«МЮ» выбил «Барселону», грустный уход Рамоса из сборной, Трусова снялась с финала Гран-при России, победа ЦСКА и поражение «Динамо», глава РПЛ призвал оформить Fan ID и другие новости

1. «МЮ» выбил «Барселону» из Лиги Европы, одержав волевую победу на «Олд Траффорд» (2:1). Хави опять выбыл из ЛЕ на ранней стадии, а вообще это его 4-й вылет из еврокубков за 14 месяцев. «Юнайтед» выиграл у каталонцев впервые почти за 15 лет и прервал 18-матчевую серию «Барсы» без поражений в этом сезоне.

2. «Ювентус» уверенно разобрался с «Нантом» в гостях (3:0) и также прошел в 1/8 финала ЛЕ – хет-трик (впервые за 5 лет) сделал Анхель Ди Мария. Определены все участники следующей стадии Лиги Европы, а результаты дня вы можете изучить здесь.

Также известны все команды, которые сыграют в 1/8 финала Лиги конференций. Результаты ответных матчей раунда плей-офф вы найдете по этой ссылке.

3. Великий Серхио Рамос завершил карьеру в сборной Испании. Прощание получилось грустным – похоже, у защитника обида на главного тренера.

4. Александра Трусова снялась с финала Гран-при России по фигурному катанию из-за проблем со спиной. По мнению Татьяны Тарасовой, турнир не обеднеет из-за отсутствия Саши.

5. В первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России ЦСКА разгромил «Краснодар» (Заболотный забил впервые больше чем за год!), «Динамо» уступило «Крыльям» – Писарский отметился голом в дебютной игре за самарцев.

6. Глава РПЛ Александр Алаев призвал оформлять Fan ID: «Хочу, чтобы фанаты забыли все обиды». Матвей Сафонов идеально выразил отношение болельщиков к нововведениям лиги.

7. Йоханнес Клэбо выиграл классический спринт на чемпионате мира в Планице. Это 7-е золото ЧМ в карьере норвежца и 5-я подряд победа в личных спринтах.

У женщин золото в классическом спринте взяла шведка Йонна Сундлинг.

8. НХЛ. «Эдмонтон» разгромил «Питтсбург» (7:2), несмотря на 2 передачи Малкина. «Тампа» уступила «Баффало» (5:6 ОТ), победный гол забил Любушкин в меньшинстве – это его 1-я шайба в сезоне. «Вашингтон» проиграл «Анахайму» (2:4), вернувшийся в состав Овечкин очков не набрал. «Миннесота» обыграла «Коламбус» (2:0), Капризов забросил 34-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

«Вашингтон» и «Бостон» провернули обмен при участии «Миннесоты». Дмитрий Орлов перешел в «Брюинс», которые разжились еще и правами на форварда ЦСКА Андрея Светлакова.

9. The Athletic опубликовал огромный материал о настроениях в раздевалке «Челси» при Поттере: у игроков «Челси» нет неприязни к тренеру, но они сомневаются, что он способен конкурировать с Пепом и Клоппом. Часть команды не уверена, что новички соответствуют стандартам клуба.

10. Кирилл Бажин выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону. У женщин победу одержала Лариса Куклина.

11. Правительство Великобритании создаст независимый футбольный орган, который сможет запрещать участвовать в Суперлиге. Власти Великобритании обяжут клубы топ-6 АПЛ переводить по 3 млн фунтов в год в бюджет нового регулятора.

12. НБА. «Бостон» дожал «Индиану» в овертайме и другие результаты.

13. Сергей Устюгов одержал победу в классическом спринте на соревновании по лыжным гонкам «Чемпионские высоты». Женскую гонку выиграла Наталья Непряева.

14. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в первый день предсезонных тестов «Формулы-1». Двукратный чемпион мира в одиночку проехал больше кругов на тестах, чем остальные команды.

15. В КХЛ СКА отыгрался с 2:5 и победил «Сочи» в овертайме. Команда Ротенберга одержала 50 побед за сезон – это клубный рекорд. Во втором матче дня «Адмирал» обыграл «Амур».

16. В сети появилась информация о штрафах Малкома за нарушения ПДД – почти на 200 тысяч рублей!

Цитаты дня

Большунов о ЧМ: «Мне неинтересно, как проходят эти грязные соревнования. Мы можем Олимпийские игры и чемпионаты мира проводить намного круче остальных стран»

Мостовой о Семаке: «В Европе ничего не выиграл – из года в год провал. Убрать из «Зенита» 6-7 легионеров и купить обычных русских – будет на 4-м месте в РПЛ»

Алина Загитова: «Всегда пробовать новое – мой девиз по жизни! Благодаря приглашению от «Локомотива» смогла примерить на себя новую роль диджея»

Чимаев о годовщине депортации чеченцев и ингушей: «Пусть Всевышний дарует нам терпение пережить эту потерю»

Мостовой о тренерах: «Многие никогда не играли и пролезают везде, как Тедеско. Сколько людей стоят с бумажками, и все равно никому не нужны»

Большунов о недопуске россиян: «Если к нам плохо относятся, почему мы должны постоянно что-то просить у кого-то? Будем делать свое дело в нашей стране»