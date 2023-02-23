Александра Трусова снялась с финала Гран-при России по фигурному катанию («Р-Спорт»)

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова снялась с финала Гран-при России по фигурному катанию.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Причина снятия не уточняется.

В текущем сезоне Трусова выступила на двух этапах серии Гран-при России, чемпионат России пропустила из-за болезни.

Финал Гран-при России пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.