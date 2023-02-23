Александра Трусова снялась с финала Гран-при России по фигурному катанию («Р-Спорт»)
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова снялась с финала Гран-при России по фигурному катанию.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Причина снятия не уточняется.
В текущем сезоне Трусова выступила на двух этапах серии Гран-при России, чемпионат России пропустила из-за болезни.
Финал Гран-при России пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.
Жаль.
Но ещё шанс, что Трусова вернётся, если будет допуск к международному уровню. А так кататься ей, видимо, неинтересно. Что, в общем-то, можно понять.
Мы всё сами увидели.