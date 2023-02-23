Писарский забил в дебютном матче за «Крылья». У форварда 18 голов в 20 играх сезона
Владимир Писарский забил в дебютном матче за «Крылья Советов».
Нападающий, который перешел в самарский клуб из «Оренбурга» этой зимой, открыл счет в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Динамо» (1:0, второй тайм). Он выбежал на линию штрафной, получил поперечную передачу от Амара Рахмановича и пробил мимо Антона Шунина.
Это 18-й гол в 20 матчах сезона для форварда, который ранее выступал под фамилией Сычевой. Он забил 14 голов в Мир РПЛ и 4 – в Фонбет Кубке России.
Полную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Крыльями» и «Динамо».
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