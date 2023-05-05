Кубок Стэнли. «Торонто» примет «Флориду», «Даллас» сыграет с «Сиэтлом»

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«Торонто» принимает «Флориду» во втором матче серии Кубка Стэнли.

«Даллас» сыграет с «Сиэтлом»

Кубок Стэнли

Второй раунд

Торонто – Флорида
Дата проведения
5 мая, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

Даллас – Сиэтл
Дата проведения
5 мая, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Стэнли

30 комментариев

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Rialto 82
Боб тащи!
+24
-2
+22
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oberkorn
Как сторонний болела, после вылета тампы, болею за тех, кто ещё не брал бидон.
+11
0
+11
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honeycutt
хотел новость выложить еще после первой игры, оказалось не могу, нет прав, а новостники проспали.
Верхэге после победной в прошлом матче вышел на первое место по голам Флориды в ПО за всю историю с... 11 шайбами... понятно, что Флорида не завсегдатай, но все-таки прикольно)) У него 2 в плей-офф 21го, 6 в прошлом (все Вашикам в первом раунде) и третья сейчас. Что интересно, в ПО-20 за Тампу ни разу не забил, только пара ассистов была. До этого рекорд делили Рэй Шеппард и Дэйв Лоури. Сам Верхэге уроженец Торонто (или каких-то пердей рядом) и драфтовался Лифс.
+12
-1
+11
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alex023
Флорида и Сиэтл, вперед к победе!
+11
-3
+8
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Doha
Хозяева сегодня свое возьмут
Иначе не по сценарию всё пойдёт 😁
+7
-1
+6
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Maxim Shumov
Если Торонто вылетит, то несмотря на долгожданное преодоление 1-го раунда, все равно получится забавно. Первый прошли, а во втором проиграли команде, еле как вошедшей в ПО
+6
-1
+5
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Фтемноте
За Пантер!
+6
-1
+5
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Xell
Даллас выиграет сегодня дома. В Канаде будет ОТ.
+4
0
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Alex the brave
Ответ Maxim Shumov
Если Торонто вылетит, то несмотря на долгожданное преодоление 1-го раунда, все равно получится забавно. Первый прошли, а во втором проиграли команде, еле как вошедшей в ПО
Причём здесь как Флорида попала в по, по потенциалу это равные команды, просто вначале не пошло у них, сейчас торонте будет тяжко в любом случае.
+4
-1
+3
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Демид Котов
Очень хорошие пары, с интересом будем наблюдать за ними! Напишите за кого болеете.
+2
0
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Gartner
Усатый будет наказан!
+7
-5
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Лорд Раздевалки 1
Ответ e1ther - e1ther
Кыс-кыс-кыс,осталось два ведра из Конады венести,и будет прекрасный плов))
адиозно конечно усатый прокрутил давидова на своем усталом шпиле).
+3
-1
+2
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Песчанка
Ответ oberkorn
Как сторонний болела, после вылета тампы, болею за тех, кто ещё не брал бидон.
Торонто КС брало 60 лет назад в последний раз. Уже половина поколения успело и родиться и умереть.
Остановились на чертовой дюжине 13 титулов.
+4
-2
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Alex the brave
Ответ Авл Агерий
Лифчики выиграют в этом матче. Тут все очевидно хоть квартиру выноси. Флорида свою задачу-минимум выполнила.
Ты гений, это сразу заметно
+2
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Gartner
Ответ Суворов Антон
Хабибас.. Скрытая пропаганда - это все равно пропаганда! Белорусские Спец_Службы за тобой уже выехали!
какой Хабибас, ты о чем?)
+1
0
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Эскалация добра
Во всех сериях 1-1.
+5
-4
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Михаил Цветков
Вперёд, Листья, вперёд!!!
+6
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Cube Litening C:68X
За Кряков!! 😁
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honeycutt
а по сабжу - мяу мяу и фхтагн-фхтагн!
+2
-2
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Лорд Раздевалки 1
за олдскульную торонтовку
новоделы будут наказаны
+5
-5
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Песчанка
За кандцев.
+4
-4
0
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