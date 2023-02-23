Александра Трусова снялась с финала Гран-при России по фигурному катанию («Р-Спорт»)

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Р-Спорт Серия Гран-при России Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова снялась с финала Гран-при России по фигурному катанию. 

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Причина снятия не уточняется. 

В текущем сезоне Трусова выступила на двух этапах серии Гран-при России, чемпионат России пропустила из-за болезни. 

Финал Гран-при России пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме

80 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
asusp527
Ответ Алё? Алёна
Вместо нее Анна Фролова
Удачи Ане!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abdul Aziz
вы ее видели? Она в два раза поправилась. Теперь она даже тройной прыжок с трудом сделает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Egypt
Ответ imaxim
Ирина Слуцкая. Мария Бутырская.
Мария Бутырская на какой олимпиаде участвовала?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Майор.
трусова для фигурки всё
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nina1212
Ответ Egypt
Почему в жо никто не может выдержать два оли цикла?
Тарасова Морозов катаются и хоть бы что им. Женя еще и замуж выйти успела. Это конечно не ЖО, но тоже достаточно сложно, травмоопасно и как нигде надо держать форму и вес
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Петров
Ответ Egypt
Почему в жо никто не может выдержать два оли цикла?
Вы их гонорары только за одно шоу? Для чего им убиваться на соревнованиях, если за одно шоу они зарабатывают больше, чем за всю карьеру? Вот когда кормушку с бюджетными деньгами прикроют, вот тогда и будут длинные карьеры. Гробить своё здоровье никто не хочет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gilonjon862
Ну это было ожидаемо по последним и предстоящим мероприятиям, с таким графиком к соревнованиям не подготовишься(да и в интервью расплывчатое увидите вместо бывалошных почему я должна не выступать). На самом деле всё это грустно, в Пекине можно сказать убили ту Сашу Трусову рвущуюся к мечте и проверяющую возможности человеческого организма. До и после ОИ 2 разных человека. Я не думаю что это конец карьеры, она обязательно как попробует ещё раз выйти на соревновательный лёд, но многое будет зависеть от допуска к международке, если будет опять внутряк, то Саша не пойдёт в следующий сезон
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алё? Алёна
Ответ 3a_3eHuT
Мерч свой с книжками приедет на стадион продавать в коридорах, не?!
Во время прокатов женской одиночки!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mira Val
Кто-то удивлен?
Жаль.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexFed
Ответ Роза Чернова
Только Самоделкина. Самодурова у Мишина была.
А, ну да, спасибо, исправил. Пишу про Трусову и сразу какое то самодурство на ум приходит))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгения Гринева
Ответ Lapo Elkann
Это было ясно, когда ушла от Тутберидзе на курорт к Соколовской.
У Соколовской не курорт далеко , это только у Трусовой там поблажки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АНтошка 14
Ответ Ольга Калугина
Ну что сказать. Спасибо ТЩК Это была необыкновенная тройка. Каждая была хороша. Ушла эпоха.
Эпоха это громко сказано
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алё? Алёна
Ответ Артур Петров
А вместо Зининой будет Петросян. Новости уже полдня, а спортс до сих пор молчит.
Не восстановилась Настя?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
imaxim
Ответ Defender64
Снятие неудивительно. Но ещё шанс, что Трусова вернётся, если будет допуск к международному уровню. А так кататься ей, видимо, неинтересно. Что, в общем-то, можно понять.
Я бы согласился, если бы были четверные. Но их нет. Так что вряд ли там контент можно вернуть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лека-Лека
Ответ Wintersun
Бесславное завершение. Даже не хватило на то чтобы красиво хлопнуть дверью напоследок. Ну хоть золото ЧР задним числом получила.
+++
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Defender64
Ответ imaxim
Ну что же, Трусова завершила. Думаю можно смело об этом говорить
Снятие неудивительно.
Но ещё шанс, что Трусова вернётся, если будет допуск к международному уровню. А так кататься ей, видимо, неинтересно. Что, в общем-то, можно понять.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Зато Петросян готовится . Вместо Саши будет Фролова
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лека-Лека
Ответ Артур Петров
А вместо Зининой будет Петросян. Новости уже полдня, а спортс до сих пор молчит.
Заслуженно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лека-Лека
Ответ Алё? Алёна
Вместо нее Анна Фролова
Буду рада видеть Анечку Фролову.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ann83
Какая неожиданная новость. (нет)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Egypt
Ответ imaxim
должна была быть на последних ОИ, если бы Федерация вовремя удосужилась запросить срочную проверку допинг-пробы сами знаете кого
Вопрос вообще не про Лизу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
imaxim
Ответ Egypt
Почему в жо никто не может выдержать два оли цикла?
Ирина Слуцкая. Мария Бутырская.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oldparakhod
- Вы всё сами увидите. (с)
Мы всё сами увидели.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
3a_3eHuT
Мерч свой с книжками приедет на стадион продавать в коридорах, не?!
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EmperorNazer
Это было ожидаемо, но почему нельзя было 14 февраля не напускать таинственность и честно признать, что на ФГП ее не будет? Болельщики ведь наверняка уже успели купить билеты. А если бы не этот инсайд, они бы вообще узнали за пару дней до начала соревнований?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий