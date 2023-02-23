Писарский забил в дебютном матче за «Крылья». У форварда 18 голов в 20 играх сезона

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Оренбург Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский забил в дебютном матче за «Крылья Советов».

Нападающий, который перешел в самарский клуб из «Оренбурга» этой зимой, открыл счет в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Динамо» (1:0, второй тайм). Он выбежал на линию штрафной, получил поперечную передачу от Амара Рахмановича и пробил мимо Антона Шунина.

Это 18-й гол в 20 матчах сезона для форварда, который ранее выступал под фамилией Сычевой. Он забил 14 голов в Мир РПЛ и 4 – в Фонбет Кубке России.

Полную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Крыльями» и «Динамо».

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17 комментариев

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Александр Кудрявцев
Ответ Viktor Martunov
Рублей надеюсь?
Обычно всё это дело в долларах. Ну могу и ошибаться
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Александр Кудрявцев
Ответ Назар Игорь
Только Спартак, там коллекционируют ребят из Самары.
А Спартак тут причём
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Ваня Шипитко
Писарский игрой очень похож на Сычевого
+2
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Viktor Martunov
Ответ 6tspey7tb5
Летом в Зенит за 50000
Рублей надеюсь?
+1
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Станнис Баратеон
Ответ Peter Parker
Подумаешь, Рассказов тоже только две минуты на поле провел, а Динамо уже забило. Вот это уровень, не то что ваш Писарский
Рассказов голевую отдал в первом же матче
+1
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AlexZhano__
Ответ 6tspey7tb5
Летом в Зенит за 50000
Ну он и не особо скрывает, что хочет именно в Зенит.
+1
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6tspey7tb5
Ответ Назар Игорь
Только Спартак, там коллекционируют ребят из Самары.
Вы как болельщики, смогли сами себе объяснить, как такой игрок к вам попал за 50000₽?
+2
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Назар Игорь
Ответ 6tspey7tb5
Летом в Зенит за 50000
Только Спартак, там коллекционируют ребят из Самары.
+4
-3
+1
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Джульетта Джульетта
Молодец парень! Уверенности ему не занимать.
+3
0
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Peter Parker
Подумаешь, Рассказов тоже только две минуты на поле провел, а Динамо уже забило. Вот это уровень, не то что ваш Писарский
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Питекантроп
Сгниет в спартаке
+1
-1
0
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Фёдор Кузнецов
В 23 года играешь за любителей в Крыму, а в 26 самый забивной форвард РПЛ, остался переход в топ клуб и чемпионство и можно фильм снимать
+8
0
+8
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justburn
Ответ 6tspey7tb5
Летом в Зенит за 50000
Очень смешная шутка. У него отступные 100млн
+3
-3
0
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korysh
никак не могу привыкнуть к новой фамилии. Пару секунд думал это кто вообще такой, что о его дебюте пишут отдельно)
+16
0
+16
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6tspey7tb5
Летом в Зенит за 50000
+11
-10
+1
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Андрей Хенто
С почином!
+19
-2
+17
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madjer163
Красавец!
+13
-2
+11
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