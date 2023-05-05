Кубок Стэнли. «Торонто» примет «Флориду», «Даллас» сыграет с «Сиэтлом»
«Торонто» принимает «Флориду» во втором матче серии Кубка Стэнли.
Второй раунд
- Дата проведения
- 5 мая, 02.00, «Scotiabank Arena»
Счет в серии: 0-1
- Дата проведения
- 5 мая, 04.30, «American Airlines Center»
Счет в серии: 0-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Верхэге после победной в прошлом матче вышел на первое место по голам Флориды в ПО за всю историю с... 11 шайбами... понятно, что Флорида не завсегдатай, но все-таки прикольно)) У него 2 в плей-офф 21го, 6 в прошлом (все Вашикам в первом раунде) и третья сейчас. Что интересно, в ПО-20 за Тампу ни разу не забил, только пара ассистов была. До этого рекорд делили Рэй Шеппард и Дэйв Лоури. Сам Верхэге уроженец Торонто (или каких-то пердей рядом) и драфтовался Лифс.
Иначе не по сценарию всё пойдёт 😁
Остановились на чертовой дюжине 13 титулов.
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