинец не верит, что «ПСЖ» может конкурировать с лидерами европейского футбола из-за финансовых ограничений. Месси считает, что возможности «ПСЖ» в следующем сезоне будут ограничены из-за правил финансового фэйр-плей, что повлияет на качество состава.

При этом «ПСЖ» намерен сосредоточиться на развитии молодых талантов. Кроме того, катарские владельцы клуба недовольны тем, что Месси не реагировал на предложение клуба о продлении контракта.

Ранее сообщалось, что хочет покинуть «ПСЖ» из-за вылета из Лиги чемпионов от «Баварии», а также из-за того, что в «ПСЖ» нет стабильного спортивного проекта на будущее.

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?

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