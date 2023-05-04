Месси считает, что «ПСЖ» не сможет конкурировать с топ-клубами из-за ограничений ФФП. Это одна из причин его желания покинуть клуб

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы финансовый фэйр-плей Футбол

Лионель Месси не верит в конкурентоспособность «ПСЖ» в Европе.

По информации журналиста Гильема Балаге, нападающий не продлит контракт и покинет клуб по окончании этого сезона.

Аргентинец не верит, что «ПСЖ» может конкурировать с лидерами европейского футбола из-за финансовых ограничений. Месси считает, что возможности «ПСЖ» в следующем сезоне будут ограничены из-за правил финансового фэйр-плей, что повлияет на качество состава.

При этом «ПСЖ» намерен сосредоточиться на развитии молодых талантов. Кроме того, катарские владельцы клуба недовольны тем, что Месси не реагировал на предложение клуба о продлении контракта.

Ранее сообщалось, что Лионель хочет покинуть «ПСЖ» из-за вылета из Лиги чемпионов от «Баварии», а также из-за того, что в «ПСЖ» нет стабильного спортивного проекта на будущее.

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?

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92 комментария

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Умид Саримсаков
Зато Барселона может с его финансовыми проблемами)
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&_Bishep_&
ФФП только на ПСЖ распространяется? В футбол надо играть...И не только против Клермонов.
+47
-15
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Vitto
Ответ Moscwow
Как раз только на ПСЖ и не распространяется, поэтому там и играют вместе Мбаппе, Неймар и Месси
А они играют? Один бегает, другой лечится, а третий ходит.
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Moscwow
Ответ &_Bishep_&
ФФП только на ПСЖ распространяется? В футбол надо играть...И не только против Клермонов.
Как раз только на ПСЖ и не распространяется, поэтому там и играют вместе Мбаппе, Неймар и Месси
+19
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Кокич
"При этом «ПСЖ» намерен сосредоточиться на развитии молодых талантов"

Вектор меняется, как у "Анжи" когда-то.
+12
-2
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Пенс
кто бы нашему лионелю зеркало дал. Авось бы первую проблему ПСЖ увидел.
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Alex1_Mason
Mе$и считает, что в клубе не ценят спортивную ходьбу и предголевые обводки. А тут еще как раз в Аль-Хиляль понадобился садовый гном
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Умид Саримсаков
Ответ Александр Северный
а он тебе сам лично сказал, что переходит в Барселону!?
Вчера разговаривали, он сказал бобо. Испанский не знаю, но наверное он перейдет в Барсу
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Максим Бегун
Ответ Пенс
кто бы нашему лионелю зеркало дал. Авось бы первую проблему ПСЖ увидел.
Как вы можете так говорить?! Ведь Месси это Чемпион Мира, обладатель ЗМ 2023, лучший по гол+пас в топ-5 лиге, скромный обаятельный человек играющий за идею в отличие от бездаря, кринжа, ботокса, геля и так далее из Аль-насра, уехавшего в лигу верблюдов в погоне за длинным долларом)
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Рождён в 90
Ответ Геннадий Тимченко
чего-ж он не стал ждать окончания сезона, а сбежал сразу просле позорного поражения, где, как обычно, играл по системе гол+пас=zero❓🤔
Сказал бы, что ты прав, но ведь по факту как раз если взять стату, то он лучший по гол плюс пас в чемпе, ахаха
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Анзор Шериев
Ответ Бестрофейник 19/20
Первая причина это ты
А вторая все твой мечты .
+12
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Твори Добро
🤣🤣🤣говорили они что Месси это 😇😇, нутро показал Месси своё, столько хейта на Роналду было, а тут меси выдаёт шоу 🤣🤣🤣не зря говорят мелкие говнистые бывают
+14
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СуперНегр228
Зато есть Аравия с дофига бабла)))
+6
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Axs Men
Когда Пеп в Сити звал ,нужно было идти. Хотя бы через год когда контракт закончился с Барсой, но нет он выбрал Псж
+3
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dmitry79
Вообще-то есть прецеденты в спорте, когда игроки шли на ограничение зарплаты ради спортивных результатов. Но Лионель, видимо, не из них, почему-то кивая на ффп, а не на раздутые контракты отдельных футболистов. Наверное, это не лучшее завершение большой карьеры.
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Геннадий Тимченко
Ответ Рождён в 90
Сказал бы, что ты прав, но ведь по факту как раз если взять стату, то он лучший по гол плюс пас в чемпе, ахаха
Так со слабыми командами он лучший, взять хотя бы матч с Кюросау👍
+4
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wshnmn
ой ну, что за свистешь. главная причина 400 мультов!
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ДоминаторТенниса
Давай в Спартак, авось и чемпионат выиграют. Конечно 200 лямов не дадут, но 10-ку то точно найдут.
+3
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JURAVLI
люди в комментариях серьезно обсуждают очередную новость, придуманную каким-то журналистом? откуда он знает, что Месси считает или думает? приведенных цитат Месси не вижу, но шакалы все равно набежали, чтобы обсудить слухи. хуже базарных баб, ей богу
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fudoshika
О, пешеход жалуется на уровень клуба? Ахаха))
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-5
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Vinnipukh Vinni
Ответ Vitto
У ПСЖ одна из лучших школ в мире. А они тратят бабки и время на травматов и пешеходов.
Ну посмотришь, какие будут результаты у этой школы, когда её игрокам придётся отвечать за результат.
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Твори Добро
Ответ Oleg
Это новость от журналиста, а бездарь роналду лично в интервью Моргану полил помоями МЮ, игроков, тренера. Как ты это могла сопоставить, вопрос. Месси ни слова не сказал, для хомяков вбрасывают мнения журналистов, они и рады штанишки намочить.
тебе хоть в глаза несёт меси ты скажешь роса это
+3
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Alan Dutch
Ответ Oleg
Месси лично что то говорил? А то вылезли из пещер погавкать на Чемпиона Мира. В 35 лет он должен был 24 летнего Мбаппе и 30 летнего Неймара затащить против Баварии)
Во-первых я сказал что если это правда одна из причин, во-вторых от игрока, которого до сих пор считают одним из лучших в мире боссы и болельщики клуба были вправе ожидать большего чем он показал, хотя бы рвения, как у того же Рамоса, кто игру смотрел поймёт о чём я, а Месси просто растворился. П.С., если что мне плевать на реало-барселонские разборки
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Магомед Анварбегов
Псж это Анжи при Керимове такой же мыльный пузырь только с 10 летней историей
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Фан 373
🤦‍♂️...
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