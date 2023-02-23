Писарский забил в дебютном матче за «Крылья». У форварда 18 голов в 20 играх сезона

забил в дебютном матче за « ».

Нападающий, который перешел в самарский клуб из « » этой зимой, открыл счет в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против « » (1:0, второй тайм). Он выбежал на линию штрафной, получил поперечную передачу от Амара Рахмановича и пробил мимо Антона Шунина.

Это 18-й гол в 20 матчах сезона для форварда, который ранее выступал под фамилией Сычевой. Он забил 14 голов в Мир и 4 – в Фонбет Кубке России.

Полную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Крыльями» и «Динамо».