Карацев впервые вышел в 1/2 финала «Мастерса» и поднимется минимум на 70 строчек в рейтинге

Аслан Карацев победил Чжичжэня Чжана в четвертьфинале турнира в Мадриде – 7:6(3), 6:4.

Карацев, занимающий сейчас 121-е место в рейтинге, впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». С учетом квалификации он выиграл семь матчей подряд – впервые с марта 2021-го.

За счет этого результата россиянин вплотную приблизится к возвращению в топ-50 – в живом рейтинге он поднялся на 51-ю строчку.

Карацев стал вторым квалифаером, вышедшим в полуфинал в Мадриде, после Фабриса Санторо в 2002-м. Также он стал вторым квалифаером в полуфинале «Мастерса» после Феликса Оже-Алльясима, дошедшего до этой стадии в Майами в 2019 году.

Теперь он поборется с Яном-Леннардом Штруффом или Стефаносом Циципасом.

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