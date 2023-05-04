Карацев впервые вышел в 1/2 финала «Мастерса» и поднимется минимум на 70 строчек в рейтинге
Аслан Карацев победил Чжичжэня Чжана в четвертьфинале турнира в Мадриде – 7:6(3), 6:4.
Карацев, занимающий сейчас 121-е место в рейтинге, впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». С учетом квалификации он выиграл семь матчей подряд – впервые с марта 2021-го.
За счет этого результата россиянин вплотную приблизится к возвращению в топ-50 – в живом рейтинге он поднялся на 51-ю строчку.
Карацев стал вторым квалифаером, вышедшим в полуфинал в Мадриде, после Фабриса Санторо в 2002-м. Также он стал вторым квалифаером в полуфинале «Мастерса» после Феликса Оже-Алльясима, дошедшего до этой стадии в Майами в 2019 году.
Теперь он поборется с Яном-Леннардом Штруффом или Стефаносом Циципасом.
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2021 АО полуфинал - 720 очков + 25 за квал
2021 Дубай победа - 500 очков
2023 МАДРИД ПОЛУФИНАЛ - 360 ОЧКОВ + 16 за квал
2022 Сидней победа - 250 очков
2021 Москва победа - 250 очков
Верим,что может в финал пройти
На харде - Сафин взял титул в 2004. Все, с 2002 больше ничего нет.
Тут даже выходов в чф то кот наплакал: Сафин-2006, Рублев-2022, да вот Хачанов с Карацевым в 2023. 5 выходов в четвертьфинал за 2002-2023. Негусто. 2 раза дошли до полуфинала.
Тут посмотрела 3й сет Кудурметовой и больше такого тенниса видеть не хочется , лучше дома убраться в это время))
Но, сегодняшняя победа очень важна была. С 90 сразу на 51 махнул. Круто!!! Как же тяжело с этих мест вылазить...конец первой-начало второй сотни, вон, Сафиуллин сколько бьется, выше 82 пока так и не поднялся.
По очкам в 2023, Аслан поднялся со 158 места на 33! 528 очков. 125 позиций вверх! А если выйдет в финал, то с 768 очками станет 15-18)))