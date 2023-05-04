Карацев впервые вышел в 1/2 финала «Мастерса» и поднимется минимум на 70 строчек в рейтинге

Теги ATP Mutua Madrid Open Аслан Карацев Чжичжэнь Чжан Теннис

Аслан Карацев победил Чжичжэня Чжана в четвертьфинале турнира в Мадриде – 7:6(3), 6:4.

Карацев, занимающий сейчас 121-е место в рейтинге, впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». С учетом квалификации он выиграл семь матчей подряд – впервые с марта 2021-го.

За счет этого результата россиянин вплотную приблизится к возвращению в топ-50 – в живом рейтинге он поднялся на 51-ю строчку.

Карацев стал вторым квалифаером, вышедшим в полуфинал в Мадриде, после Фабриса Санторо в 2002-м. Также он стал вторым квалифаером в полуфинале «Мастерса» после Феликса Оже-Алльясима, дошедшего до этой стадии в Майами в 2019 году.

Теперь он поборется с Яном-Леннардом Штруффом или Стефаносом Циципасом.

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61 комментарий

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Metalloid
Блин, у мужика реально, не карьера, а качели, из наших таких и не припомню. )
+96
0
+96
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Виктор Агузаров
Как сразу много новостей и шустро на спортсе появляется про Аслана...А когда не шла игра, то его будто не существовало вообще...
ну как бы всё закономерно
+88
0
+88
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Rus1an
Интересный факт. Если Штруфф обыграет Циципаса, то они с Карацевым 2-й раз за турнир сыграют между собой, т.к. в квалификации именно Аслан обыграл его.
+69
0
+69
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Tarkovski
АЛЬКАРАЦЕВ!!
+57
-5
+52
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igor nn
Ответ Metalloid
Блин, у мужика реально, не карьера, а качели, из наших таких и не припомню. )
Не качели а горы Кавказа:Есть большие вершины..есть поменьше.))
+40
-1
+39
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Павел Светлов
Ответ igor nn
Не качели а горы Кавказа:Есть большие вершины..есть поменьше.))
а есть ущелья, и даже Провал
+34
0
+34
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Daniel
Третий самый успешный турнир в карьере Аслана:
2021 АО полуфинал - 720 очков + 25 за квал
2021 Дубай победа - 500 очков
2023 МАДРИД ПОЛУФИНАЛ - 360 ОЧКОВ + 16 за квал
2022 Сидней победа - 250 очков
2021 Москва победа - 250 очков
+27
0
+27
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Лёля Иванова
БРАВО АСЛАН!!! Как замечательно, что он вернул Яцыка с которым сотворили сенсацию на АО21. Удачи в полуфинале! И какое спокойствие на корте)))) самый невозмутимый из наших мне кажется)
+24
0
+24
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Антон Тимофеев
Ответ Верховенский1990
На Мастерсах в этом году наши парни пикуют: у Медведева финал И-У и победа в Майами, у Рублева победа в М-К, у Аслана минимум полуфинал Мадрида, посмотрим, что будет в Риме.
Я бы и Хачанова добавил:полуфинал в Майами и четвертьфинал в Мадриде, он таких результатов с 2019 не показывал. Причем проиграл то, кому? Медведеву и Алькарасу. В МК -Рублеву. В ИУ-Фокине, но там Карен только входил после перерыва.
+21
0
+21
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SKA Rostov1992
Ну молодец Аслан, выиграл важнейший матч для себя в плане рейтинга. После РГ уже будет на все турниры без всяких квалов попадать. Да и до конца сезона всего 335 очков защищать, можно даже о топ-30 помечтать.
+21
0
+21
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Верховенский1990
На Мастерсах в этом году наши парни пикуют: у Медведева финал И-У и победа в Майами, у Рублева победа в М-К, у Аслана минимум полуфинал Мадрида, посмотрим, что будет в Риме.
+17
0
+17
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kyckoba
Ответ Верховенский1990
На Мастерсах в этом году наши парни пикуют: у Медведева финал И-У и победа в Майами, у Рублева победа в М-К, у Аслана минимум полуфинал Мадрида, посмотрим, что будет в Риме.
Очередь Карена
+15
0
+15
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dzenga 1
Таганрогская школа тенниса она такая!
+13
0
+13
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Додик Аксель
Только можно порадоваться за Аслана, что его успешное выступление на "Мастерсе", даст ему возможность значительно продвинуться в рейтинге. Молодчина ! Удачи в полуфинале !
+13
-1
+12
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Astory
Ответ Daniel
Третий самый успешный турнир в карьере Аслана: 2021 АО полуфинал - 720 очков + 25 за квал 2021 Дубай победа - 500 очков 2023 МАДРИД ПОЛУФИНАЛ - 360 ОЧКОВ + 16 за квал 2022 Сидней победа - 250 очков 2021 Москва победа - 250 очков
еще не вечер)
Верим,что может в финал пройти
+12
-1
+11
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Crenk
Будем надеятся 23 год получится удачным у него
+8
0
+8
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SKA Rostov1992
Ответ Leo Bonart
С такой игрой - не только лишь помечтать
Когда дело касается касается Аслана, то лучше осторожно помечтать) большой вопрос на сколько хватит этой формы... не удивлюсь если начиная со следующей неделе опять спад пойдёт
+8
0
+8
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nick-basil
Не думаю что надо записываться в "мечтателей" по успехам Карацева. Пусть успокоится и играет матч за матчем.
+7
0
+7
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Антон Тимофеев
Ответ N.S.A.8.5
Когда мы в последний раз выходили в полуфинал в Мадриде мужчин?
На грунте? С 2009 - ни разу, Аслан вошел в историю))
На харде - Сафин взял титул в 2004. Все, с 2002 больше ничего нет.
Тут даже выходов в чф то кот наплакал: Сафин-2006, Рублев-2022, да вот Хачанов с Карацевым в 2023. 5 выходов в четвертьфинал за 2002-2023. Негусто. 2 раза дошли до полуфинала.
+7
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+7
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Sincere
В полуфинале реально выиграть с такой игрой-то) кто бы там ни был
+6
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+6
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Seventh
Рад как за одного брата
+6
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+6
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Лёля Иванова
Ответ ivanzhu90
Мужчин да, а если в общем, то мне кажется Калинская поспокойнее.
Женщин не смотрю как Шарапова закончила.
Тут посмотрела 3й сет Кудурметовой и больше такого тенниса видеть не хочется , лучше дома убраться в это время))
+6
0
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Виктор Агузаров
Как сразу много новостей и шустро на спортсе появляется про Аслана...А когда не шла игра, то его будто не существовало вообще...
+15
-10
+5
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Лёля Иванова
Ответ Vano from Tbilisi
у алькатраса уже играет очко, Аслан идет за местерсом и РГ
Неуместные шутки.. шаг за шагом
+6
-1
+5
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Антон Тимофеев
Эх, еще бы одну победку Аслану одержать, тогда +240 очков еще, в итоге 1103 и 34 место, так можно и в посев на Шлемах вернуться))
Но, сегодняшняя победа очень важна была. С 90 сразу на 51 махнул. Круто!!! Как же тяжело с этих мест вылазить...конец первой-начало второй сотни, вон, Сафиуллин сколько бьется, выше 82 пока так и не поднялся.

По очкам в 2023, Аслан поднялся со 158 места на 33! 528 очков. 125 позиций вверх! А если выйдет в финал, то с 768 очками станет 15-18)))
+5
0
+5
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