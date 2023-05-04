Холанд побил рекорд АПЛ по голам, получение Fan ID упростили, ЦСКА в финале, Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира и другие новости

1. Эрлинг Холанд забил 35-й гол в сезоне и побил рекорд АПЛ, державшийся 29 лет. Он помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм» (3:0) и обогнать «Арсенал» на 1 очко таблице при игре в запасе. Также в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одолел «Фулхэм» (1:0) благодаря голу Мохамеда Салаха с пенальти.

2. Правительство РФ по поручению Владимира Путина упростило получение паспорта болельщика (Fan ID) для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров.

3. ЦСКА обыграл «Урал» в финале Пути РПЛ (2:1) и стал первым финалистом Фонбет Кубка России. «Акрон» уступил «Краснодару» (0:0, по пенальти – 2:4) в матче Пути регионов. «Быки» теперь сыграют с «Уралом» за выход в финал.

4. НХЛ. «Каролина» обыграла «Нью-Джерси» в первом матче серии второго раунда.

5. Ультрас «ПСЖ» призвали Месси, Неймара, Аль-Хелайфи и Верратти уйти, проведя акцию у офиса клуба. Лео даже оскорбляли: «Месси – сын шлюхи». Аргентинец уйдет из парижского клуба по окончании сезона. Ему предлагают рекордные 400 млн долларов в год в Саудовской Аравии.

6. Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира с доходом 136 млн долларов в год, Лионель Месси – 2-й, Килиан Мбаппе – 3-й. В топ-10 есть баскетболисты, гольфисты, боксер и Роджер Федерер.

7. «Ювентус» обыграл «Лечче» (2:1) в 33-м туре чемпионата Италии, «Интер» разгромил «Верону» (6:0) на выезде, «Милан» потерял очки в игре с «Кремонезе» (1:1), «Лацио» победил «Сассуоло» (2:0), «Рома» на выезде не справилась с «Монцей» (1:1), «Торино» Алексея Миранчука был сильнее «Сампдории» (2:0). Борьба за топ-4 обострилась: «Милан» упал на 6-е место, «Рома» – на 7-е, идущий 4-м «Интер» опережает их на 2 очка.

8. Карен Хачанов проиграл Карлосу Алькарасу в четвертьфинале турнира в Мадриде. Вероника Кудереметова, Арина Соболенко, Ига Швентек и Мария Саккари вышли в 1/2 финала.

9. «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга обыграла Беларусь (6:2) во втором матче хоккейного турне.

10. Полиция задержала подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.

11. Роман Костомаров будет проходить реабилитацию в России. Ранее писали, что олимпийский чемпион по фигурному катанию отправится в Германию.

12. НБА. «Бостон» разгромил «Филадельфию» во 2-м матче серии плей-офф, несмотря на возвращение Эмбиида.

13. В Зал славы АПЛ включены три легенды – Рио Фердинанд, Петр Чех и Тони Адамс.

14. «Атлетико» разгромил «Кадис» (5:1) в 33-м туре чемпионата Испании и вышел на второе место в таблице, опередив на 1 очко «Реал».

15. Всероссийская федерация волейбола сделала условным второй год дисквалификации бывшего тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова, допустившего расистские высказывания. Он извинился перед кубинской волейболисткой Айламой Монталво за оскорбление. А вот олимпийский чемпион Уоллес де Соуза отстранен на 5 лет за подстрекательство к насилию в отношении президента Бразилии.

16. Международный союз велосипедистов допустил россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

17. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике из США Тори Боуи скончалась в 32 года.

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